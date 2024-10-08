УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7999 відвідувачів онлайн
Новини
2 823 14

У Чорному морі перебувають 7 ракетоносіїв з 48 ракетами "Калібр", - ВМС

Плетенчук пояснив, навіщо РФ виводила 7 ракетоносіїв у Чорне море

Станом на ранок 8 жовтня Росія вивела у Чорне море 7 ракетоносіїв з загальним залпом до 48 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Станом на 06:00 08.10.2024:

  • у Чорному морі 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни виводили у Чорне море ракетоносії, бо відчули небезпеку перебування в пункті базування, - ВМС

Інфографіка

Автор: 

ракети (4153) Чорноморський флот рф (628) Чорне море (1689)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
І що??? За три місяці не використано жодного морського дрону, бо ховали кораблі. От є тепер навіть цілі. Судячи з докладів і дронів у нас купа.
Запустять ракети і спокійно відійдуть???
Чи знову бла бла.....
показати весь коментар
08.10.2024 06:58 Відповісти
+2
С какой это радости морские орки такими храбрыми стали что в море вышли?
показати весь коментар
08.10.2024 07:44 Відповісти
+1
Плетенчук, звідки вони взялись? Всіх же ж вигнали, судячи із звітів.
показати весь коментар
08.10.2024 08:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що??? За три місяці не використано жодного морського дрону, бо ховали кораблі. От є тепер навіть цілі. Судячи з докладів і дронів у нас купа.
Запустять ракети і спокійно відійдуть???
Чи знову бла бла.....
показати весь коментар
08.10.2024 06:58 Відповісти
Де ж магура з ГУРа?
показати весь коментар
08.10.2024 07:34 Відповісти
На телемарафете собирали на дрон, а деньги как всегда украл Порошенко
показати весь коментар
08.10.2024 08:57 Відповісти
С какой это радости морские орки такими храбрыми стали что в море вышли?
показати весь коментар
08.10.2024 07:44 Відповісти
зараз пошлем бойових карасів .... заженем їх знову в новоросійськ
показати весь коментар
08.10.2024 08:25 Відповісти
Плетенчук, звідки вони взялись? Всіх же ж вигнали, судячи із звітів.
показати весь коментар
08.10.2024 08:30 Відповісти
З новоросійська. З Криму вигнали.
показати весь коментар
08.10.2024 08:35 Відповісти
Давно нічого під воду не пускали, ось і кацапи знахабніли. Пора кацапам пам'ять освіжити, та й і підводний крейсер вже зачекався поповнення.
показати весь коментар
08.10.2024 08:55 Відповісти
А з Босфору яким чином зайшли, Їх що турки пропустили?
показати весь коментар
08.10.2024 08:57 Відповісти
"У Чорному морі перебувають 7 ракетоносіїв з 48 ракетами "Калібр", - ВМС".

Дивно ... а на шМарафоні вже майже рік розповідають , як буданівський ГУР морськими дронами загнав ординські кораблі в Новоросійськ . І кому вірити ?
показати весь коментар
08.10.2024 09:13 Відповісти
Якщо ви вірите буданову,то ви вже можете сміливо їхати в Крим пити каву з ним.
показати весь коментар
08.10.2024 10:00 Відповісти
А Новоросійськ на якому морі, соромлюся спитати?
показати весь коментар
08.10.2024 10:47 Відповісти
Мне кажется у русских реально дефицит балестических ракет. Последние полтора месяца стреляют только шахедами, изредка единичная балистика. ,,Цирконы,, уже закончились, ВПК не такой уж и крепким оказался.
показати весь коментар
08.10.2024 09:45 Відповісти
всіх знищили..і оба-на-7 узких кораблів з півсотнею ракет в Чорному морі.шо каже пан Зерьмак?і де наші невї...енні дрони ??
показати весь коментар
08.10.2024 10:27 Відповісти
 
 