У Польщі місто пішло під воду після прориву дамби: Людей евакуюють гелікоптерами. ВIДЕО
Через повінь у польському місті Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства було пошкоджено дамбу на річці Моравка. Місто затопило.
Про це пише TVP.Info, передає Цензор.НЕТ.
На відео з мережі видно, як великий потік води зносить будинки.
За даними видання RMF, до міста вирушили вертольоти Black Hawk з Вроцлава. Багато жителів рятуються на дахах будинків.
Нагадаємо, через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.
За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".
Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.
У Польщі запроваджують надзвичайний стан.
Будь ласка, зачекайте...
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"Бог приходить не з палкою" і він усе бачить.
П.С. На українському зерні - кров українців...
**** вам ще пережити - те що ми переживаємо - в п'ятеро раз!!!!!
ніколи ще Штірліц не був такий близький до провалу
Коли людину називають півнем - то добре.
Бо півень то:
2. перен., розм. Про задерикувату й запальну людину. Всі для нас народи рівні - і великі і малі. Не деріть ви горла, півні, щоб десь клюнуть на землі (Павло Тичина, II, 1957, 301).
Що я не так зробив - я пояснив вам тим самим словником, які ви виправдовували "спільника" (казали, зо то позитивне значення у такого слова), що коли вас називають півнем - то мають на увазі, що ви дуже запальна емоційна людина.
Що я зробив не так?
Ти тварино думаєш, що вони так просто допомагають?????????
1. За кожного біженця - платить Євросоюз! Нехіло в карманчик кожний пшек положить баблішка
2. За кожну! одиницю зброї - платить Євросоюз і США
3. Віддають старе - отримують нове, *******!
4. А за волинську різню - скіко вже раз нагадували??????
Заповни *****-крашена - тут усе лежить в грошах і їм ***** УСЕ!!!
Кожне речення - брехня.
Бо українцям щодня на голову ракети, шахеди й каби падають : коли там до росіян хтось зайде?
Можете вказати тих покидьків, що РАДІЮТЬ стихійному лиху у поляків, на прикладі цієї гілки форуму?
Бо ото ваше "багато ********* в Україні радіють з цього" як раз і звучить, як ... як ото пан сулема сказав "Переконаний, що на гілці танцюють цапи-пересмішники, що вбивають кілок у наші відносини з поляками."
Як на мене, то він про вас, як людину, що вбиває кілок у наші відносини з поляками
Тому і питаю, де ви то побачили?
Оцей ось комент - бо ссилка дивно поводиться?
Якщо це приклад того, як "багато ********* в Україні радіють з цього", ну, то якийся дивний приклад. Якщо вже ви вказуєте на того пана, то він в цій гільці форуму "один" такий, а не "багато", як хоче виставити дехто.
І я щось в тому посту, і в інших постах того ж пана, радості не бачу. Там лише обурення відомими фактами (я про зерно, трактори, Волинь).
Про схеми з постачанням зброї - ок, ну, може, щось пан так щось не так зрозумів, недочув десь - але і то не про "радість багатьох"
Навіщо ото роздмухувати "багато радіють" - аби посорити українців і поляків? Як ото русня знайшла серед українців "багато фашистів" в свій час? Така задумка?
зайдіть та коментарі почитайте. Особливо ТОП-3.
А от цей комент дуже дотепний:
"А наших рятувальників не заблокують на кордоні?"
І там не дуже радіють, а радше обговорюють питання кармічного кола.
Ну а "карму" згадують в тому випадку, коли кривднику прилітає.
Отже, чимало хто вважає Польщу за кривдника.
Що ще характерно, голосів на захист Польщі менше, ніж тих, хто зловтішається або глузує.
Я до того, що "кривдник" то не тільки якесь там *****, яке на напало на сусідню країну. Вони бувають різні.
Але подивіться собі в очі в дзеркало і скажіть собі чесно "Польща завжди нам була другом і братом".
В списки кривдників мають бути записани кривдникі - ні у вас, ні у мене призвище наче не "сталін", щоб записати всю націю у вороги народу.
Кривдники - ті хто кривдить. Хто псує те, до чого не приклав і пальця, хто блокує вантажі, хто б'є біженця за те, що він понаєх.
Ну, таке, це все ліріка. Ще раз - я не вважаю Польшу ні кривдником, ні ворогом, і стихійне лихо там не вважаю кармічною відповіддю за певні дії.
Але люди різні - можуть мати свої власні погляди - хіба ні? Може то саме вони збирали те зерно? Чи їх брат не дочекався на фронті заблокованого на кордоні дрона?
Чого ж ви тоді обурюєтесь, коли люди відкрито демонструють моральну сатисфакцію?
