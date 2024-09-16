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В Польше город ушел под воду после прорыва дамбы: Людей эвакуируют вертолетами. ВИДЕО

Из-за наводнения в польском городе Строне-Сленске Нижнесилезского воеводства была повреждена дамба на реке Моравка. Город затопило.

Об этом пишет TVP.Info, передает Цензор.НЕТ.

На видео из сети видно, как большой поток воды сносит дома.

По данным издания RMF в город отправились вертолеты Black Hawk из Вроцлава. Многие жители спасаются на крышах домов.

Читайте: Украина готова направить в Польшу 100 спасателей для борьбы с наводнением, - Туск

Напомним, из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

В Польше вводят чрезвычайное положение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские спасатели помогут пострадавшим от наводнений странам Европы, – Зеленский

Автор: 

наводнение (461) Польша (8435)


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Топ комментарии
+14
Повінь, то дрібниці. На часі ексгумацією зайнятися.
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16.09.2024 11:33
+14
Москалик-це твій папа алкаш..Поляки на сьогодняшній день одні з головних спільників і друзів України..
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16.09.2024 11:46
+10
Затули писок,тварюко...
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16.09.2024 11:35
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Правила форума Совет форумчан
Як казала мати:
"Бог приходить не з палкою" і він усе бачить.

П.С. На українському зерні - кров українців...
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16.09.2024 11:31 Ответить
Затули писок,тварюко...
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16.09.2024 11:35 Ответить
Ахти москалику кончене Що обісрався, коли погано сталося
**** вам ще пережити - те що ми переживаємо - в п'ятеро раз!!!!!
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16.09.2024 11:38 Ответить
Москалик-це твій папа алкаш..Поляки на сьогодняшній день одні з головних спільників і друзів України..
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16.09.2024 11:46 Ответить
твої спільники очевидно ті фермери, що прикордонні переходи блокують
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16.09.2024 11:50 Ответить
Не спільників, партнерів
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16.09.2024 11:51 Ответить
"одні з головних спільників"

ніколи ще Штірліц не був такий близький до провалу
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16.09.2024 11:56 Ответить
3. Те саме, що https://sum11.com.ua/sojuznyk союзник 2. Жодного слова не сказав Бела Данилові, тільки хитав головою і тайком поглядав на послів, хай переконаються, які могутні спільники у нього (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 568); Усе своє життя цей кесар присвятив боротьбі з римськими імператорами.. У цій боротьбі каган Симеон мав своїм спільником і київського князя Ігоря (Семен Скляренко, Святослав, 1959, 205); Десь от-от мав підійти козацький спільник Тугай-Бей (Яків Качура, II, 1958, 419); Погиба вже по-справжньому й не знав: хто ж заслуговує кари. Вчорашні вороги робилися спільниками, вчорашні спільники ставали лютими ворогами (Михайло Стельмах, II, 1962, 50).
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16.09.2024 12:24 Ответить
Зрозуміло! Ось вам ще в копілочку мудрості - бо видно, що ви запальна людина!
Коли людину називають півнем - то добре.

Бо півень то:
2. перен., розм. Про задерикувату й запальну людину. Всі для нас народи рівні - і великі і малі. Не деріть ви горла, півні, щоб десь клюнуть на землі (Павло Тичина, II, 1957, 301).
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16.09.2024 12:32 Ответить
Бережи горло,піражков....
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16.09.2024 12:42 Ответить
В якому сенсі?
Що я не так зробив - я пояснив вам тим самим словником, які ви виправдовували "спільника" (казали, зо то позитивне значення у такого слова), що коли вас називають півнем - то мають на увазі, що ви дуже запальна емоційна людина.
Що я зробив не так?
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16.09.2024 12:48 Ответить
Ти все зробив "ТАК",на жаль віртуально..
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16.09.2024 14:14 Ответить
А, тобто, ви б хотіли, щоб я назвав вас задерикуватою й запальною людиною не віртуально, а в очі?
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16.09.2024 14:24 Ответить
Не "заводься"і тримай в руках,піражков..
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16.09.2024 14:35 Ответить
Даааааааа спільники ці "пани" тільки й думають про гроші і їм ***** ЩО З СУСІДОМ!!!!!!
Ти тварино думаєш, що вони так просто допомагають?????????
1. За кожного біженця - платить Євросоюз! Нехіло в карманчик кожний пшек положить баблішка
2. За кожну! одиницю зброї - платить Євросоюз і США
3. Віддають старе - отримують нове, *******!
4. А за волинську різню - скіко вже раз нагадували??????

