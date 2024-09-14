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У порт Севастополя зайшов російський десантний корабель, - ЗМІ. ФОТО

У Нафтовій гавані тимчасово окупованого Севастополя пришвартувався великий десантний корабель Росії.

Про це 14 вересня повідомив моніторинговий паблік "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.

"У Нафтовій гавані Севастополя пришвартовано великий десантний корабель проєкту 775", - йдеться у повідомленні.

У порт Севастополя зайшов російський десантний корабель

Моніторингова група зазначає, що надбудова корабля прикрита маскувальною сіткою. Ймовірно, у  такий спосіб російські військові намагаються ускладнити ідентифікацію конкретного екземпляра корабля.

Читайте також: РФ вивела в Чорне море сім ракетоносіїв із залпом до 48 ракет

Автор: 

Крим (14175) Севастополь (554) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+28
Зайшов, а назад вже не вийде.
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14.09.2024 19:17
+19
став в чергу на ліквідацію.
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14.09.2024 19:22
+13
Цікаво, 24 години простоїть, чи уже крейсєр мацква чекає ...?
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14.09.2024 19:19
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Зайшов, а назад вже не вийде.
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14.09.2024 19:17 Відповісти
Робимо ставки: 24 години на затоплення !!! Хто меньше?
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14.09.2024 19:21 Відповісти
SS погуляють....А може Нептун....
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14.09.2024 19:29 Відповісти
де приймають ставки ? 😂
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15.09.2024 02:04 Відповісти
я приймаю, тута.....
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15.09.2024 16:26 Відповісти
"Легендарный Севастополь,
Город кладбища китов..." 😂👍
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15.09.2024 02:00 Відповісти
ф може і вийти з десантом на одесу чи ніколаев.не дай бог прогледім.
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16.09.2024 13:35 Відповісти
"у нафтовій галузі Севастополя..."
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14.09.2024 19:18 Відповісти
Цікаво, 24 години простоїть, чи уже крейсєр мацква чекає ...?
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14.09.2024 19:19 Відповісти
Кацапські дебіли думають що вони під парасолькою.
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14.09.2024 19:20 Відповісти
...НАТО 😂👍
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15.09.2024 02:01 Відповісти
став в чергу на ліквідацію.
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14.09.2024 19:22 Відповісти
.... черга в тому супермаркеті порту рухається швидко....
І оком не встигнуть моргнути!
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14.09.2024 19:25 Відповісти
Бухти - барахти - "Магури" на нього немає
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14.09.2024 19:26 Відповісти
Придурки ви ще жіночу білизну вивіште для маскування .
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14.09.2024 19:27 Відповісти
😊 До речі, жіноча білизна дійсно маскувала б. Десантник зійшов би за круїзний лайнер колгоспниць підмосков'я.
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14.09.2024 19:49 Відповісти
Підводного човна закривали якоюсь тряпкой
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15.09.2024 02:02 Відповісти
..
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14.09.2024 19:27 Відповісти
Наші корито потоплять, а зелені начолі з Гретою Тумблер перезбудяться питанням знищення Чорного Моря і зроблять нас винуватими..
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14.09.2024 19:28 Відповісти
Буданов і Малюк щось зосереджено замовкли... Кацапам приготуватись. Чекаймо на "бадабум"!
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14.09.2024 19:30 Відповісти
Видно,що ніколи не служив.Усіма операціями керує Генштаб та головнокомандувач ЗСУ!А Буданов підлеглий Генштабу і Малюк теж,бо військовий стан в Україні!
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14.09.2024 19:57 Відповісти
Це що, якщо Осел дасть команду то тоді? Чи я щось не зрозумів?
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14.09.2024 20:26 Відповісти
Ну і де наші ''малюки''?
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14.09.2024 19:32 Відповісти
Скорее всего ракеты от Ирана привез!
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14.09.2024 19:33 Відповісти
нашо вони у Криму без ПУ.
Привіз б\к, запчастини і паливо. Ну і ще трохи особового складу, наловленого серед технічного складу авіційних підрозділів та інших непотрібних у війні флотів.
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14.09.2024 20:23 Відповісти
Терміново потрібен Sea Baby тоді точно побачимо що вони там ховали.
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14.09.2024 19:34 Відповісти
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14.09.2024 19:35 Відповісти
Час показати кацапам хто господар у Чорного моря!
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14.09.2024 19:41 Відповісти
А шо, мова про турків іде? Малюк завітає на вечерю...
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14.09.2024 19:48 Відповісти
А хто кацапський флот з Криму нагнав, турки?
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14.09.2024 20:41 Відповісти
З під турка звичайно відніше
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14.09.2024 20:01 Відповісти
Чому досі у надводному положенні?
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14.09.2024 19:41 Відповісти
Крысы плакали, кололись... Но продолжали свои крыта гнать на убой...

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14.09.2024 19:42 Відповісти
Чекає Малюка...
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14.09.2024 19:47 Відповісти
Чорнобааааааївка, Чорнобаааааївка, це для всій русні роз'їбаааааївка 🤣
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14.09.2024 19:57 Відповісти
Знахабніли? Розслабилися, чілішолі?
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14.09.2024 20:02 Відповісти
Привіз бочки з соляркою.
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14.09.2024 20:06 Відповісти
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14.09.2024 20:10 Відповісти
А як це він зайшов? А де Буданов? Проспав службу?
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14.09.2024 20:10 Відповісти
Щось московити хочуть, очевидно, випробувати. Очікувано.
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14.09.2024 20:23 Відповісти
Вже щось вдарило 2 ракетами(((
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14.09.2024 20:25 Відповісти
Звідки ж він взявся? Братчук, а Братчук! Чорне море чисте?
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14.09.2024 20:30 Відповісти
Корабель не русскій, а россійскій...
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14.09.2024 20:37 Відповісти
Бортовий борзометр явно зашкалює.
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14.09.2024 21:11 Відповісти
У зєлі, мабуть, рецидив "заглядання в дупу пуйла". Не вірю, щоб Буданов з Малюком такі жирнючі цілі прогавили.

Зєлю геть. Вибори
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14.09.2024 21:23 Відповісти
Что значит вошёл,кудой и как вошёл,Босфор закрыт. Или????
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14.09.2024 21:33 Відповісти
Сегодня Новороссийск покинуло целое соединение флота (похоже не в курсе, что их "вымели").
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14.09.2024 21:37 Відповісти
в капітана чухається дупа до пригод
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14.09.2024 21:50 Відповісти
Топіть виродків!
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14.09.2024 22:25 Відповісти
Ну, нарешті. У мене гарне передчуття
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15.09.2024 00:04 Відповісти
Я б не був таким оптимістом у передбаченнях, краще волів би обговорити результат...
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16.09.2024 12:41 Відповісти
Зваблює малюків,ну що тут скажеш - країна підофілів,і кораблі в них такі!
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16.09.2024 17:41 Відповісти
 
 