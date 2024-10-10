Наразі Росія відповідає за 80% операцій впливу у світі, - МЗС Чехії
Росіяни відповідальні за 80% операцій впливу в світі.
Про це під час Міжнародної конференції "Стійка Європа" заявив керівник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.
В повідомленні чеського МЗС йдеться, що головною темою одноденної конференції було іноземне втручання, операції впливу та іноземна дезінформація, які становлять дедалі більшу загрозу безпеці як Чехії, так і Європи загалом.
"Наразі Росія відповідає за 80% операцій впливу у світі. Це вчетверо більше, ніж решта світу разом узяті. Нам потрібна набагато більша рішучість у боротьбі із впливом Кремля, ніж ми демонстрували досі", – сказав Ліпавський.
Водночас директор департаменту комунікацій МЗС Карел Смекал заявив, що війна проти України та агресивна політика Кремля яскраво ілюструють необхідність більш ефективної протидії гібридним загрозам.
"Інформаційний простір є полем битви російського режиму, а державна комунікація стає нагальною необхідністю", – додав він.
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Баньте все російське.
Висилайте нафіг всіх росіян.
Обрубайте Роісє будь-які комунікації назовні.
Конфіскуйте та арештовуйте будь-який капітал, пов'язаний з РФ.
Полюйте на людей, що мають зв'язки з росіянами, як полювали на комуністів у 50-х.
Але ж ні. І потім дивуються впливу роспропаганди та кацапських ІПСО.
Доречі, на тому етапі сам пан Рейган займався виявленням прокомуністичних діячів на підприємствах США.
Хто скаже, що США не демократична країна...
Десятиліттями кацапи купляють гуртом та в роздріб у десятках (сотнях) країн чиновників усіх рангів - від дрібного клерка до канцлерів та президентів. Звідси оте русофільство, меншовартісність, боягузтво та імпотенція у ведучих країнах світу яки (поки що) вважають себе демократичними...
вони або скуповують, або заселяють.
Продовжуйте вірити у тупих ваньок.