Заповни *****-крашена - тут усе лежить в грошах і їм ***** УСЕ!!!
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16.09.2024 11:56 Ответить
Дебіле,ти багато дбаєш про своїх сусідів? Гроші і зброю їм дають/продають ЄС та США бо вони є членами НАТО і ЄС...
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16.09.2024 12:04 Ответить
А точніше брехливий кацап "максимчук" бреше - Польща не отримувала грошей за біженців, а оплачувала їхнє перебування з власного бюджету. Зброї вона також не отримувала безкоштовно. За всі покупки («Abrams», «Apache», F-35 та інші) американці отримують з Польщі оплату за ринковими цінами (десятки мільярдів доларів).
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16.09.2024 13:07 Ответить
Ось так бреше брехливий кацап "максимчук".
Кожне речення - брехня.
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16.09.2024 12:14 Ответить
взагалі то ти москалик...ментально..хоч як під українця не маскуйся...
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16.09.2024 11:53 Ответить
Це маніпуляція і нагнітання. Ганьба тобі, фальшивий патріот !
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16.09.2024 12:12 Ответить
свинособаче скажи ще, що це "москальське іпсо" і "цього не було" і "це все москалі робили!"
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16.09.2024 12:47 Ответить
Не нагнітай. Пишуть у нас повідкривали справи на ухиляння від податків за це зерно.
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16.09.2024 13:09 Ответить
З чого випливає, що він москаль ??
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16.09.2024 12:10 Ответить
бо аргументів по суті нема, а лайно накинути хочеться...а як? або москаль, або зешмаркля
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16.09.2024 16:51 Ответить
зручно сказано.

Бо українцям щодня на голову ракети, шахеди й каби падають : коли там до росіян хтось зайде?
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16.09.2024 11:36 Ответить
каци хрюкатимуть про "карму".
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16.09.2024 11:31 Ответить
Повінь, то дрібниці. На часі ексгумацією зайнятися.
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16.09.2024 11:33 Ответить
Так рольників залучіть для зупинки й блокування потоків!!
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16.09.2024 11:33 Ответить
Треба заблокувати кордон з Україною.
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16.09.2024 11:36 Ответить
Ги-ги-ги. Який дотепний пан
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16.09.2024 11:50 Ответить
жах який, бідні люди, це стихія та її важко зупинити..., треба тільки рятуватись...
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16.09.2024 11:36 Ответить
Тільки дурень не розуміє,що дамби штучно проривають по всьому світу.
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16.09.2024 11:39 Ответить
Тільки дурень не розуміє, що Земля насправді плоска.
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16.09.2024 11:41 Ответить
У сусіда і союзника велика біда,а багато ********* в Україні радіють з цього..
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16.09.2024 11:40 Ответить
До вас те ж саме питання, яке я задав кількома коментами донизу:

Можете вказати тих покидьків, що РАДІЮТЬ стихійному лиху у поляків, на прикладі цієї гілки форуму?

Бо ото ваше "багато ********* в Україні радіють з цього" як раз і звучить, як ... як ото пан сулема сказав "Переконаний, що на гілці танцюють цапи-пересмішники, що вбивають кілок у наші відносини з поляками."

