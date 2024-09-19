РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10246 посетителей онлайн
Новости Видео
17 062 34

Дунай вышел из берегов в Венгрии: Вода добралась до здания парламента. ВИДЕО

В венгерском Будапеште река Дунай вышла из берегов и начала затапливать улицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

В сети было опубликовано видео, на которых затоплена набережная Будапешта, где расположено здание венгерского парламента.

Премьер Виктор Орбан заявил, что пик наводнения в столице Венгрии ожидается вечером 21 сентября.

Наводнения сразу в нескольких странах Европы были вызваны циклоном "Борис", который продвигается с севера Италии. В частности, он задел Румынию, Чехию, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию, Германию и Молдову. От наводнения погибли по меньшей мере 23 человека, тысячи людей эвакуированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе из-за наводнений погибли 16 человек

Автор: 

Венгрия (1954) Дунай (92) наводнение (461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
орбеан ще не заявляв, що повінь - через війну в Україні і треба негайно домовлятися?
показать весь комментарий
19.09.2024 15:18
+15
Гівно не тоне
показать весь комментарий
19.09.2024 15:27
+13
Будапешт - єдина світла пляма на тілі цієї гангрени
показать весь комментарий
19.09.2024 15:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо было назвать циклон,, Володя,,. Принёс людям горе и разрушения как и *****
показать весь комментарий
19.09.2024 15:12 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2024 16:00 Ответить
убей бапра зспази дерепфо
показать весь комментарий
19.09.2024 22:17 Ответить
не варто ******* мадярським ,викликати справедливість Божу на свою голову.підтримуючи рашистського вбивцю українського народу .З БОГОМ НЕ ЖАРТУЮТЬ."МЕРТВЕ МОРЕ" нагадало про себе...
показать весь комментарий
19.09.2024 15:16 Ответить
Будапешт - єдина світла пляма на тілі цієї гангрени
показать весь комментарий
19.09.2024 15:21 Ответить
орбеан ще не заявляв, що повінь - через війну в Україні і треба негайно домовлятися?
показать весь комментарий
19.09.2024 15:18 Ответить
Як би товста дупа Орбана не потягла його на дно... 🤔
показать весь комментарий
19.09.2024 15:18 Ответить
Гівно не тоне
показать весь комментарий
19.09.2024 15:27 Ответить
Орбану на це не варто сподіватися.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:55 Ответить
мало
показать весь комментарий
19.09.2024 15:20 Ответить
..у Еуропі випав дощ..
показать весь комментарий
19.09.2024 15:31 Ответить
Природа за собою лайно змиває.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:38 Ответить
,, волга", сер!" Менш треба було на рашку дро....ть!
показать весь комментарий
19.09.2024 15:38 Ответить
Пропоную заборонити постачання будь-яких плавзасобів та насосів до Угорщини, щоб не було ескалації!
показать весь комментарий
19.09.2024 15:42 Ответить
Карма? 🤔
показать весь комментарий
19.09.2024 15:42 Ответить
За всю мазуту...
показать весь комментарий
19.09.2024 16:42 Ответить
відео, на яких затоплено набережну Будапешта, де розташована будівля угорського парламенту.
=============
дом Вадяной Крысы (с)
показать весь комментарий
19.09.2024 21:38 Ответить
І в Чехії теж карма?
показать весь комментарий
20.09.2024 08:40 Ответить
Ні. У Чехії випробування. І чехам я співчуваю. Щиро. До речі, там мої родичі живуть у третьому поколінні.
показать весь комментарий
20.09.2024 09:05 Ответить
якщо слідувати логіці для "дружбанів " України - наступні словаки
показать весь комментарий
19.09.2024 15:54 Ответить
Большая вода через несколько дней придёт на Украинский Дунай, но это для дебилов из "власти" опять будет неожиданно, т.к. они готовятся к шашлыкам, а не к наводнению.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:58 Ответить
Да ты посмотри карту. Скорее всего если и дойдет то уже не в таком количестве.
показать весь комментарий
20.09.2024 08:54 Ответить
Как будто это на Дунае в первый раз. А вот шашлычки в последний раз...
показать весь комментарий
20.09.2024 13:42 Ответить
пам'ятаю свій перший візит в Будапешт в квітні 2006 року...точняк було так само
показать весь комментарий
19.09.2024 16:01 Ответить
Нічого, гуни у воді не тонуть. Чехів і поляків шкода.
показать весь комментарий
19.09.2024 16:04 Ответить
"...прах Аттіли схований на дні глибокої річки..."
Повінь... Орбан задумався...
показать весь комментарий
19.09.2024 16:46 Ответить
поляків шкода???
показать весь комментарий
20.09.2024 01:36 Ответить
В Италii всi школи закритi.
показать весь комментарий
19.09.2024 16:17 Ответить
Так ******* і треба !!!
показать весь комментарий
19.09.2024 16:51 Ответить
Орбан часом не скаже коли завтра Солнце зійде
показать весь комментарий
19.09.2024 17:14 Ответить
Нє, ну є ж хороші новини!)
показать весь комментарий
19.09.2024 17:26 Ответить
Небесна канцелярія роздає усім пістюлєй. Орбан найбільше на них заслуговує.
показать весь комментарий
19.09.2024 17:30 Ответить
Жаба Орбан только рад этому!
показать весь комментарий
19.09.2024 18:40 Ответить
НАТЯК УГОРЩИНІ.
Так буде зі всіма хто підтримує кремль - уйдуть під воду.
показать весь комментарий
20.09.2024 22:26 Ответить
 
 