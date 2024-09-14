У порт Севастополя зайшов російський десантний корабель, - ЗМІ. ФОТО
У Нафтовій гавані тимчасово окупованого Севастополя пришвартувався великий десантний корабель Росії.
Про це 14 вересня повідомив моніторинговий паблік "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.
"У Нафтовій гавані Севастополя пришвартовано великий десантний корабель проєкту 775", - йдеться у повідомленні.
Моніторингова група зазначає, що надбудова корабля прикрита маскувальною сіткою. Ймовірно, у такий спосіб російські військові намагаються ускладнити ідентифікацію конкретного екземпляра корабля.
Топ коментарі
+28 Elvis2
показати весь коментар14.09.2024 19:17
+19 Николай Леонтьев #588181
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+13 Luk Viktor
показати весь коментар14.09.2024 19:19
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Город кладбища китов..." 😂👍
супермаркетіпорту рухається швидко....
І оком не встигнуть моргнути!
Привіз б\к, запчастини і паливо. Ну і ще трохи особового складу, наловленого серед технічного складу авіційних підрозділів та інших непотрібних у війні флотів.
Зєлю геть. Вибори