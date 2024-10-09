В Днепре прогремели взрывы (обновлено)
Во время тревоги в Днепре прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр.
Корреспонденты Суспільного заявили о взрывах в городе.
В 11:34 в Днепре прогремели повторные взрывы.
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Фродо Бэггинс
показать весь комментарий09.10.2024 11:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Serg Kosh #496445
показать весь комментарий09.10.2024 12:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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