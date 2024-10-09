РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10186 посетителей онлайн
Новости Война
4 836 2

В Днепре прогремели взрывы (обновлено)

Вибухи пролунали в Дніпрі

Во время тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр.

Корреспонденты Суспільного заявили о взрывах в городе.

Также читайте: Враг ночью нанес ракетный удар по Днепру: атаковал предприятие

В 11:34 в Днепре прогремели повторные взрывы.

Автор: 

Днепр (4437) обстрел (27626)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Запорожье тоже был взрыв
показать весь комментарий
09.10.2024 11:23 Ответить
то з Дніпра було чути
показать весь комментарий
09.10.2024 12:07 Ответить
 
 