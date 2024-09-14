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В порт Севастополя зашел российский десантный корабль, - СМИ. ФОТО

В Нефтяной гавани временно оккупированного Севастополя пришвартовался большой десантный корабль России.

Об этом 14 сентября сообщил мониторинговый паблик "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.

"В Нефтяной гавани Севастополя пришвартован большой десантный корабль проекта 775", - говорится в сообщении.

У порт Севастополя зайшов російський десантний корабель

Мониторинговая группа отмечает, что надстройка корабля прикрыта маскировочной сеткой. Вероятно, таким образом российские военные пытаются усложнить идентификацию конкретного экземпляра корабля.

Читайте также: РФ вывела в Черное море семь ракетоносителей с залпом до 48 ракет

Автор: 

Крым (26411) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+28
Зайшов, а назад вже не вийде.
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14.09.2024 19:17
+19
став в чергу на ліквідацію.
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14.09.2024 19:22
+13
Цікаво, 24 години простоїть, чи уже крейсєр мацква чекає ...?
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14.09.2024 19:19
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Правила форума Совет форумчан
Зайшов, а назад вже не вийде.
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14.09.2024 19:17 Ответить
Робимо ставки: 24 години на затоплення !!! Хто меньше?
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14.09.2024 19:21 Ответить
SS погуляють....А може Нептун....
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14.09.2024 19:29 Ответить
де приймають ставки ? 😂
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15.09.2024 02:04 Ответить
я приймаю, тута.....
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15.09.2024 16:26 Ответить
"Легендарный Севастополь,
Город кладбища китов..." 😂👍
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15.09.2024 02:00 Ответить
ф може і вийти з десантом на одесу чи ніколаев.не дай бог прогледім.
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16.09.2024 13:35 Ответить
"у нафтовій галузі Севастополя..."
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14.09.2024 19:18 Ответить
Цікаво, 24 години простоїть, чи уже крейсєр мацква чекає ...?
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14.09.2024 19:19 Ответить
Кацапські дебіли думають що вони під парасолькою.
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14.09.2024 19:20 Ответить
...НАТО 😂👍
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15.09.2024 02:01 Ответить
став в чергу на ліквідацію.
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14.09.2024 19:22 Ответить
.... черга в тому супермаркеті порту рухається швидко....
І оком не встигнуть моргнути!
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14.09.2024 19:25 Ответить
Бухти - барахти - "Магури" на нього немає
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14.09.2024 19:26 Ответить
Придурки ви ще жіночу білизну вивіште для маскування .
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14.09.2024 19:27 Ответить
😊 До речі, жіноча білизна дійсно маскувала б. Десантник зійшов би за круїзний лайнер колгоспниць підмосков'я.
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14.09.2024 19:49 Ответить
Підводного човна закривали якоюсь тряпкой
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15.09.2024 02:02 Ответить
..
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14.09.2024 19:27 Ответить
Наші корито потоплять, а зелені начолі з Гретою Тумблер перезбудяться питанням знищення Чорного Моря і зроблять нас винуватими..
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14.09.2024 19:28 Ответить
Буданов і Малюк щось зосереджено замовкли... Кацапам приготуватись. Чекаймо на "бадабум"!
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14.09.2024 19:30 Ответить
Видно,що ніколи не служив.Усіма операціями керує Генштаб та головнокомандувач ЗСУ!А Буданов підлеглий Генштабу і Малюк теж,бо військовий стан в Україні!
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14.09.2024 19:57 Ответить
Це що, якщо Осел дасть команду то тоді? Чи я щось не зрозумів?
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14.09.2024 20:26 Ответить
Ну і де наші ''малюки''?
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14.09.2024 19:32 Ответить
Скорее всего ракеты от Ирана привез!
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14.09.2024 19:33 Ответить
нашо вони у Криму без ПУ.
Привіз б\к, запчастини і паливо. Ну і ще трохи особового складу, наловленого серед технічного складу авіційних підрозділів та інших непотрібних у війні флотів.
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14.09.2024 20:23 Ответить
Терміново потрібен Sea Baby тоді точно побачимо що вони там ховали.
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14.09.2024 19:34 Ответить
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14.09.2024 19:35 Ответить
Час показати кацапам хто господар у Чорного моря!
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14.09.2024 19:41 Ответить
А шо, мова про турків іде? Малюк завітає на вечерю...
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14.09.2024 19:48 Ответить
А хто кацапський флот з Криму нагнав, турки?
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14.09.2024 20:41 Ответить
З під турка звичайно відніше
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14.09.2024 20:01 Ответить
Чому досі у надводному положенні?
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14.09.2024 19:41 Ответить
Крысы плакали, кололись... Но продолжали свои крыта гнать на убой...

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14.09.2024 19:42 Ответить
Чекає Малюка...
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14.09.2024 19:47 Ответить
Чорнобааааааївка, Чорнобаааааївка, це для всій русні роз'їбаааааївка 🤣
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14.09.2024 19:57 Ответить
Знахабніли? Розслабилися, чілішолі?
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14.09.2024 20:02 Ответить
Привіз бочки з соляркою.
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14.09.2024 20:06 Ответить
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14.09.2024 20:10 Ответить
А як це він зайшов? А де Буданов? Проспав службу?
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14.09.2024 20:10 Ответить
Щось московити хочуть, очевидно, випробувати. Очікувано.
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14.09.2024 20:23 Ответить
Вже щось вдарило 2 ракетами(((
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14.09.2024 20:25 Ответить
Звідки ж він взявся? Братчук, а Братчук! Чорне море чисте?
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14.09.2024 20:30 Ответить
Корабель не русскій, а россійскій...
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14.09.2024 20:37 Ответить
Бортовий борзометр явно зашкалює.
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14.09.2024 21:11 Ответить
У зєлі, мабуть, рецидив "заглядання в дупу пуйла". Не вірю, щоб Буданов з Малюком такі жирнючі цілі прогавили.

Зєлю геть. Вибори
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14.09.2024 21:23 Ответить
Что значит вошёл,кудой и как вошёл,Босфор закрыт. Или????
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14.09.2024 21:33 Ответить
Сегодня Новороссийск покинуло целое соединение флота (похоже не в курсе, что их "вымели").
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14.09.2024 21:37 Ответить
в капітана чухається дупа до пригод
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14.09.2024 21:50 Ответить
Топіть виродків!
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14.09.2024 22:25 Ответить
Ну, нарешті. У мене гарне передчуття
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15.09.2024 00:04 Ответить
Я б не був таким оптимістом у передбаченнях, краще волів би обговорити результат...
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16.09.2024 12:41 Ответить
Зваблює малюків,ну що тут скажеш - країна підофілів,і кораблі в них такі!
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16.09.2024 17:41 Ответить
 
 