Як на мене, то він про вас, як людину, що вбиває кілок у наші відносини з поляками
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16.09.2024 12:01 Ответить
Вказати покидьків,що радіють стихийному лиху у поляків,на прикладі цієї гілки? Без вказівок-читай уважно дописи..
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16.09.2024 12:11 Ответить
Я прочитав, і на відміну від вас я не побачив тих, хто радіє повіні в Польщі.
Тому і питаю, де ви то побачили?
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16.09.2024 12:19 Ответить
Він на мене "косо" показує
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16.09.2024 12:51 Ответить
А ви що, хіба радієте, що в Польші повінь?
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16.09.2024 12:53 Ответить
Ні, точно, але карма - є кармою, нам зерно не дається легко, а тяжкою працею, хто в селі був (прожив) знає як це, а також хто був студентом і жив "на крохи" ... Саме найбільше - це і збісило, коли зерно розсипали...
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20.09.2024 14:36 Ответить
https://censor.net/ua/comments/locate/3510080/01921229-14c2-70bb-be71-50c9cc0b939e
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16.09.2024 13:00 Ответить
"Даааааааа спільники ці "пани" тільки й думають"
Оцей ось комент - бо ссилка дивно поводиться?

Якщо це приклад того, як "багато ********* в Україні радіють з цього", ну, то якийся дивний приклад. Якщо вже ви вказуєте на того пана, то він в цій гільці форуму "один" такий, а не "багато", як хоче виставити дехто.

І я щось в тому посту, і в інших постах того ж пана, радості не бачу. Там лише обурення відомими фактами (я про зерно, трактори, Волинь).
Про схеми з постачанням зброї - ок, ну, може, щось пан так щось не так зрозумів, недочув десь - але і то не про "радість багатьох"

Навіщо ото роздмухувати "багато радіють" - аби посорити українців і поляків? Як ото русня знайшла серед українців "багато фашистів" в свій час? Така задумка?
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16.09.2024 13:20 Ответить
Це не єдина гілка на Цензорі по темі.
зайдіть та коментарі почитайте. Особливо ТОП-3.
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16.09.2024 13:30 Ответить
Зайшов, глянув. то екстремістка вже давня, там нема чому дивуватися.
А от цей комент дуже дотепний:

"А наших рятувальників не заблокують на кордоні?"

І там не дуже радіють, а радше обговорюють питання кармічного кола.
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16.09.2024 13:39 Ответить
Лайків понаставили чимало, отже, зловтішання є.
Ну а "карму" згадують в тому випадку, коли кривднику прилітає.
Отже, чимало хто вважає Польщу за кривдника.
Що ще характерно, голосів на захист Польщі менше, ніж тих, хто зловтішається або глузує.
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16.09.2024 13:44 Ответить
Хтось розсипав чуже зерно, хтось вбив сусіда, хтось вбив мільйони людей по лагерях - всіх можна назвати "кривдниками", хіба ні?

Я до того, що "кривдник" то не тільки якесь там *****, яке на напало на сусідню країну. Вони бувають різні.
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16.09.2024 13:49 Ответить
Тобто Польща теж в переліку кривдників, хоч і не у перших рядках?
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16.09.2024 13:50 Ответить
Я не вважаю, що Польща нам ворог чи наш кривдник - в даний момент часу.
Але подивіться собі в очі в дзеркало і скажіть собі чесно "Польща завжди нам була другом і братом".

В списки кривдників мають бути записани кривдникі - ні у вас, ні у мене призвище наче не "сталін", щоб записати всю націю у вороги народу.
Кривдники - ті хто кривдить. Хто псує те, до чого не приклав і пальця, хто блокує вантажі, хто б'є біженця за те, що він понаєх.

Ну, таке, це все ліріка. Ще раз - я не вважаю Польшу ні кривдником, ні ворогом, і стихійне лихо там не вважаю кармічною відповіддю за певні дії.
Але люди різні - можуть мати свої власні погляди - хіба ні? Може то саме вони збирали те зерно? Чи їх брат не дочекався на фронті заблокованого на кордоні дрона?
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16.09.2024 14:00 Ответить
Тобто по-вашому виходить, що все-таки поляки і Польща мають провину.
Чого ж ви тоді обурюєтесь, коли люди відкрито демонструють моральну сатисфакцію?
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16.09.2024 14:08 Ответить
>Тобто по-вашому виходить, що все-таки поляки і Польща мають провину.

