У порт Севастополя зайшов російський десантний корабель, - ЗМІ. ФОТО

У Нафтовій гавані тимчасово окупованого Севастополя пришвартувався великий десантний корабель Росії.

Про це 14 вересня повідомив моніторинговий паблік "Кримський вітер", інформує Цензор.НЕТ.

"У Нафтовій гавані Севастополя пришвартовано великий десантний корабель проєкту 775", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група зазначає, що надбудова корабля прикрита маскувальною сіткою. Ймовірно, у такий спосіб російські військові намагаються ускладнити ідентифікацію конкретного екземпляра корабля.

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