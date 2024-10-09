Людям, які нічого не робили в Офісі Генпрокурора, виплатили 36 млн грн. Це визнав Костін, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Офіс Генерального прокурора перерахував понад 36 млн грн працівникам, які нічого не робили в ОГП.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це йдеться у листі Костіна на адресу депутата Верховної Ради Федора Веніславського.

"Офісом Генерального прокурора впродовж 2022-2024 років прокурорам, які після змін у структурі та штатному розписі не були призначені на посади в діючу структуру і штат, здійснено нарахування заробітної плати на загальну суму 36 230,9 тис. грн", - йдеться в документі.

Зазначається, що прокурорів, які перебували на скорочених посадах, наразі забезпечено робочим місцем та необхідними матеріальними засобами для роботи, їхнє табелювання здійснюється відповідальними працівниками.