Якась дуже дивне, маніпулятивне ствердження, яке ви намагаєтесь представити так, буцімто то я так вважаю.
Якщо дивитися відсторонено з перспективи довгих років, то будь-хто має якусь провину, навіть така безгрішна людина, як ви.
І я вже написав, що мають провину ті, хто чинив не гідно.
Якщо ви вважаєте, що всі поляки і Польща в цілому чинила негідно проти України і українського народу - то то вже по-вашому так виходить.

> Чого ж ви тоді обурюєтесь, коли люди відкрито демонструють моральну сатисфакцію?

А оце вже як раз пряма маніпуляція. Вкажіть, де я обурююсь, коли люди відкрито демонструють моральну сатисфакцію (ми ж про оте "багато хто радіє, що в країні тих, хто розсипав зерно, позмивало врожаї" )?
Це ж ви обурені такими проявами, чи я щось плутаю?
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16.09.2024 14:19 Ответить
Можете вказати тих покидьків, що РАДІЮТЬ стихійному лиху у поляків, на прикладі цієї гілки форуму?
Ви тут назвали всіх, хто радіє повені в Польщі - покидьками.
Але подивіться собі в очі в дзеркало і скажіть собі чесно "Польща завжди нам була другом і братом".
А якщо я скажу "так"?
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16.09.2024 14:24 Ответить
>Ви тут назвали всіх, хто радіє повені в Польщі - покидьками.

Дійсно РАДІТИ чужому горю - то вже кармічно не гарний вчинок, імхо.
І, на щастя, я таких покидьків не побачив ні в цій гілці форуму, ні в тій, що ви залінкували!
Це втішає.

Бо, як то кажуть - "Окрім горя і невдач сусідів є і інші радощі в житті"
Завжди треба спокійно і тверезо дивитися і робити висновки.

>А якщо я скажу "так"?

Тоді я скажу, що ви - людина, хоч і з дивними, але глибинними переконаннями, які мені не "розігнути", як би я не намагався. Тож і не буду.
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16.09.2024 14:33 Ответить
Ну немає тих, хто як кацап, відверто на дупі від щастя стрибає. Але чимало тих, що втішаються. Тихо, без зайвої експресії, але отримують задоволення від подій. То ще невідомо, що гірше - по-кацапськи зухвало, або по-нашому тихо, завуальовано.
Ой не те ви мені сказати хотіли. Бо хто хоча б поверхнево знайомий з біографією такої видатної постаті серед українських націоналістів, як Степан Бандера, той ніколи не скаже "так".
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16.09.2024 14:41 Ответить
> То ще невідомо, що гірше - по-кацапськи зухвало, або по-нашому тихо, завуальовано.

Хто ми такі, щоб судити людей за "мислезлочини"?

> Бо хто хоча б поверхнево знайомий з біографією такої видатної постаті серед українських націоналістів, як Степан Бандера, той ніколи не скаже "так".

Оце цікаво - що ви мали на увазі, кажучи, що ті, хто знайомий з біографією Степана Бандери ніколи не сказав би "Так" на питання "Чи завжди друзі нам поляки"?

І друге питання - виходить, що ви не знайомі з біографією Бандери, раз вже відповіли "Так". Чи я не правильно зрозумів ваше ствердження?
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16.09.2024 14:52 Ответить
Дописи на форумі - це вже не "мислезлочини", але і не злочини теж. Лише демонстрація відповідних моральних якостей. За це поки що в тюрму не саджають, і камінням на вулиці не забивають.
Чудово ви все зрозуміли. Бандера сидів у тюрмі за боротьбу в лавах ОУН проти польської окупації.
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16.09.2024 15:00 Ответить
>Дописи на форумі - це вже не "мислезлочини", але і не злочини теж. Лише демонстрація відповідних моральних якостей. За це поки що в тюрму не саджають, і камінням на вулиці не забивають.

