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Україна запропонувала Австрії допомогу у подоланні наслідків повеней, - канцлер Негаммер

Україна допоможе Австрії з подоланням наслідків повені

Україна запропонувала Австрії допомогу у боротьбі з наслідками сильної повені в країні.

Про це у соцмережі Х повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, інформує Цензор.НЕТ.

Негаммер висловив вдячність країнам, які запропонували Австрії допомогу у боротьбі з наслідками повені. Серед них є і Україна.

"У важкі часи ми особливо вдячні за дружбу і солідарність наших сусідів і друзів. Баварія, Словенія, Південний Тіроль, Ліхтенштейн, Нідерланди та Україна запропонували допомогу в боротьбі з наслідками непогоди в Австрії. Щиро дякую, ви – справжні друзі!", - йдеться у дописі канцлера Австрії.

Читайте також: Україна готова направити до Польщі 100 рятувальників для боротьби із повінню, - Туск

Повені в Європі

Через інтенсивні зливи Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину та Австрію охопили сильні повені.

Через стихійне лихо в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

У Польщі запроваджують надзвичайний стан.

Читайте також: Низку залізничних рейсів скасовано через масштабну повінь у Європі, - "Укрзалізниця"
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Топ коментарі
+5
Кожен день ворог в Україні руйнує десятки будинків ,хто допомагає відновлювати ?
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16.09.2024 19:32
+4
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16.09.2024 19:27
+3
Нахiба 100 рятувальникiв? 5-6 потужних манагерiв вирiшать та й ******** усе. Якщо Стефанчука кинути поперек греблi..
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16.09.2024 19:31
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Що, багато "неЛОХів ухилянтів" сховалося за бронею ДСНС, що можемо усю ЄС врятувати?
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16.09.2024 19:24 Відповісти
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16.09.2024 19:27 Відповісти
Ну так, для ґалочки що ми є, зайде.
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16.09.2024 19:28 Відповісти
Нахiба 100 рятувальникiв? 5-6 потужних манагерiв вирiшать та й ******** усе. Якщо Стефанчука кинути поперек греблi..
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16.09.2024 19:31 Відповісти
Кожен день ворог в Україні руйнує десятки будинків ,хто допомагає відновлювати ?
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16.09.2024 19:32 Відповісти
А скільки рятувальників з Австрії працюють в Україні ?
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16.09.2024 20:13 Відповісти
у нас в Полтавській області горять ліси -шось я не бачу там австріяк з допомогою... та і по шмарафону думаю мовчать .... а може й ні
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16.09.2024 20:37 Відповісти
Уявляю скiльки "рятувальникiв" повернется з Австрii)))
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16.09.2024 20:41 Відповісти
Да, дійсно запропонували, сам бачив багато хлопів призовного віку які дали згоду на допомогу якщо їх пропустять через кордон.
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16.09.2024 20:54 Відповісти
 
 