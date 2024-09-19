Дунай вышел из берегов в Венгрии: Вода добралась до здания парламента. ВИДЕО

В венгерском Будапеште река Дунай вышла из берегов и начала затапливать улицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

В сети было опубликовано видео, на которых затоплена набережная Будапешта, где расположено здание венгерского парламента.

Премьер Виктор Орбан заявил, что пик наводнения в столице Венгрии ожидается вечером 21 сентября.

Наводнения сразу в нескольких странах Европы были вызваны циклоном "Борис", который продвигается с севера Италии. В частности, он задел Румынию, Чехию, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию, Германию и Молдову. От наводнения погибли по меньшей мере 23 человека, тысячи людей эвакуированы.

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