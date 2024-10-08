У Чорному морі перебувають 7 ракетоносіїв з 48 ракетами "Калібр", - ВМС
Станом на ранок 8 жовтня Росія вивела у Чорне море 7 ракетоносіїв з загальним залпом до 48 ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.
Станом на 06:00 08.10.2024:
- у Чорному морі 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.
Запустять ракети і спокійно відійдуть???
Чи знову бла бла.....
Дивно ... а на шМарафоні вже майже рік розповідають , як буданівський ГУР морськими дронами загнав ординські кораблі в Новоросійськ . І кому вірити ?