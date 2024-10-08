В Черном море находятся 7 ракетоносителей с 48 ракетами "Калибр", - ВМС

По состоянию на утро 8 октября Россия вывела в Черное море 7 ракетоносителей с общим залпом до 48 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.

По состоянию на 06:00 08.10.2024:

в Черном море 16 вражеских кораблей, из которых 7 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 0 судов;

в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.

