В порт Севастополя зашел российский десантный корабль, - СМИ. ФОТО

В Нефтяной гавани временно оккупированного Севастополя пришвартовался большой десантный корабль России.

Об этом 14 сентября сообщил мониторинговый паблик "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.

"В Нефтяной гавани Севастополя пришвартован большой десантный корабль проекта 775", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа отмечает, что надстройка корабля прикрыта маскировочной сеткой. Вероятно, таким образом российские военные пытаются усложнить идентификацию конкретного экземпляра корабля.

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