Зеленский распорядился предоставить гуманитарную помощь Чехии, пострадавшей от наводнения

Украина окажет гуманитарную помощь Чехии, пострадавшей от наводнения. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента, где обнародован указ.

"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Чешской Республике в результате наводнения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Чешской Республике", - говорится в документе.

Согласно документу, обеспечить предоставление гуманитарной помощи Чешской Республике должен Кабинет Министров Украины.

Наводнения в Европе

Из-за интенсивных ливней Польшу, Румынию, Чехию, Словакию и Австрию охватили сильные наводнения.

Из-за стихийного бедствия в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

Сообщалось, что из-за мощных дождей и вызванных ими наводнений в Центральной и Восточной Европе погибли по меньшей мере 16 человек.

