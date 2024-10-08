Неустановленная воздушная цель в направлении Броварского района Киевщины, - Воздушные силы
В направлении Броварского района Киевской области сейчас движется воздушная цель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Воздушная цель неустановленного типа с Черниговщины курсом на Киевщину (Броварской район). Возможна работа ПВО", - говорится в сообщении.
Отметим, что на Киевщине с 7.44 продолжается воздушная тревога.
Больше информации на эту минуту не известно.
