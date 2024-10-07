Обломки упали в 4 районах Киевщины: повреждены дома и склад
Враг не прекращает атаки на Киевскую область. Сегодня ночью и утром регион был атакован ударными дронами и ракетами.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.
Последствия атаки на Киевскую область
Падение обломков сбитых целей фиксируются в 4-х районах области.
По данным ОВА, в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены три частных дома, складское помещение и два автомобиля. Повреждения домов незначительные - выбиты окна, двери.
Пожары, которые возникли в результате падения обломков, оперативно ликвидированы.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 7 октября по "шахедам" на Киевщине работали силы ПВО.
