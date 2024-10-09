УКР
Новини
Людям, які нічого не робили в Офісі Генпрокурора, виплатили 36 млн грн. Це визнав Костін, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

ОГП виплатив 36 млн грн людям, які нічого не робили

Офіс Генерального прокурора перерахував понад 36 млн грн працівникам, які нічого не робили в ОГП.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це йдеться у листі Костіна на адресу депутата Верховної Ради Федора Веніславського.

"Офісом Генерального прокурора впродовж 2022-2024 років прокурорам, які після змін у структурі та штатному розписі не були призначені на посади в діючу структуру і штат, здійснено нарахування заробітної плати на загальну суму 36 230,9 тис. грн", - йдеться в документі.

Зазначається, що прокурорів, які перебували на скорочених посадах, наразі забезпечено робочим місцем та необхідними матеріальними засобами для роботи, їхнє табелювання здійснюється відповідальними працівниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Костін підписав заяву на звільнення свого ексзаступника Вербицького, якого підозрюють у незаконному збагаченні

Автор: 

Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3401)
Топ коментарі
+16
я теж там нічого не робив. де моя доля?
09.10.2024 16:49 Відповісти
+16
"Кто не работает - тот ест! Учись студент!"
09.10.2024 16:49 Відповісти
+12
вас скоротили? нічого страшного, все буде як і раніше, тільки на роботу ви не будете ходити... ну і якщо, звичайно, ви прокурор...
09.10.2024 16:50 Відповісти
Коментувати
це він про прокурорів Маріуполя, Мелитополя, Нової Каховки та Вугледару....
09.10.2024 16:40 Відповісти
Так Зельониє та це якраз і щедро платять!
09.10.2024 16:41 Відповісти
Обуренному доляху віддали??
09.10.2024 16:44 Відповісти
Тобто - в регресному порядку ці кошти не стягуються....От і браво...можна й далі чудить
09.10.2024 16:44 Відповісти
Як же я люблю цю владу!...
09.10.2024 16:49 Відповісти
Для влади 95 кварталу це нормально - платити гроші тим, хто нічого не робить.
А якщо би працювали, то могли б вийти на друзів Зеленського - а його друзів рухати неможна.
09.10.2024 16:49 Відповісти
я теж там нічого не робив. де моя доля?
09.10.2024 16:49 Відповісти
"Кто не работает - тот ест! Учись студент!"
09.10.2024 16:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uogoSn4SbmY
09.10.2024 16:54 Відповісти
учись студент на прокурора
09.10.2024 22:11 Відповісти
Я теж так хочу!
09.10.2024 16:50 Відповісти
09.10.2024 17:35 Відповісти
вас скоротили? нічого страшного, все буде як і раніше, тільки на роботу ви не будете ходити... ну і якщо, звичайно, ви прокурор...
09.10.2024 16:50 Відповісти
От вже одкровення... 250-м випадковим особам, які НІ**Я не робили в парламенті України минулі 5+ років, виплатили ще більше

(а ще порахувати помічників, радників, заступників, консультантів....)
09.10.2024 16:51 Відповісти
Знов на ЦЕНЗОРІ хтось п'яний новини пише - плутає мільйони з мільярдами. Бутусов, наведіть лад в колективі - повиганяйте п'яниць і наркоманів!
09.10.2024 16:52 Відповісти
Згоден на 100%.
09.10.2024 19:12 Відповісти
Шапіто рулить.
09.10.2024 17:04 Відповісти
Резерв++ з повними "парашутами" для мякої посадки ?
09.10.2024 17:04 Відповісти
****** конченые. 500 дронов подарили каким то мразям. как минимум 200-300 единиц техники. гниды
09.10.2024 17:11 Відповісти
36 за те що не робили. А якби ще й робили - страшно уявить...
09.10.2024 17:21 Відповісти
А де кримінальна справа про шахрайство та розбазарювання коштів?
09.10.2024 17:22 Відповісти
На такі випадки у високопосадовців має бути нагородна зброя.
09.10.2024 17:38 Відповісти
Ці держиморди мають особливу пошану в кланово-олігархічній системі.
09.10.2024 17:43 Відповісти
Винєпанімаєтє! Етадругоє! ©
Пракурори рвалісь на работу, но у ніх рабочєво мєста нєбило! І матєріальних засобов!
Раетаиу всьо ето прішлось замєніть матєріальним вазнаґраждєнієм!
09.10.2024 17:56 Відповісти
Офіс Генерального прокурора перерахував понад 36 млрд грн працівникам, які нічого не робили в ОГП ....

і ні один, з тих «працівників» прокурорів, не відказався від цих.. «помилково» начислених грошей..

ОГП = ОПГ
09.10.2024 18:07 Відповісти
На роботу не ходиш, роботу не робиш, але зарплату отримуєш і всі прокурорські блага (типу відстрочки від мобілізації та інші ніштяки) в силі?
Непогано пристроїлись. В менш "козирних" місцях при скороченні вихідна допомога за два місяці в зуби і на вихід. Будь здоров і не кашляй.
09.10.2024 18:10 Відповісти
.... пропоную нагодувати тушонкою ,яка саме пройшла тести на якість, та відправити працівників прокуратури разом з їх очільником , копати окопи, може це у них вдасться, бо з правосуддям в Україні є проблеми.
Якщо ж парєшать, так це вдається... .
ГАНЬБА.
09.10.2024 18:15 Відповісти
Принцип незмінний:
"наказаніє нєвіновних і награждєніє нєпрічастних".
09.10.2024 18:53 Відповісти
где мои деньги?
09.10.2024 18:56 Відповісти
ну, прям..нічого... смоктали єрмаку
09.10.2024 19:00 Відповісти
В наступному році буде більше.
09.10.2024 19:03 Відповісти
Штатана чисельність ГП - 1934 з них прокурори 968, тобто 966 усих інших.

Я б ще зрозумів там 10-20-25 % штату інші посади. Але ж тут 50% - не прокурори.
09.10.2024 19:08 Відповісти
Чим далі, тим все «краще»
09.10.2024 19:31 Відповісти
Разворовывание страны идёт космическими масштабами. Как все деньги разворуют-пошлют Зелю по миру с шапкою новые собирать.
09.10.2024 20:04 Відповісти
Офіс Генерального прокурора перерахував понад 36 млрд грн працівникам, які нічого не робили в ОГП. Джерело:

Так 36 миллионов или миллиардов?
09.10.2024 20:10 Відповісти
В ОП і ОГП слід відкрити цехи по складанню дронів, більше користі буде
09.10.2024 20:15 Відповісти
Зранку читав , там бійці на машину для росту збирають....
Битий не битого везе..як то дивно побудована світ і Україна!
09.10.2024 20:28 Відповісти
фронту
09.10.2024 20:29 Відповісти
 
 