Людям, які нічого не робили в Офісі Генпрокурора, виплатили 36 млн грн. Це визнав Костін, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Офіс Генерального прокурора перерахував понад 36 млн грн працівникам, які нічого не робили в ОГП.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це йдеться у листі Костіна на адресу депутата Верховної Ради Федора Веніславського.
"Офісом Генерального прокурора впродовж 2022-2024 років прокурорам, які після змін у структурі та штатному розписі не були призначені на посади в діючу структуру і штат, здійснено нарахування заробітної плати на загальну суму 36 230,9 тис. грн", - йдеться в документі.
Зазначається, що прокурорів, які перебували на скорочених посадах, наразі забезпечено робочим місцем та необхідними матеріальними засобами для роботи, їхнє табелювання здійснюється відповідальними працівниками.
А якщо би працювали, то могли б вийти на друзів Зеленського - а його друзів рухати неможна.
(а ще порахувати помічників, радників, заступників, консультантів....)
Пракурори рвалісь на работу, но у ніх рабочєво мєста нєбило! І матєріальних засобов!
Раетаиу всьо ето прішлось замєніть матєріальним вазнаґраждєнієм!
і ні один, з тих «працівників» прокурорів, не відказався від цих.. «помилково» начислених грошей..
ОГП = ОПГ
Непогано пристроїлись. В менш "козирних" місцях при скороченні вихідна допомога за два місяці в зуби і на вихід. Будь здоров і не кашляй.
Якщо ж парєшать, так це вдається... .
ГАНЬБА.
"наказаніє нєвіновних і награждєніє нєпрічастних".
Я б ще зрозумів там 10-20-25 % штату інші посади. Але ж тут 50% - не прокурори.
Так 36 миллионов или миллиардов?
Битий не битого везе..як то дивно побудована світ і Україна!