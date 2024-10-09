Людям, ничего не делавшим в Офисе Генпрокурора, выплатили 36 млн грн. Это признал Костин, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Офис Генерального прокурора перечислил более 36 млн грн работникам, которые ничего не делали в ОГП.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом говорится в письме Костина в адрес депутата Верховной Рады Федора Вениславского.

"Офисом Генерального прокурора в течение 2022-2024 годов прокурорам, которые после изменений в структуре и штатном расписании не были назначены на должности в действующую структуру и штат, осуществлено начисление заработной платы на общую сумму 36 230,9 тыс. грн", - говорится в документе.

Отмечается, что прокуроры, которые находились на сокращенных должностях, сейчас обеспечены рабочим местом и необходимыми материальными средствами для работы, их табелирование осуществляется ответственными работниками.

Читайте также: Костин подписал заявление на увольнение своего экс-заместителя Вербицкого, подозреваемого в незаконном обогащении





