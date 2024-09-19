Дунай вийшов із берегів в Угорщині: Вода дісталася будівлі парламенту. ВIДЕО
В угорському Будапешті річка Дунай вийшла з берегів та почала затоплювати вулиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.
У мережі було опубліковано відео, на яких затоплено набережну Будапешта, де розташована будівля угорського парламенту.
Прем'єр Віктор Орбан заявив, що пік повені в столиці Угорщини очікується ввечері 21 вересня.
Повені одразу в кількох країнах Європи були викликані циклоном "Борис", який просувається з півночі Італії. Зокрема, він зачепив Румунію, Чехію, Польщу, Австрію, Угорщину, Словаччину, Німеччину та Молдову. Від повені загинули щонайменше 23 особи, тисячі людей евакуйовано.
Топ коментарі
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дом Вадяной Крысы (с)
Повінь... Орбан задумався...
Так буде зі всіма хто підтримує кремль - уйдуть під воду.