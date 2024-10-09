РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9411 посетитель онлайн
Новости
8 275 41

Людям, ничего не делавшим в Офисе Генпрокурора, выплатили 36 млн грн. Это признал Костин, - СМИ. ДОКУМЕНТ

ОГП виплатив 36 млн грн людям, які нічого не робили

Офис Генерального прокурора перечислил более 36 млн грн работникам, которые ничего не делали в ОГП.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом говорится в письме Костина в адрес депутата Верховной Рады Федора Вениславского.

"Офисом Генерального прокурора в течение 2022-2024 годов прокурорам, которые после изменений в структуре и штатном расписании не были назначены на должности в действующую структуру и штат, осуществлено начисление заработной платы на общую сумму 36 230,9 тыс. грн", - говорится в документе.

Отмечается, что прокуроры, которые находились на сокращенных должностях, сейчас обеспечены рабочим местом и необходимыми материальными средствами для работы, их табелирование осуществляется ответственными работниками.

Читайте также: Костин подписал заявление на увольнение своего экс-заместителя Вербицкого, подозреваемого в незаконном обогащении

Офіс Генпрокурора виплатив 36 млн грн людям, які нічого не робили в ОГП
Офіс Генпрокурора виплатив 36 млн грн людям, які нічого не робили в ОГП
Офіс Генпрокурора виплатив 36 млн грн людям, які нічого не робили в ОГП

Автор: 

Костин Андрей (181) Офис Генпрокурора (2609)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
я теж там нічого не робив. де моя доля?
показать весь комментарий
09.10.2024 16:49 Ответить
+16
"Кто не работает - тот ест! Учись студент!"
показать весь комментарий
09.10.2024 16:49 Ответить
+12
вас скоротили? нічого страшного, все буде як і раніше, тільки на роботу ви не будете ходити... ну і якщо, звичайно, ви прокурор...
показать весь комментарий
09.10.2024 16:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це він про прокурорів Маріуполя, Мелитополя, Нової Каховки та Вугледару....
показать весь комментарий
09.10.2024 16:40 Ответить
Так Зельониє та це якраз і щедро платять!
показать весь комментарий
09.10.2024 16:41 Ответить
Обуренному доляху віддали??
показать весь комментарий
09.10.2024 16:44 Ответить
Тобто - в регресному порядку ці кошти не стягуються....От і браво...можна й далі чудить
показать весь комментарий
09.10.2024 16:44 Ответить
Як же я люблю цю владу!...
показать весь комментарий
09.10.2024 16:49 Ответить
Для влади 95 кварталу це нормально - платити гроші тим, хто нічого не робить.
А якщо би працювали, то могли б вийти на друзів Зеленського - а його друзів рухати неможна.
показать весь комментарий
09.10.2024 16:49 Ответить
я теж там нічого не робив. де моя доля?
показать весь комментарий
09.10.2024 16:49 Ответить
"Кто не работает - тот ест! Учись студент!"
показать весь комментарий
09.10.2024 16:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uogoSn4SbmY
показать весь комментарий
09.10.2024 16:54 Ответить
учись студент на прокурора
показать весь комментарий
09.10.2024 22:11 Ответить
Я теж так хочу!
показать весь комментарий
09.10.2024 16:50 Ответить
СТУДИЯ КВАРТАЛ-95, ООО

Юридический адрес

01042, г. Киев, ул. Перспективная, 3

Телефоны

(050) 3210569, (050) 4580250

Fax

(044) 5293159

E-mail

[email protected]
показать весь комментарий
09.10.2024 17:35 Ответить
вас скоротили? нічого страшного, все буде як і раніше, тільки на роботу ви не будете ходити... ну і якщо, звичайно, ви прокурор...
показать весь комментарий
09.10.2024 16:50 Ответить
От вже одкровення... 250-м випадковим особам, які НІ**Я не робили в парламенті України минулі 5+ років, виплатили ще більше

