У Польщі місто пішло під воду після прориву дамби: Людей евакуюють гелікоптерами. ВIДЕО

Через повінь у польському місті Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства було пошкоджено дамбу на річці Моравка. Місто затопило.

Про це пише TVP.Info, передає Цензор.НЕТ.

На відео з мережі видно, як великий потік води зносить будинки.

За даними видання RMF, до міста вирушили вертольоти Black Hawk з Вроцлава. Багато жителів рятуються на дахах будинків.

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Нагадаємо, через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

У Польщі запроваджують надзвичайний стан.

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