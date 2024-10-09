В Днепре прогремели взрывы (обновлено)

Во время тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр.

Корреспонденты Суспільного заявили о взрывах в городе.

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В 11:34 в Днепре прогремели повторные взрывы.