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Австрія (937) Польща (8267) Укрзалізниця (6686) Чехія (1562)

Низку залізничних рейсів скасовано через масштабну повінь у Європі, - "Укрзалізниця"

Через повінь у Європі скасовано низку залізничних рейсів

В Австрії, Польщі та Чехії залізничні оператори скасували деякі рейси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба компанії.

Так, рейс Відень - Київ - Відень щонайменше у понеділок курсуватиме як Будапешт - Київ - Будапешт.

Поновлення руху не буде швидким, адже пік негоди в Австрії очікується сьогодні-завтра. Вокзали й метро завтра будуть частково зачиненими.

"Пасажирів із квитками у Відні просимо звертатися до інформаційно-сервісного пункту за безкоштовним поселенням і харчуванням на період негоди", - йдеться в повідомленні.

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Також скасовано рейс Чоп - Відень - Чоп через неможливість виїхати з Відня.

"Рейси Прага - Перемишль - Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Сьогодні очікується човниковий рух від Праги до польського кордону і від Перемишля до чеського кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки", - зазначили в "УЗ".

Водночас рейс з/до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

"Ми приймаємо пасажирів, що не встигли на свої рейси через безпрецедентну негоду, на ІНШІ рейси з Польщі за сьогоднішніми квитками на будь-які вільні місця!" - підсумували в компанії.

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Нагадаємо, через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

У Польщі запроваджують надзвичайний стан.

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Нам ще повіні в Європі не вистачало...
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16.09.2024 09:20 Відповісти
Повені для європейців - не критичне явище, а проблема, яку потрібно усунути,
вживаючи плановані заходи. Через тиждень максимум про них забудуть, і все прийде до норми. Не так, як в деяких місцях, де існують чотири стихійні лиха: зима, весна, літо і осінь, боротьба з якими є джерелом збагачення посадовців.
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16.09.2024 09:28 Відповісти
Нужно было Чехии тоже помощь предложить
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16.09.2024 09:30 Відповісти
Украина https://x.com/andrii_sybiha/status/1835354473826336959https://x.com/andrii_sybiha/status/1835354473826336959 предложила Молдове, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии и Чехии отправить подразделения ГСЧС для борьбы с последствиями бедствия, - глава МИД Сибига
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16.09.2024 09:39 Відповісти
В Германии ждут наводнения через 1-3 дня. В моем городе уже дали предупреждение. Но соседи говорят, что это бывает каждые 4 года.
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16.09.2024 10:22 Відповісти
 
 