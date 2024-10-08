РУС
2 823 14

В Черном море находятся 7 ракетоносителей с 48 ракетами "Калибр", - ВМС

Плетенчук пояснив, навіщо РФ виводила 7 ракетоносіїв у Чорне море

По состоянию на утро 8 октября Россия вывела в Черное море 7 ракетоносителей с общим залпом до 48 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.

По состоянию на 06:00 08.10.2024:

  • в Черном море 16 вражеских кораблей, из которых 7 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 0 судов;
  • в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне выводили в Черное море ракетоносители, почувствовав опасность пребывания в пункте базирования, - ВМС

Інфографіка

Автор: 

ракеты (3690) Черноморский флот РФ (1564) Черное море (1499)
Топ комментарии
+5
І що??? За три місяці не використано жодного морського дрону, бо ховали кораблі. От є тепер навіть цілі. Судячи з докладів і дронів у нас купа.
Запустять ракети і спокійно відійдуть???
Чи знову бла бла.....
показать весь комментарий
08.10.2024 06:58 Ответить
+2
С какой это радости морские орки такими храбрыми стали что в море вышли?
показать весь комментарий
08.10.2024 07:44 Ответить
+1
Плетенчук, звідки вони взялись? Всіх же ж вигнали, судячи із звітів.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Де ж магура з ГУРа?
показать весь комментарий
08.10.2024 07:34 Ответить
На телемарафете собирали на дрон, а деньги как всегда украл Порошенко
показать весь комментарий
08.10.2024 08:57 Ответить
С какой это радости морские орки такими храбрыми стали что в море вышли?
показать весь комментарий
08.10.2024 07:44 Ответить
зараз пошлем бойових карасів .... заженем їх знову в новоросійськ
показать весь комментарий
08.10.2024 08:25 Ответить
Плетенчук, звідки вони взялись? Всіх же ж вигнали, судячи із звітів.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:30 Ответить
З новоросійська. З Криму вигнали.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:35 Ответить
Давно нічого під воду не пускали, ось і кацапи знахабніли. Пора кацапам пам'ять освіжити, та й і підводний крейсер вже зачекався поповнення.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:55 Ответить
А з Босфору яким чином зайшли, Їх що турки пропустили?
показать весь комментарий
08.10.2024 08:57 Ответить
"У Чорному морі перебувають 7 ракетоносіїв з 48 ракетами "Калібр", - ВМС".

Дивно ... а на шМарафоні вже майже рік розповідають , як буданівський ГУР морськими дронами загнав ординські кораблі в Новоросійськ . І кому вірити ?
показать весь комментарий
08.10.2024 09:13 Ответить
Якщо ви вірите буданову,то ви вже можете сміливо їхати в Крим пити каву з ним.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:00 Ответить
А Новоросійськ на якому морі, соромлюся спитати?
показать весь комментарий
08.10.2024 10:47 Ответить
Мне кажется у русских реально дефицит балестических ракет. Последние полтора месяца стреляют только шахедами, изредка единичная балистика. ,,Цирконы,, уже закончились, ВПК не такой уж и крепким оказался.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:45 Ответить
всіх знищили..і оба-на-7 узких кораблів з півсотнею ракет в Чорному морі.шо каже пан Зерьмак?і де наші невї...енні дрони ??
показать весь комментарий
08.10.2024 10:27 Ответить
 
 