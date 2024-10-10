Наразі Росія відповідає за 80% операцій впливу у світі, - МЗС Чехії

Росіяни відповідальні за 80% операцій впливу в світі.

Про це під час Міжнародної конференції "Стійка Європа" заявив керівник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні чеського МЗС йдеться, що головною темою одноденної конференції було іноземне втручання, операції впливу та іноземна дезінформація, які становлять дедалі більшу загрозу безпеці як Чехії, так і Європи загалом.

"Наразі Росія відповідає за 80% операцій впливу у світі. Це вчетверо більше, ніж решта світу разом узяті. Нам потрібна набагато більша рішучість у боротьбі із впливом Кремля, ніж ми демонстрували досі", – сказав Ліпавський.

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Водночас директор департаменту комунікацій МЗС Карел Смекал заявив, що війна проти України та агресивна політика Кремля яскраво ілюструють необхідність більш ефективної протидії гібридним загрозам.

"Інформаційний простір є полем битви російського режиму, а державна комунікація стає нагальною необхідністю", – додав він.

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