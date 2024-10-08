РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10886 посетителей онлайн
Новости
1 535 0

Неустановленная воздушная цель в направлении Броварского района Киевщины, - Воздушные силы

ППО над Київщиною

В направлении Броварского района Киевской области сейчас движется воздушная цель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Воздушная цель неустановленного типа с Черниговщины курсом на Киевщину (Броварской район). Возможна работа ПВО", - говорится в сообщении.

Отметим, что на Киевщине с 7.44 продолжается воздушная тревога.

Также читайте: Обломки упали в 4 районах Киевщины: повреждены дома и склад

Больше информации на эту минуту не известно.

Автор: 

Киевская область (4295) ПВО (3036) Воздушные силы (2616)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 