В течение дня россияне атаковали Никополь и еще 4 громады Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе.
8 октября российские войска несколько раз атаковали Никополь и еще четыре громады Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Весь день враг атаковал Никопольщину. Бил дронами-камикадзе, сбросил боеприпас с БпЛА. А уже под вечер - обстрелял из артиллерии", - говорится в сообщении.
В частности, агрессор попал по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской и Покровской громадах.
Повреждена инфраструктура. Изуродованная крыша автомобильного бокса.
"Погибших и пострадавших нет", - добавили в ОГА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль