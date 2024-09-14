В порт Севастополя зашел российский десантный корабль, - СМИ. ФОТО
В Нефтяной гавани временно оккупированного Севастополя пришвартовался большой десантный корабль России.
Об этом 14 сентября сообщил мониторинговый паблик "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.
"В Нефтяной гавани Севастополя пришвартован большой десантный корабль проекта 775", - говорится в сообщении.
Мониторинговая группа отмечает, что надстройка корабля прикрыта маскировочной сеткой. Вероятно, таким образом российские военные пытаются усложнить идентификацию конкретного экземпляра корабля.
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+28 Elvis2
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+19 Николай Леонтьев #588181
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+13 Luk Viktor
показать весь комментарий14.09.2024 19:19
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Город кладбища китов..." 😂👍
супермаркетіпорту рухається швидко....
І оком не встигнуть моргнути!
Привіз б\к, запчастини і паливо. Ну і ще трохи особового складу, наловленого серед технічного складу авіційних підрозділів та інших непотрібних у війні флотів.
Зєлю геть. Вибори