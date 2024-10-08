УКР
Невстановлена повітряна ціль у напрямку Броварського району Київщини, - Повітряні сили

ППО над Київщиною

У напрямку Броварського району Київщини наразі рухається повітряна ціль. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Повітряна ціль невстановленого типу з Чернігівщини курсом на Київщину (Броварський район). Можлива робота ППО", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що на Київщині від 7.44 триває повітряна тривога.

Більше інформації на цю хвилину невідомо. 