Ще раз - немає дописів, де б автори відверто на дупі від щастя стрибали б від повіні в Польщі.
А от про що думав той чолов'яга, постячи фотки розсипаного українського зерна і трактор з лозунгами за путена - то вже ми можемо лише здогадуватися.
Чи то він тихо отримував задоволення від подій, чи навпаки сумував, що добрі відносини між нашими народами були підгажені покидьками, що висипали зерно на землю. Хто ж його знає. Але, звісно, осуджуємо.

> Бандера сидів у тюрмі за боротьбу в лавах ОУН проти польської окупації.

А, ви маєте на увазі, що таки є люди, які не відповіли б дивлячись собі в очі як ви "ТАК" на питання "Чи завжди поляки і Польща нам друг і союзник". Тобто є і відмінна від вашої думка???
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16.09.2024 15:29 Ответить
Звісно, немає відвертих (крім хіба що олежки з фотками зерна), але чимало є тих, хто радіє тихцем.
Лише поцікавився, якою була б ваша реакція, якщо б я вам сказав, ніби нічого не знаю про конфлікти між Україною та Польщею у минулому. Бо це була б брехня. Навіть хто "Тарас Бульбу" у шкільні роки читав, той знає, що запорізькі козаки воювали з поляками.
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16.09.2024 15:46 Ответить
Я ще, раз перечитав нашу з вами переписку - визнаю, був трохи не уважний.

Вибачте, дійсно, ви відповіли "А якщо я скажу "так"?

Тобто, ви хотіли поцікавитись реакцією на "ТАК". ОК
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16.09.2024 16:09 Ответить
Не лише у кацапів греблю рве
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16.09.2024 11:44 Ответить
На відміну від кацапів полякам їх втрати держава компенсує.
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16.09.2024 11:48 Ответить
Радіють з цього люди без інтелекту і совісті , бо коли сталося
таке лихо , потрібно людям допомагати , а не волати :,, так вам і треба "🙁
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16.09.2024 11:48 Ответить
Можете вказати тих покидьків, що РАДІЮТЬ стихійному лиху у поляків, на прикладі цієї гілки форуму?
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16.09.2024 11:58 Ответить
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16.09.2024 11:58 Ответить
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16.09.2024 12:05 Ответить
Польща поруч. Така халепа може і до нас дійти. Кількість катаклізмів збільшується. Потепління?
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16.09.2024 11:48 Ответить
Переконаний, що на гілці танцюють цапи-пересмішники, що вбивають кілок у наші відносини з поляками. Але в них це не вийде. Українці та поляки - дві мудрі європейські нації.
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16.09.2024 11:55 Ответить
У мудрих народів керують свої, а не пришлі зайди.
Навіяло.
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16.09.2024 12:05 Ответить
Помиляються усі. Але помилки треба виправляти, а не скиглити, і не бідкатись. Виправляти вимогами виборів
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16.09.2024 12:18 Ответить
Помилки виправляються вихованням власної еліти.
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16.09.2024 12:21 Ответить
"Виховувати еліту" - це слова. А вимагати вибори - це справи.
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16.09.2024 13:17 Ответить
Русня вже визначилась з кандидатом на заміну набридлого зєлі.
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16.09.2024 13:32 Ответить
Коли у людини нема власних мізків, то людина керується порадами інших, навіть ворогів
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16.09.2024 14:01 Ответить
І 73% це вже довели. Ну так доведуть ще раз. Ті, що нашепотіли мудрому наріду, нікуди не поділись, і вони зроблять це ще раз.
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16.09.2024 14:03 Ответить
Ви праві. Вибори не рятують. Навколо суцільні дурні. Треба вдавитись. Перед тим гарненько поскиглити
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16.09.2024 14:28 Ответить
Я не бачу зараз ніякого кандидата, який би міг очолити країну в цей важкий період і за якого б не було б страшно, що він повторить долю зєлі. А от русня вже певно визначилась з постаттю нового буратінкі.
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16.09.2024 14:33 Ответить
Правильно. Не ходіть на вибори. Русня вже за нас проголосувала. А скиглити - справа звична, перевірена, ми це вміємо на відмінно. Треба патентувати свій бренд - "українське скиглення"
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16.09.2024 14:47 Ответить
Які ще вибори? У нас воєнний стан скасовано, чи закон про воєнний стан вже змінено так, щоб можна було вибори проводити?
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16.09.2024 14:48 Ответить
Виховувати еліту - це найконкретніші найпредметніші практичні діла.
Більше того, еліта вже є, але не має організованої підтримки.
А без організованої підтримки вибори будуть на користь того,
кого нам підсунуть.
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16.09.2024 14:48 Ответить
Я саме так також подумав, коли побачив, як пару прикацапків пнуться написати щось таке "У сусіда і союзника велика біда,а багато ********* в Україні радіють з цього.. " чи "Радіють з цього люди без інтелекту і совісті"

