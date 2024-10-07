РУС
Новости
Зеленский распорядился предоставить гуманитарную помощь Чехии, пострадавшей от наводнения

Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії

Украина окажет гуманитарную помощь Чехии, пострадавшей от наводнения. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента, где обнародован указ.

"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Чешской Республике в результате наводнения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Чешской Республике", - говорится в документе.

Согласно документу, обеспечить предоставление гуманитарной помощи Чешской Республике должен Кабинет Министров Украины.

Читайте также: Украина предложила Австрии помощь в преодолении последствий наводнений, - канцлер Негаммер

Наводнения в Европе

Из-за интенсивных ливней Польшу, Румынию, Чехию, Словакию и Австрию охватили сильные наводнения.

Из-за стихийного бедствия в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

Сообщалось, что из-за мощных дождей и вызванных ими наводнений в Центральной и Восточной Европе погибли по меньшей мере 16 человек.

Смотрите также: Дунай вышел из берегов в Венгрии: Вода добралась до здания парламента. ВИДЕО

Топ комментарии
+17
07.10.2024 23:46 Ответить
+15
07.10.2024 23:51 Ответить
+15
Ще б штатам надав гуманітарну допомогу, постраждалим урагану Хелен, клоун
07.10.2024 23:55 Ответить
07.10.2024 23:46 Ответить
Як там в радянському фільмі Кін-Дза-Дза - "Правительство на другой планете живет, дорогой".
От чомусь, навіть не знаю чого, згадалось.
07.10.2024 23:50 Ответить
07.10.2024 23:51 Ответить
буба резкій шо *******
07.10.2024 23:52 Ответить
тобто казлу криворогатому помічь вже не потрібна, як сам роздає?
07.10.2024 23:53 Ответить
Он же Буба,он же зеля,он же пингвин.
08.10.2024 09:28 Ответить
Чехія без тебе, тупого барана, якось вирулить...
07.10.2024 23:55 Ответить
Ще б штатам надав гуманітарну допомогу, постраждалим урагану Хелен, клоун
07.10.2024 23:55 Ответить
Але ж він точно розумово відсталий....
07.10.2024 23:57 Ответить
Так то було 3 тижні тому. Зараз все нормально. А
08.10.2024 00:07 Ответить
клоун
08.10.2024 00:14 Ответить
08.10.2024 00:43 Ответить
Ржіть!!!
08.10.2024 00:55 Ответить
Клоун, він і в Африці залишиться клоуном... Слів нема... Тільки послати зеуйобка куди подалі, щоб не бачити і не чути....
08.10.2024 02:43 Ответить
А що ? Привезе єрмак чумайдан грошей !
показать весь комментарий
если шо помогали голодающим детям повольжя... комбинатор херов...
показать весь комментарий
Ту, що дерьмак вагонами і контейнерами спі₴див? Термін придатності закінчується, треба збагрити?
показать весь комментарий
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
показать весь комментарий
Не вірю що зелене лайно хоч за когось переживає.Мабуть щось можна на цій допомозі вкрасти.
показать весь комментарий
Питання про те що Україна переживає за когось а за своїх переживає .Недавно президент відвідував одну з бригад , яка бере участь у курській операції так вот хлопці спять під деревами в лісі з початку операції бо на будівництво бліндажів немає нічого ні грошей ні матеріалів як дальше має бути ,при холодах що будуть ліс рубати щоб зігрітися ,хоча контролюючі органи провіряють щоб не зрубали хоч одне дерево
показать весь комментарий
"контролюючі органи провіряють щоб не зрубали хоч одне дерево "

у ольгінських що не нахрюк то все тупіше і тупіше 🤡
08.10.2024 10:30 Ответить
ти дави який надавун
показать весь комментарий