(а ще порахувати помічників, радників, заступників, консультантів....)
показать весь комментарий
09.10.2024 16:51 Ответить
Знов на ЦЕНЗОРІ хтось п'яний новини пише - плутає мільйони з мільярдами. Бутусов, наведіть лад в колективі - повиганяйте п'яниць і наркоманів!
показать весь комментарий
09.10.2024 16:52 Ответить
Згоден на 100%.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:12 Ответить
Шапіто рулить.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:04 Ответить
Резерв++ з повними "парашутами" для мякої посадки ?
показать весь комментарий
09.10.2024 17:04 Ответить
****** конченые. 500 дронов подарили каким то мразям. как минимум 200-300 единиц техники. гниды
показать весь комментарий
09.10.2024 17:11 Ответить
36 за те що не робили. А якби ще й робили - страшно уявить...
показать весь комментарий
09.10.2024 17:21 Ответить
А де кримінальна справа про шахрайство та розбазарювання коштів?
показать весь комментарий
09.10.2024 17:22 Ответить
На такі випадки у високопосадовців має бути нагородна зброя.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:38 Ответить
Ці держиморди мають особливу пошану в кланово-олігархічній системі.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:43 Ответить
Винєпанімаєтє! Етадругоє! ©
Пракурори рвалісь на работу, но у ніх рабочєво мєста нєбило! І матєріальних засобов!
Раетаиу всьо ето прішлось замєніть матєріальним вазнаґраждєнієм!
показать весь комментарий
09.10.2024 17:56 Ответить
Офіс Генерального прокурора перерахував понад 36 млрд грн працівникам, які нічого не робили в ОГП ....

і ні один, з тих «працівників» прокурорів, не відказався від цих.. «помилково» начислених грошей..

ОГП = ОПГ
показать весь комментарий
09.10.2024 18:07 Ответить
На роботу не ходиш, роботу не робиш, але зарплату отримуєш і всі прокурорські блага (типу відстрочки від мобілізації та інші ніштяки) в силі?
Непогано пристроїлись. В менш "козирних" місцях при скороченні вихідна допомога за два місяці в зуби і на вихід. Будь здоров і не кашляй.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:10 Ответить
.... пропоную нагодувати тушонкою ,яка саме пройшла тести на якість, та відправити працівників прокуратури разом з їх очільником , копати окопи, може це у них вдасться, бо з правосуддям в Україні є проблеми.
Якщо ж парєшать, так це вдається... .
ГАНЬБА.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:15 Ответить
Принцип незмінний:
"наказаніє нєвіновних і награждєніє нєпрічастних".
показать весь комментарий
09.10.2024 18:53 Ответить
где мои деньги?
показать весь комментарий
09.10.2024 18:56 Ответить
ну, прям..нічого... смоктали єрмаку
показать весь комментарий
09.10.2024 19:00 Ответить
В наступному році буде більше.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:03 Ответить
Штатана чисельність ГП - 1934 з них прокурори 968, тобто 966 усих інших.

Я б ще зрозумів там 10-20-25 % штату інші посади. Але ж тут 50% - не прокурори.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:08 Ответить
Чим далі, тим все «краще»
показать весь комментарий
09.10.2024 19:31 Ответить
Разворовывание страны идёт космическими масштабами. Как все деньги разворуют-пошлют Зелю по миру с шапкою новые собирать.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:04 Ответить
Офіс Генерального прокурора перерахував понад 36 млрд грн працівникам, які нічого не робили в ОГП. Джерело:

Так 36 миллионов или миллиардов?
показать весь комментарий
09.10.2024 20:10 Ответить
В ОП і ОГП слід відкрити цехи по складанню дронів, більше користі буде
показать весь комментарий
09.10.2024 20:15 Ответить
Зранку читав , там бійці на машину для росту збирають....
Битий не битого везе..як то дивно побудована світ і Україна!
показать весь комментарий
09.10.2024 20:28 Ответить
фронту
показать весь комментарий
09.10.2024 20:29 Ответить
 
 