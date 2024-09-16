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Австрия (790) наводнение (443) помощь (7441) Нехаммер (43)

Украина предложила Австрии помощь в преодолении последствий наводнений, - канцлер Негаммер

Україна допоможе Австрії з подоланням наслідків повені

Украина предложила Австрии помощь в борьбе с последствиями сильного наводнения в стране.

Об этом в соцсети Х сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, информирует Цензор.НЕТ.

Негаммер выразил благодарность странам, которые предложили Австрии помощь в борьбе с последствиями наводнения. Среди них есть и Украина.

"В трудные времена мы особенно благодарны за дружбу и солидарность наших соседей и друзей. Бавария, Словения, Южный Тироль, Лихтенштейн, Нидерланды и Украина предложили помощь в борьбе с последствиями непогоды в Австрии. Спасибо, вы - настоящие друзья!", - говорится в заметке канцлера Австрии.

Также смотрите: В Польше город ушел под воду после прорыва дамбы: Людей эвакуируют вертолетами. ВИДЕО

Наводнения в Европе

Из-за интенсивных ливней Польшу, Румынию, Чехию, Словакию и Австрию охватили сильные наводнения.

Из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

В Польше вводят чрезвычайное положение.

Читайте также: Украинские спасатели помогут пострадавшим от наводнений странам Европы, – Зеленский
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Топ комментарии
+5
Кожен день ворог в Україні руйнує десятки будинків ,хто допомагає відновлювати ?
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16.09.2024 19:32
+4
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16.09.2024 19:27
+3
Нахiба 100 рятувальникiв? 5-6 потужних манагерiв вирiшать та й ******** усе. Якщо Стефанчука кинути поперек греблi..
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16.09.2024 19:31
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Що, багато "неЛОХів ухилянтів" сховалося за бронею ДСНС, що можемо усю ЄС врятувати?
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16.09.2024 19:24 Ответить
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16.09.2024 19:27 Ответить
Ну так, для ґалочки що ми є, зайде.
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16.09.2024 19:28 Ответить
Нахiба 100 рятувальникiв? 5-6 потужних манагерiв вирiшать та й ******** усе. Якщо Стефанчука кинути поперек греблi..
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16.09.2024 19:31 Ответить
Кожен день ворог в Україні руйнує десятки будинків ,хто допомагає відновлювати ?
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16.09.2024 19:32 Ответить
А скільки рятувальників з Австрії працюють в Україні ?
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16.09.2024 20:13 Ответить
у нас в Полтавській області горять ліси -шось я не бачу там австріяк з допомогою... та і по шмарафону думаю мовчать .... а може й ні
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16.09.2024 20:37 Ответить
Уявляю скiльки "рятувальникiв" повернется з Австрii)))
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16.09.2024 20:41 Ответить
Да, дійсно запропонували, сам бачив багато хлопів призовного віку які дали згоду на допомогу якщо їх пропустять через кордон.
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16.09.2024 20:54 Ответить
 
 