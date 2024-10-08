Неустановленная воздушная цель в направлении Броварского района Киевщины, - Воздушные силы

В направлении Броварского района Киевской области сейчас движется воздушная цель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Воздушная цель неустановленного типа с Черниговщины курсом на Киевщину (Броварской район). Возможна работа ПВО", - говорится в сообщении.

Отметим, что на Киевщине с 7.44 продолжается воздушная тревога.

Также читайте: Обломки упали в 4 районах Киевщины: повреждены дома и склад

Больше информации на эту минуту не известно.