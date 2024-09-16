У Європі через повені загинуло 16 людей

Через потужні дощі та спричинені ними повені в Центральній та Східній Європі загинуло щонайменше 16 людей.

Про це пише видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

В Польщі загинули вже 5 людей – у південно-західному місті Ниса потонув хірург, який повертався із роботи. Ще четверо людей загинули у південних містах Бельсько-Бяла та Льондек-Здруй.

У Чехії начальник поліції Мартін Вондрашек повідомив місцевому радіо, що жінка потонула струмку, який вийшов із берегів, неподалік міста Брунтала на північному сході країни. У Чехії сім людей залишаються зниклими безвісти.

У Румунії число загиблих внаслідок вируючої стихії зросло до семи.

Як зазначає видання, десятки тисяч людей були евакуйовані зі своїх домівок в Австрії, Чехії, Угорщині, Румунії та Словаччині внаслідок найсильнішого шторму у регіоні за понад два десятиліття. Паводкова вода прорвала дамби, затопила вулиці, призвела до вимкнення електроенергії. У деяких місцях внаслідок повеней затоплені цілі квартали.

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Повені в Європі

Через інтенсивні зливи Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину та Австрію охопили сильні повені.

Через стихійне лихо в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

У Польщі запроваджують надзвичайний стан.

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