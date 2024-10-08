В течение дня россияне атаковали Никополь и еще 4 громады Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе.

8 октября российские войска несколько раз атаковали Никополь и еще четыре громады Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Весь день враг атаковал Никопольщину. Бил дронами-камикадзе, сбросил боеприпас с БпЛА. А уже под вечер - обстрелял из артиллерии", - говорится в сообщении.

В частности, агрессор попал по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской и Покровской громадах.

Повреждена инфраструктура. Изуродованная крыша автомобильного бокса.

"Погибших и пострадавших нет", - добавили в ОГА.

