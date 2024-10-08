"У Чорному морі перебувають 7 ракетоносіїв з 48 ракетами "Калібр", - ВМС".

Станом на ранок 8 жовтня Росія вивела у Чорне море 7 ракетоносіїв з загальним залпом до 48 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Станом на 06:00 08.10.2024:

у Чорному морі 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 0 суден;

до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