Якась дуже дивне, маніпулятивне ствердження, яке ви намагаєтесь представити так, буцімто то я так вважаю.
Якщо дивитися відсторонено з перспективи довгих років, то будь-хто має якусь провину, навіть така безгрішна людина, як ви.
І я вже написав, що мають провину ті, хто чинив не гідно.
Якщо ви вважаєте, що всі поляки і Польща в цілому чинила негідно проти України і українського народу - то то вже по-вашому так виходить.
> Чого ж ви тоді обурюєтесь, коли люди відкрито демонструють моральну сатисфакцію?
А оце вже як раз пряма маніпуляція. Вкажіть, де я обурююсь, коли люди відкрито демонструють моральну сатисфакцію (ми ж про оте "багато хто радіє, що в країні тих, хто розсипав зерно, позмивало врожаї" )?
Це ж ви обурені такими проявами, чи я щось плутаю?
Ви тут назвали всіх, хто радіє повені в Польщі - покидьками.
Але подивіться собі в очі в дзеркало і скажіть собі чесно "Польща завжди нам була другом і братом".
А якщо я скажу "так"?
Дійсно РАДІТИ чужому горю - то вже кармічно не гарний вчинок, імхо.
І, на щастя, я таких покидьків не побачив ні в цій гілці форуму, ні в тій, що ви залінкували!
Це втішає.
Бо, як то кажуть - "Окрім горя і невдач сусідів є і інші радощі в житті"
Завжди треба спокійно і тверезо дивитися і робити висновки.
>А якщо я скажу "так"?
Тоді я скажу, що ви - людина, хоч і з дивними, але глибинними переконаннями, які мені не "розігнути", як би я не намагався. Тож і не буду.
Ой не те ви мені сказати хотіли. Бо хто хоча б поверхнево знайомий з біографією такої видатної постаті серед українських націоналістів, як Степан Бандера, той ніколи не скаже "так".
Хто ми такі, щоб судити людей за "мислезлочини"?
> Бо хто хоча б поверхнево знайомий з біографією такої видатної постаті серед українських націоналістів, як Степан Бандера, той ніколи не скаже "так".
Оце цікаво - що ви мали на увазі, кажучи, що ті, хто знайомий з біографією Степана Бандери ніколи не сказав би "Так" на питання "Чи завжди друзі нам поляки"?
І друге питання - виходить, що ви не знайомі з біографією Бандери, раз вже відповіли "Так". Чи я не правильно зрозумів ваше ствердження?
Чудово ви все зрозуміли. Бандера сидів у тюрмі за боротьбу в лавах ОУН проти польської окупації.
Ще раз - немає дописів, де б автори відверто на дупі від щастя стрибали б від повіні в Польщі.
А от про що думав той чолов'яга, постячи фотки розсипаного українського зерна і трактор з лозунгами за путена - то вже ми можемо лише здогадуватися.
Чи то він тихо отримував задоволення від подій, чи навпаки сумував, що добрі відносини між нашими народами були підгажені покидьками, що висипали зерно на землю. Хто ж його знає. Але, звісно, осуджуємо.
> Бандера сидів у тюрмі за боротьбу в лавах ОУН проти польської окупації.
А, ви маєте на увазі, що таки є люди, які не відповіли б дивлячись собі в очі як ви "ТАК" на питання "Чи завжди поляки і Польща нам друг і союзник". Тобто є і відмінна від вашої думка???
Лише поцікавився, якою була б ваша реакція, якщо б я вам сказав, ніби нічого не знаю про конфлікти між Україною та Польщею у минулому. Бо це була б брехня. Навіть хто "Тарас Бульбу" у шкільні роки читав, той знає, що запорізькі козаки воювали з поляками.
Вибачте, дійсно, ви відповіли "А якщо я скажу "так"?
Тобто, ви хотіли поцікавитись реакцією на "ТАК". ОК
таке лихо , потрібно людям допомагати , а не волати :,, так вам і треба "🙁
Навіяло.
Більше того, еліта вже є, але не має організованої підтримки.
А без організованої підтримки вибори будуть на користь того,
кого нам підсунуть.
Бо щось навіть на прикладі коментів під цїєю новиною я не побачив, як "багато" тих, хто радується чужій трагедію.
То тільки в висловах тих цапів-пересмішників багато "радіючих", і в них не вийде розсварити дві мудрі європейські нації.
Ти ще й тормоз чи даун, якщо не можеш в гуглі найти ВАШІ фото з москальською символікою!
Що **** злорадствуєш, що мене заблокували на пару днів....
Адміни промоскальські - не ******* правди.... Щоб ви здохли!
Треба відправити українського зерна, тому що польські фермери через повінь понесуть дуже великі втрати!
Де польські фермери, чого не зупиняють воду ?!