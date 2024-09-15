РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11171 посетитель онлайн
Новости
11 634 138
Польша (8144) мужчины (125) Сибига (219)

Приблизительно 300 тыс. граждан Украины - мужчин мобилизационного возраста проживают в Польше, - Сибига

Андрій Сибіга

Сейчас в Польше проживают примерно 300 тыс. граждан Украины - мужчин мобилизационного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время дискуссии в рамках ХХ встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве.

Как отмечается, он сообщил, что Украина и Польша находятся в тесном диалоге, в частности, относительно проекта по подготовке на польской территории военного подразделения, которое будет формироваться из украинских добровольцев (граждан Украины, проживающих за рубежом).

"И этот проект, мне кажется, будет очень важным с точки зрения, в частности, и усиления нашей обороноспособности. По нашим оценкам, по оценкам украинской стороны, в Польше на сегодняшний день проживает около трехсот тысяч граждан - мужчин мобилизационного возраста. В целом за рубежом - около миллиона. И это тоже о справедливости", - сказал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что обязанность защищать свою родину касается всех граждан, независимо от места пребывания.

Читайте также: Сикорский призвал страны ЕС перестать оказывать помощь украинцам, подлежащим мобилизации

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что настало время для разработки Европейским Союзом программ возвращения украинцев, и министерство продолжает активную работу над разработкой инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС перестать оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации, подчеркнув, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+54
а більше мільойна навчених поводженню зі зброєю чоловіків в Україні пабо під тупою ніким не виправданою бронею, або у закритих реєстрах: 450 тис., не враховуючи Національну Гвардію, метновського тупорилого біосміття і біонепотребу, ще 300 тис. такогож біосміття в прокуратурах, судах, податкових, митницях, рда/ода і тд.тп., ще 300 тис так званих "ветеранів силових структур" , головно ментів, сбушників, прокурорів - практично ніхто з них не воюює, зате зебіли женуть на фронт найбідніших , роботяг зі сіл і міст !!!!
показать весь комментарий
15.09.2024 14:53
+35
Он Кулеба уже не міністр. Цілком собі призивного віку, гарний би штурмовик з нього вийшов. Можна тільки лопату дати.
Чи ,,это другое"?
показать весь комментарий
15.09.2024 14:50
+32
віталій воює в першій кокаїновій дев'яносто п'ятого кварталу
показать весь комментарий
15.09.2024 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
умови прості. людина буде захищати те, що їй належить, якщо вона вважає це цінним ресурсом, без якого вона не проживе, або проживе але дуже гірше.
Що такого є у більшості простих людей, за що вони хотіли б померти? напиши відповідь
показать весь комментарий
15.09.2024 17:57 Ответить
Должно быть ГЛАВНОЕ: ДОБРОВОЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ ЗАЩИЩАТЬ !!!!
показать весь комментарий
16.09.2024 10:47 Ответить
Очередной треп ни о чем. Никто никого высылать не будет зачилься уже, министр незламности
показать весь комментарий
15.09.2024 15:54 Ответить
А чему здесь удивляться, яке iхало - таке й здибало. Маю на увазi зо штирi рази ухилянта та його гнилий электорат.
показать весь комментарий
15.09.2024 15:56 Ответить
Країни західної Європи мають переглянути підходи щодо допомоги українцям, щоб стимулювати чоловіків призовного віку до повернення в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), передають https://patrioty.org.ua/ Патріоти України .

За його словами, нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

В якості прикладу, міністр навів Німеччину. Він зазначив, що українці в цій країні отримують значну допомогу, - "виплати понад 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків". Ці бидлани сидять за кордоном,ні в чому собі не відмовляють ще й сміються над тими хто загинув у боях з руснею,деякі пишуть на Цензорі,що в Україні диктатура ТЦК,а воювати не потрібно....

