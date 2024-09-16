В Европе из-за наводнений погибли 16 человек

Из-за мощных дождей и вызванных ими наводнений в Центральной и Восточной Европе погибли по меньшей мере 16 человек.

Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

В Польше погибли уже 5 человек - в юго-западном городе Ниса утонул хирург, возвращавшийся с работы. Еще четыре человека погибли в южных городах Бельско-Бяла и Лендек-Здруй.

В Чехии начальник полиции Мартин Вондрашек сообщил местному радио, что женщина утонула в ручье, который вышел из берегов, недалеко от города Брунтала на северо-востоке страны. В Чехии семь человек остаются пропавшими без вести.

В Румынии число погибших в результате бушующей стихии возросло до семи.

Как отмечает издание, десятки тысяч людей были эвакуированы из своих домов в Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии в результате сильнейшего шторма в регионе за более чем два десятилетия. Паводковая вода прорвала дамбы, затопила улицы, привела к отключению электроэнергии. В некоторых местах в результате наводнений затоплены целые кварталы.

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Наводнения в Европе

Из-за интенсивных ливней Польшу, Румынию, Чехию, Словакию и Австрию охватили сильные наводнения.

Из-за стихийного бедствия в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

В Польше вводят чрезвычайное положение.

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