В Черном море находятся 7 ракетоносителей с 48 ракетами "Калибр", - ВМС
По состоянию на утро 8 октября Россия вывела в Черное море 7 ракетоносителей с общим залпом до 48 ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.
По состоянию на 06:00 08.10.2024:
- в Черном море 16 вражеских кораблей, из которых 7 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 0 судов;
- в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.
Запустять ракети і спокійно відійдуть???
Чи знову бла бла.....
Дивно ... а на шМарафоні вже майже рік розповідають , як буданівський ГУР морськими дронами загнав ординські кораблі в Новоросійськ . І кому вірити ?