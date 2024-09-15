Приблизительно 300 тыс. граждан Украины - мужчин мобилизационного возраста проживают в Польше, - Сибига

Сейчас в Польше проживают примерно 300 тыс. граждан Украины - мужчин мобилизационного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время дискуссии в рамках ХХ встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве.

Как отмечается, он сообщил, что Украина и Польша находятся в тесном диалоге, в частности, относительно проекта по подготовке на польской территории военного подразделения, которое будет формироваться из украинских добровольцев (граждан Украины, проживающих за рубежом).

"И этот проект, мне кажется, будет очень важным с точки зрения, в частности, и усиления нашей обороноспособности. По нашим оценкам, по оценкам украинской стороны, в Польше на сегодняшний день проживает около трехсот тысяч граждан - мужчин мобилизационного возраста. В целом за рубежом - около миллиона. И это тоже о справедливости", - сказал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что обязанность защищать свою родину касается всех граждан, независимо от места пребывания.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что настало время для разработки Европейским Союзом программ возвращения украинцев, и министерство продолжает активную работу над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС перестать оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации, подчеркнув, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины.