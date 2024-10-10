УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9198 відвідувачів онлайн
Новини
2 939 15

Наразі Росія відповідає за 80% операцій впливу у світі, - МЗС Чехії

Ян Ліпавський

Росіяни відповідальні за 80% операцій впливу в світі.

Про це під час Міжнародної конференції "Стійка Європа" заявив керівник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні чеського МЗС йдеться, що головною темою одноденної конференції було іноземне втручання, операції впливу та іноземна дезінформація, які становлять дедалі більшу загрозу безпеці як Чехії, так і Європи загалом.

"Наразі Росія відповідає за 80% операцій впливу у світі. Це вчетверо більше, ніж решта світу разом узяті. Нам потрібна набагато більша рішучість у боротьбі із впливом Кремля, ніж ми демонстрували досі", – сказав Ліпавський.

Читайте: Президент Польщі Дуда вирішив змінити закон про російський вплив після критики від ЄС та США

Водночас директор департаменту комунікацій МЗС Карел Смекал заявив, що війна проти України та агресивна політика Кремля яскраво ілюструють необхідність більш ефективної протидії гібридним загрозам.

"Інформаційний простір є полем битви російського режиму, а державна комунікація стає нагальною необхідністю", – додав він.

Також читайте: Зеленський розпорядився надати гуманітарну допомогу Чехії, яка постраждала від повені

Автор: 

операція (121) росія (65856) Чехія (1646) вплив (27)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Блін.
Баньте все російське.
Висилайте нафіг всіх росіян.
Обрубайте Роісє будь-які комунікації назовні.
Конфіскуйте та арештовуйте будь-який капітал, пов'язаний з РФ.
Полюйте на людей, що мають зв'язки з росіянами, як полювали на комуністів у 50-х.

Але ж ні. І потім дивуються впливу роспропаганди та кацапських ІПСО.
показати весь коментар
10.10.2024 02:01
+8
Країна що має лише десь 1,5% від світового ВВП "відповідальна за 80% операцій впливу в світі".
Десятиліттями кацапи купляють гуртом та в роздріб у десятках (сотнях) країн чиновників усіх рангів - від дрібного клерка до канцлерів та президентів. Звідси оте русофільство, меншовартісність, боягузтво та імпотенція у ведучих країнах світу яки (поки що) вважають себе демократичними...
показати весь коментар
10.10.2024 02:16
+2
Сарана
показати весь коментар
10.10.2024 08:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блін.
Баньте все російське.
Висилайте нафіг всіх росіян.
Обрубайте Роісє будь-які комунікації назовні.
Конфіскуйте та арештовуйте будь-який капітал, пов'язаний з РФ.
Полюйте на людей, що мають зв'язки з росіянами, як полювали на комуністів у 50-х.

Але ж ні. І потім дивуються впливу роспропаганди та кацапських ІПСО.
показати весь коментар
10.10.2024 02:01 Відповісти
Це не можна, бо нетолерантно.
показати весь коментар
10.10.2024 11:07 Відповісти
У 1950-х комуняк по тюрмах та на електричні стільці саджали зі всією повагою, толерантністю та без расових забобонів.

Доречі, на тому етапі сам пан Рейган займався виявленням прокомуністичних діячів на підприємствах США.

Хто скаже, що США не демократична країна...
показати весь коментар
10.10.2024 15:16 Відповісти
Може, хтось розпише поетапно шлях, яким обов'язковою ознакою демократії зробили безхребетність?
показати весь коментар
10.10.2024 15:36 Відповісти
Країна що має лише десь 1,5% від світового ВВП "відповідальна за 80% операцій впливу в світі".
Десятиліттями кацапи купляють гуртом та в роздріб у десятках (сотнях) країн чиновників усіх рангів - від дрібного клерка до канцлерів та президентів. Звідси оте русофільство, меншовартісність, боягузтво та імпотенція у ведучих країнах світу яки (поки що) вважають себе демократичними...
показати весь коментар
10.10.2024 02:16 Відповісти
росія - лишай світу.
показати весь коментар
10.10.2024 02:31 Відповісти
Саркома
показати весь коментар
10.10.2024 07:48 Відповісти
Сарана
показати весь коментар
10.10.2024 08:41 Відповісти
ну так китайці ж янелохи щоб напряму кудись лізти безпосередньо, а так як на мене то захід як завжди забагато приписує кацапам чим й не пахло
показати весь коментар
10.10.2024 03:21 Відповісти
китайці діють по іншому
вони або скуповують, або заселяють.
показати весь коментар
10.10.2024 07:43 Відповісти
Задерли придурки. Де і на що впливає русня, крім балалайки і рузге мафії у фільмах? Це стає схожим на параною диктаторів.
показати весь коментар
10.10.2024 03:39 Відповісти
Де і на що впливає русня, крім балалайки і рузге мафії у фільмах?-Ватікан, Угорщина,Словачина , Грузія,Турція,КНДР,Німеччина, часів Меркель,Україна , до сьогоднішнього дня, Іран,Палестинські бойовики .ООН.ОБСЄ.Червоний Хрест.МАГАТЕ. і т.д іт.п всюди "балалайки" і "какалінка"
показати весь коментар
10.10.2024 09:41 Відповісти
У демократів ця психічна хвороба загострюється щоразу під час виборів.
показати весь коментар
10.10.2024 03:59 Відповісти
Суб'єкт впливу має бути розумніший за об'єкт впливу.
Продовжуйте вірити у тупих ваньок.
показати весь коментар
10.10.2024 08:46 Відповісти
Угу - а ви , у них , ще більше нафти і газу закуповуйте - тоді і 90% скоро буде ...
показати весь коментар
10.10.2024 11:03 Відповісти
 
 