Людям, ничего не делавшим в Офисе Генпрокурора, выплатили 36 млн грн. Это признал Костин, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Офис Генерального прокурора перечислил более 36 млн грн работникам, которые ничего не делали в ОГП.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом говорится в письме Костина в адрес депутата Верховной Рады Федора Вениславского.
"Офисом Генерального прокурора в течение 2022-2024 годов прокурорам, которые после изменений в структуре и штатном расписании не были назначены на должности в действующую структуру и штат, осуществлено начисление заработной платы на общую сумму 36 230,9 тыс. грн", - говорится в документе.
Отмечается, что прокуроры, которые находились на сокращенных должностях, сейчас обеспечены рабочим местом и необходимыми материальными средствами для работы, их табелирование осуществляется ответственными работниками.
А якщо би працювали, то могли б вийти на друзів Зеленського - а його друзів рухати неможна.
(а ще порахувати помічників, радників, заступників, консультантів....)
Пракурори рвалісь на работу, но у ніх рабочєво мєста нєбило! І матєріальних засобов!
Раетаиу всьо ето прішлось замєніть матєріальним вазнаґраждєнієм!
і ні один, з тих «працівників» прокурорів, не відказався від цих.. «помилково» начислених грошей..
ОГП = ОПГ
Непогано пристроїлись. В менш "козирних" місцях при скороченні вихідна допомога за два місяці в зуби і на вихід. Будь здоров і не кашляй.
Якщо ж парєшать, так це вдається... .
ГАНЬБА.
"наказаніє нєвіновних і награждєніє нєпрічастних".
Я б ще зрозумів там 10-20-25 % штату інші посади. Але ж тут 50% - не прокурори.
Так 36 миллионов или миллиардов?
Битий не битого везе..як то дивно побудована світ і Україна!