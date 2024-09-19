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17 062 34

Дунай вийшов із берегів в Угорщині: Вода дісталася будівлі парламенту. ВIДЕО

В угорському Будапешті річка Дунай вийшла з берегів та почала затоплювати вулиці. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

У мережі було опубліковано відео, на яких затоплено набережну Будапешта, де розташована будівля угорського парламенту.

Прем'єр Віктор Орбан заявив, що пік повені в столиці Угорщини очікується ввечері 21 вересня. 

Повені одразу в кількох країнах Європи були викликані циклоном "Борис", який просувається з півночі Італії. Зокрема, він зачепив Румунію, Чехію, Польщу, Австрію, Угорщину, Словаччину, Німеччину та Молдову. Від повені загинули щонайменше 23 особи, тисячі людей евакуйовано.

Читайте: У Європі через повені загинуло 16 людей

Автор: 

Угорщина (2288) Дунай (170) повінь (172)


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Топ коментарі
+20
орбеан ще не заявляв, що повінь - через війну в Україні і треба негайно домовлятися?
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19.09.2024 15:18
+15
Гівно не тоне
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19.09.2024 15:27
+13
Будапешт - єдина світла пляма на тілі цієї гангрени
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19.09.2024 15:21
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Надо было назвать циклон,, Володя,,. Принёс людям горе и разрушения как и *****
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19.09.2024 15:12 Відповісти
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19.09.2024 16:00 Відповісти
убей бапра зспази дерепфо
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19.09.2024 22:17 Відповісти
не варто ******* мадярським ,викликати справедливість Божу на свою голову.підтримуючи рашистського вбивцю українського народу .З БОГОМ НЕ ЖАРТУЮТЬ."МЕРТВЕ МОРЕ" нагадало про себе...
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19.09.2024 15:16 Відповісти
Будапешт - єдина світла пляма на тілі цієї гангрени
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19.09.2024 15:21 Відповісти
орбеан ще не заявляв, що повінь - через війну в Україні і треба негайно домовлятися?
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19.09.2024 15:18 Відповісти
Як би товста дупа Орбана не потягла його на дно... 🤔
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19.09.2024 15:18 Відповісти
Гівно не тоне
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19.09.2024 15:27 Відповісти
Орбану на це не варто сподіватися.
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19.09.2024 15:55 Відповісти
мало
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19.09.2024 15:20 Відповісти
..у Еуропі випав дощ..
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19.09.2024 15:31 Відповісти
Природа за собою лайно змиває.
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19.09.2024 15:38 Відповісти
,, волга", сер!" Менш треба було на рашку дро....ть!
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19.09.2024 15:38 Відповісти
Пропоную заборонити постачання будь-яких плавзасобів та насосів до Угорщини, щоб не було ескалації!
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19.09.2024 15:42 Відповісти
Карма? 🤔
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19.09.2024 15:42 Відповісти
За всю мазуту...
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19.09.2024 16:42 Відповісти
відео, на яких затоплено набережну Будапешта, де розташована будівля угорського парламенту.
=============
дом Вадяной Крысы (с)
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19.09.2024 21:38 Відповісти
І в Чехії теж карма?
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20.09.2024 08:40 Відповісти
Ні. У Чехії випробування. І чехам я співчуваю. Щиро. До речі, там мої родичі живуть у третьому поколінні.
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20.09.2024 09:05 Відповісти
якщо слідувати логіці для "дружбанів " України - наступні словаки
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19.09.2024 15:54 Відповісти
Большая вода через несколько дней придёт на Украинский Дунай, но это для дебилов из "власти" опять будет неожиданно, т.к. они готовятся к шашлыкам, а не к наводнению.
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19.09.2024 15:58 Відповісти
Да ты посмотри карту. Скорее всего если и дойдет то уже не в таком количестве.
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20.09.2024 08:54 Відповісти
Как будто это на Дунае в первый раз. А вот шашлычки в последний раз...
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20.09.2024 13:42 Відповісти
пам'ятаю свій перший візит в Будапешт в квітні 2006 року...точняк було так само
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19.09.2024 16:01 Відповісти
Нічого, гуни у воді не тонуть. Чехів і поляків шкода.
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19.09.2024 16:04 Відповісти
"...прах Аттіли схований на дні глибокої річки..."
Повінь... Орбан задумався...
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19.09.2024 16:46 Відповісти
поляків шкода???
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20.09.2024 01:36 Відповісти
В Италii всi школи закритi.
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19.09.2024 16:17 Відповісти
Так ******* і треба !!!
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19.09.2024 16:51 Відповісти
Орбан часом не скаже коли завтра Солнце зійде
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19.09.2024 17:14 Відповісти
Нє, ну є ж хороші новини!)
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19.09.2024 17:26 Відповісти
Небесна канцелярія роздає усім пістюлєй. Орбан найбільше на них заслуговує.
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19.09.2024 17:30 Відповісти
Жаба Орбан только рад этому!
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19.09.2024 18:40 Відповісти
НАТЯК УГОРЩИНІ.
Так буде зі всіма хто підтримує кремль - уйдуть під воду.
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20.09.2024 22:26 Відповісти
 
 