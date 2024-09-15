Приблизительно 300 тыс. граждан Украины - мужчин мобилизационного возраста проживают в Польше, - Сибига
Сейчас в Польше проживают примерно 300 тыс. граждан Украины - мужчин мобилизационного возраста.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время дискуссии в рамках ХХ встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве.
Как отмечается, он сообщил, что Украина и Польша находятся в тесном диалоге, в частности, относительно проекта по подготовке на польской территории военного подразделения, которое будет формироваться из украинских добровольцев (граждан Украины, проживающих за рубежом).
"И этот проект, мне кажется, будет очень важным с точки зрения, в частности, и усиления нашей обороноспособности. По нашим оценкам, по оценкам украинской стороны, в Польше на сегодняшний день проживает около трехсот тысяч граждан - мужчин мобилизационного возраста. В целом за рубежом - около миллиона. И это тоже о справедливости", - сказал Сибига.
Глава МИД подчеркнул, что обязанность защищать свою родину касается всех граждан, независимо от места пребывания.
Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что настало время для разработки Европейским Союзом программ возвращения украинцев, и министерство продолжает активную работу над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС перестать оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации, подчеркнув, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины.
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За його словами, нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.
В якості прикладу, міністр навів Німеччину. Він зазначив, що українці в цій країні отримують значну допомогу, - "виплати понад 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків". Ці бидлани сидять за кордоном,ні в чому собі не відмовляють ще й сміються над тими хто загинув у боях з руснею,деякі пишуть на Цензорі,що в Україні диктатура ТЦК,а воювати не потрібно....
Один з таких бидлоїдів на їм"я Дєніс,19 років, недавно знаходячись під дією кокса та алкоголю,заперся у своїй квартирі у Варшаві,з балкону обстрілював перехожих,поліцію,палив ганчірки на балконі,доки спецназ не взяв штурмом квартиру укробидлоти....
близбко 300 тисяч молодих, здорових, відкупилися і теж не воюють
близько 300 тис. хузнаког, хузначому не воюють.
про них чому не згадуєте???
бо це лохторат???
захист влади???
і чому на твоєму місці не жінка а саме ти, призовного віку? ??
Більш того министром МЗС треба знайти та призначити темношкіру лесбіянку... тоді в Штатах та на Заході їй ні в чому не відмовлять..бо вона завжди зможе сказати що це із за того що вона чорношкіра та лізбіянка гавнесті та інші подимуть такий хай..)))
букет, *****, маю
стою на обліку, тцк дало 6 місяців і знов на поклон.
а мсек дав рік і кажуть що подовжать ще на рік.
я до чого.
мушу часто бути в мерії та в різних держустановаї!!!
я ***** від кількості молодих, здорових бугаїв які не служили та не будуть....
теж саме в депкорпусі, теж в силовиків, теж в спортзалах, тез на трасах.
хороші авто та байки, спортмашини та мотіки без глушників не дають спати....
служити ***** нема кому!!!!!!
бо уїбні з от такими мордами як в нього, ****, на зеленій броні і тому ***** ЗЕ
підтримують начасі 69 **** %
правильно що гандурасом назвали не Україну, чи ні????
думаю що не правильно.
ми і є гандурасія.
Відчепіться вже від них їз своєю Україною.
Здобули)
Раби за тюрму під примусом не будуть воювати, доказано Древнью Грецією та Римом.
Це пенсіонери 45+ років. А от за тих,хто за кордоном - пам'ятають!
Але якщо зелені недоумки бажають покращити мобілізацію ось план (не той що вони курять)
1. При мобілізацію однаразова виплата мобілізованому 150- 250 тис грн (залежить від ВУС)
2. Грошова виплата родині мобілізованого 200-300 тис грн равними випллатами на протязі наступних 3-6 місяців;
3. При бажані мобілізованого скласти контракт додаткова виплата 150-200 тис.
Де гроші взяти?? Меньше красти зеленим падлюкам
Все дуже просто, звертайтеся, охоче підкажу.
Не слышно было, чтобы дети властей были на фронте.
Только, сын Главного равина Украины воевал, который, недавно, погиб...
НЕ обязанностей, НЕ закона и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА!!!!
А за пределами Украины её юрисдикция НЕ ДЕЙСТВУЕТ!!!
Тем более не действуют "обязательства"!!!