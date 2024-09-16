В Польше город ушел под воду после прорыва дамбы: Людей эвакуируют вертолетами. ВИДЕО

Из-за наводнения в польском городе Строне-Сленске Нижнесилезского воеводства была повреждена дамба на реке Моравка. Город затопило.

Об этом пишет TVP.Info, передает Цензор.НЕТ.

На видео из сети видно, как большой поток воды сносит дома.

По данным издания RMF в город отправились вертолеты Black Hawk из Вроцлава. Многие жители спасаются на крышах домов.

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Напомним, из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

В Польше вводят чрезвычайное положение.

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