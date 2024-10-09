УКР
Новини Війна
4 837 2

У Дніпрі пролунали вибухи (оновлено)

Вибухи пролунали в Дніпрі

Під час тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Дніпро.

Кореспонденти Суспільного заявили про вибухи в місті.

Об 11:34 у Дніпрі пролунали повторні вибухи.

Автор: 

Дніпро (3355) обстріл (30481)
Правила форума Рада форумчан
В Запорожье тоже был взрыв
09.10.2024 11:23 Відповісти
то з Дніпра було чути
09.10.2024 12:07 Відповісти
 
 