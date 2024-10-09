У Дніпрі пролунали вибухи (оновлено)
Під час тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Дніпро.
Кореспонденти Суспільного заявили про вибухи в місті.
Об 11:34 у Дніпрі пролунали повторні вибухи.
