Обломки упали в 4 районах Киевщины: повреждены дома и склад

Враг не прекращает атаки на Киевскую область. Сегодня ночью и утром регион был атакован ударными дронами и ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночная атака "шахедов": обломки дронов фиксируются в шести районах Киевщины

Последствия атаки на Киевскую область

Падение обломков сбитых целей фиксируются в 4-х районах области.

По данным ОВА, в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены три частных дома, складское помещение и два автомобиля. Повреждения домов незначительные - выбиты окна, двери.

Пожары, которые возникли в результате падения обломков, оперативно ликвидированы.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 7 октября по "шахедам" на Киевщине работали силы ПВО.