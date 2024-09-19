Дунай вышел из берегов в Венгрии: Вода добралась до здания парламента. ВИДЕО
В венгерском Будапеште река Дунай вышла из берегов и начала затапливать улицы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
В сети было опубликовано видео, на которых затоплена набережная Будапешта, где расположено здание венгерского парламента.
Премьер Виктор Орбан заявил, что пик наводнения в столице Венгрии ожидается вечером 21 сентября.
Наводнения сразу в нескольких странах Европы были вызваны циклоном "Борис", который продвигается с севера Италии. В частности, он задел Румынию, Чехию, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию, Германию и Молдову. От наводнения погибли по меньшей мере 23 человека, тысячи людей эвакуированы.
Топ комментарии
+20 untrollable
показать весь комментарий19.09.2024 15:18
+15 Sarah Connor
показать весь комментарий19.09.2024 15:27
+13 untrollable
показать весь комментарий19.09.2024 15:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
=============
дом Вадяной Крысы (с)
Повінь... Орбан задумався...
Так буде зі всіма хто підтримує кремль - уйдуть під воду.