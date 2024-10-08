Упродовж дня росіяни атакували Нікополь та ще 4 громади Дніпропетровщини артилерією і дронами-камікадзе

8 жовтня російські війська кілька разів атакували Нікополь та ще чотири громади Дніпропетровської області артилерією і дронами-камікадзе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Увесь день ворог атакував Нікопольщину. Бив дронами-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА. А вже надвечір – обстріляв з артилерії", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, агресор поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах.

Пошкоджена інфраструктура. Понівечений дах автомобільного боксу.

"Загиблих і постраждалих немає", - додали в ОВА.

