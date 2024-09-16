Ряд железнодорожных рейсов отменен из-за масштабного наводнения в Европе, - "Укрзализныця"

В Австрии, Польше и Чехии железнодорожные операторы отменили некоторые рейсы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, рейс Вена - Киев - Вена как минимум в понедельник будет курсировать как Будапешт - Киев - Будапешт.

Возобновление движения не будет быстрым, ведь пик непогоды в Австрии ожидается сегодня-завтра. Вокзалы и метро завтра будут частично закрыты.

"Пассажиров с билетами в Вене просим обращаться в информационно-сервисный пункт за бесплатным поселением и питанием на период непогоды", - говорится в сообщении.

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Также отменен рейс Чоп - Вена - Чоп из-за невозможности выехать из Вены.

"Рейсы Прага - Перемышль - Прага пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши. Сегодня ожидается челночное движение от Праги до польской границы и от Перемышля до чешской границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка", - отметили в "УЗ".

В то же время рейс из/в Варшаву, Хелм, Перемышль, Кошице, Будапешт, Захонь курсируют без изменений.

"Мы принимаем пассажиров, не успевших на свои рейсы из-за беспрецедентной непогоды, на ДРУГИЕ рейсы из Польши по сегодняшним билетам на любые свободные места!" - подытожили в компании.

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Напомним, из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

По поручению Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил "соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины".

Впоследствии Туск сообщил, что Украина предложила Польше помощь с ликвидацией последствий наводнения: готова направить 100 спасателей.

В Польше вводят чрезвычайное положение.

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