Зеленський розпорядився надати гуманітарну допомогу Чехії, яка постраждала від повені

Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії

Україна надасть гуманітарну допомогу Чехії, яка постраждала від повені. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт  президента, де оприлюднено указ.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Чеській Республіці внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Чеській Республіці", - йдеться у документі.

Згідно з документом, забезпечити надання гуманітарної допомоги Чеській Республіці має Кабінет Міністрів України.

Читайте також: Україна запропонувала Австрії допомогу у подоланні наслідків повеней, - канцлер Негаммер

Повені в Європі

Через інтенсивні зливи Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину та Австрію охопили сильні повені.

Через стихійне лихо в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

Повідомлялося, що через потужні дощі та спричинені ними повені в Центральній та Східній Європі загинуло щонайменше 16 людей.

Дивіться також: Дунай вийшов із берегів в Угорщині: Вода дісталася будівлі парламенту. ВIДЕО

Зеленський Володимир (25253) повінь (173) Чехія (1698)
