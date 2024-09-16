Украина предложила Австрии помощь в преодолении последствий наводнений, - канцлер Негаммер

Украина предложила Австрии помощь в борьбе с последствиями сильного наводнения в стране.

Об этом в соцсети Х сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, информирует Цензор.НЕТ.

Негаммер выразил благодарность странам, которые предложили Австрии помощь в борьбе с последствиями наводнения. Среди них есть и Украина.

"В трудные времена мы особенно благодарны за дружбу и солидарность наших соседей и друзей. Бавария, Словения, Южный Тироль, Лихтенштейн, Нидерланды и Украина предложили помощь в борьбе с последствиями непогоды в Австрии. Спасибо, вы - настоящие друзья!", - говорится в заметке канцлера Австрии.

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Наводнения в Европе

Из-за интенсивных ливней Польшу, Румынию, Чехию, Словакию и Австрию охватили сильные наводнения.

Из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

В Польше вводят чрезвычайное положение.

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