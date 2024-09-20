Россияне выводили в Черное море ракетоносители, почувствовав опасность пребывания в пункте базирования, - ВМС

Россияне не чувствуют себя безопасно в пунктах базирования, поэтому выводят свои ракетоносители в Черное море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Россияне вынуждены маневрировать в акватории Черного моря, поскольку Азовское море точно не является той локацией, где они готовы размещать свои боевые единицы. Остается Черное море. Турецкие проливы (то есть Босфор) для россиян закрыты согласно Конвенции Монтре. Поэтому они вынуждены маневрировать в акватории Черного моря. Маневрировать там им особо негде, поскольку есть опасность применения украинских морских дронов и других средств. Поэтому они выбрали тактику скрываться в пункте базирования "Новороссийск". Для того, чтобы выйти в Черное море тем количеством кораблей, которым они вышли, должна была быть серьезная причина", - заявил Плетенчук.

Он отметил, что это были не военные учения, поскольку их продолжительность длиннее. Также это не было связано с изменением тактики.

"Есть такая вероятность, что это было сделано, чтобы срочно сосредоточить корабельный состав. То есть, вероятно, они считали, что оставаться в пункте базирования - опаснее, чем выйти в море на встречу украинским дронам. В море они принимали различные меры, чтобы уберечь эту группировку. Включали GPS-спуфинг (технология, заставляющая устройства выдавать ложную информацию), то есть подменяли GPS-координаты. То есть максимально пытались их обезопасить", - подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что россияне могут перебазировать большинство своих кораблей из Черного моря в Каспийское, однако они этого не делают. По мнению представителя ВМС, такое перебазирование свидетельствовало бы о капитуляции черноморского флота.

"Поэтому оккупанты, скорее всего, выберут свой традиционный путь - это самоуничтожение этого флота. Нашими руками, или собственными. Но традиция у них такая. Это было в середине 19 века - тогда они так же сбежали в Новороссийск, это было во время Второй мировой войны - тогда руководство также сбежало в Новороссийск. Так появился миф о героической обороне Севастополя - это просто был брошенный гарнизон", - сказал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 14 сентября в Черное море Россия вывела одновременно 16 кораблей, в том числе 7 ракетоносителей с общим залпом до 48 ракет типа "Калибр".

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