Бо щось навіть на прикладі коментів під цїєю новиною я не побачив, як "багато" тих, хто радується чужій трагедію.
То тільки в висловах тих цапів-пересмішників багато "радіючих", і в них не вийде розсварити дві мудрі європейські нації.
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16.09.2024 12:07 Ответить
Наприклад, брехливий кацап "максимчук" публікує антипольську московську пропаганду та символіку тоталітарної, злочинної комуністичної імперії зла.
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16.09.2024 12:30 Ответить
Довбню - можеш називати мене Бандерівцем!
Ти ще й тормоз чи даун, якщо не можеш в гуглі найти ВАШІ фото з москальською символікою!
Що **** злорадствуєш, що мене заблокували на пару днів....
Адміни промоскальські - не ******* правди.... Щоб ви здохли!
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20.09.2024 15:07 Ответить
ванья ткт про тімашонку не пишуть, і про вибори не пишуть, що ти тут забув?
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16.09.2024 12:53 Ответить
Зелена консерва вилізла. Йди цілуй херпіду в дупу
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16.09.2024 14:33 Ответить
шмаркля піде, і далеко, а може н е дуже, в тюрму, а от тімашонка вже нікуди не піде, або піде разом із херпіду.
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16.09.2024 16:08 Ответить
В мире катастрофы из-за климата и только рашисткие мрази решили дряблым вяличием потрясти и ещё больше пожарами нефти климат раскачать! Чтобы уже Вольга нахрен этих ублюдков смыла!
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16.09.2024 11:52 Ответить
amen.
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16.09.2024 12:17 Ответить
Україна повинна надати допомогу Польщі.
Треба відправити українського зерна, тому що польські фермери через повінь понесуть дуже великі втрати!
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16.09.2024 11:58 Ответить
Це сарказм ?? Вже навіть випередили на півроку !
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16.09.2024 12:15 Ответить
Можно мешками с зерном заложить место прорыва дамбы?
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16.09.2024 12:22 Ответить
Сатана лютує ,бо знає ,що кінець його близький --- приблизно так написано в Біблії .
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16.09.2024 12:03 Ответить
Трактора не проплывали?🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜
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16.09.2024 12:17 Ответить
Пропливали. Десь по Нижньому Уралу
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16.09.2024 12:19 Ответить
Щас рокн-рольныки подтянутся и заблокирую движение воды через дамбу. инфа соточка
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16.09.2024 12:20 Ответить
Українські рятувальники мають залишатися в Україні - там вони більше потрібні під час війни. Всі пропагандистські дії непотрібні. Наразі у Польщі достатньо сил, у разі потреби приїдуть рятувальники зі Скандинавії.
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16.09.2024 12:42 Ответить
А шо там польські рольнікі ?! Як прибутки ?!
Де польські фермери, чого не зупиняють воду ?!
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16.09.2024 12:48 Ответить
Страшне.
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16.09.2024 15:18 Ответить
 
 