Один з таких бидлоїдів на їм"я Дєніс,19 років, недавно знаходячись під дією кокса та алкоголю,заперся у своїй квартирі у Варшаві,з балкону обстрілював перехожих,поліцію,палив ганчірки на балконі,доки спецназ не взяв штурмом квартиру укробидлоти....
показать весь комментарий
15.09.2024 15:56 Ответить
з таким денисом ти сам воюй в одному окопі, херой
показать весь комментарий
15.09.2024 17:59 Ответить
а, так ти кацап, ти б так зразу й написав би.
показать весь комментарий
15.09.2024 19:08 Ответить
Так как не крути, а в Украине ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ и расцвет преступности в том числе в лице опг тцк!
показать весь комментарий
16.09.2024 10:57 Ответить
Популізм він такий звичайно а пан міністр не хоче озвучити скільки людей і скільки часу ще до 24го лютого розпочали процедуру виходу з громадянства і вже мають сім'ї і бізнеса за кордоном і десятки років чекають на цю процедуру, ну да це ж не сподобається президенту таке сказати
показать весь комментарий
15.09.2024 16:04 Ответить
близько 300тис. мусарів не воюють, близько 300 тис. чиновників призовного віку не воюють. близько 300 тис. дітей чиновників не воюють.
близбко 300 тисяч молодих, здорових, відкупилися і теж не воюють
близько 300 тис. хузнаког, хузначому не воюють.
про них чому не згадуєте???
бо це лохторат???
захист влади???
і чому на твоєму місці не жінка а саме ти, призовного віку? ??
показать весь комментарий
15.09.2024 16:05 Ответить
так дуже слушне запитання...3 7 керівників МЗС тільки одна жінка....ось вам гендерна рівність в розумінні зелених покидьків...А можливо щоб в керівництві МЗС були тільки жінки..ну залишити 1 чоловіка для спілкування з Оманом (ми ж люди та розуміемо які там інтереси у зеленого ишака) де з жінкою спілкуватися не будуть...
Більш того министром МЗС треба знайти та призначити темношкіру лесбіянку... тоді в Штатах та на Заході їй ні в чому не відмовлять..бо вона завжди зможе сказати що це із за того що вона чорношкіра та лізбіянка гавнесті та інші подимуть такий хай..)))
показать весь комментарий
15.09.2024 19:27 Ответить
от я інвалід. дві операції на хребті, артроз 2 ступінь, гіпертонік,
букет, *****, маю
стою на обліку, тцк дало 6 місяців і знов на поклон.
а мсек дав рік і кажуть що подовжать ще на рік.
я до чого.
мушу часто бути в мерії та в різних держустановаї!!!
я ***** від кількості молодих, здорових бугаїв які не служили та не будуть....
теж саме в депкорпусі, теж в силовиків, теж в спортзалах, тез на трасах.
хороші авто та байки, спортмашини та мотіки без глушників не дають спати....
служити ***** нема кому!!!!!!
бо уїбні з от такими мордами як в нього, ****, на зеленій броні і тому ***** ЗЕ
підтримують начасі 69 **** %
правильно що гандурасом назвали не Україну, чи ні????
думаю що не правильно.
ми і є гандурасія.
показать весь комментарий
15.09.2024 20:47 Ответить
На території Польщі треба розгорнути мережу Територіальних центрів комплектування і соціального захисту та розпочати їх активну роботу. Батальйони "Лодзь", "Вроцлав", і "Варшава" мають негайно посилити підрозділи на фронті.
показать весь комментарий
15.09.2024 16:13 Ответить
Ага. І крейсера з Альфи Центавра повернути).
показать весь комментарий
15.09.2024 16:53 Ответить
Маю слушно пропозицію,дуже корисну для України! Збираємося в Польщі, після йдем на Київ. Захоплюємо аеропорти, вокзали щоб жоден щур не проскочив. Розвішуємо на стовпах всю опу з радою,весь олігархат. Це єдина корисна річ для України яку я залюбки зроблю
показать весь комментарий
15.09.2024 18:05 Ответить
Якщо їм дозволити облаштуватися за кордоном, вони потягнуть за собою родичів, знайомих. Як всі мігранти. Замість шести через десять років там буде 20 мільйонів.
показать весь комментарий
15.09.2024 16:15 Ответить
Звичайно,ухилянсько-біженські квіточки викликають лише ненависть та огиду. Але треба дивитися правді в очі- коли т.з. иліта України на чолі з суддями,маланцями,мусарнею,депутатами,бізнесюками тощо, навіть,не думає воювати за країну,яка дала їм все....якось дивно суворо вимагати цього від звичайних гречкосіїв і свинопасів. Сталін який був,а обидва його сини були на фронті,і у Хрущова і у Ріббентропа (його син був одним з найкращих танкістів Вермахту),діти англійської аристократії масово гинули в обох війнах. Де внук Кучми,сини Петра,діти Суркісів Бєнь,Ахмєтових тощо?
показать весь комментарий
15.09.2024 16:17 Ответить
Цікаво, а де діти, племінники, хресники Себіги?
показать весь комментарий
15.09.2024 16:26 Ответить
про "справедливість" заговорили а все банально просто - платіть справедливу зарплату і не в конвертах, пенсії, відновіть справедливе судочинство і т.ін. Десятки років ви відносились до України суто як до ресурсу збагачення, в засос " сотруднічали" з москалями а тепер апелюєте до громадян, давите на "обов'язки". Почніть з себе, ваших грошей в офшорах вистачить і на оборону теж. А по закордонах не обов'язково виловлювати українців бо за адекватну плату добровольці знайдуться будь якої національності.
показать весь комментарий
15.09.2024 16:33 Ответить
Ну живуть собі і живуть. Далі що?
Відчепіться вже від них їз своєю Україною.
показать весь комментарий
15.09.2024 16:35 Ответить
Завдяки зеленим мерзотам. Із головним Зеленським змогли виїхати
показать весь комментарий
15.09.2024 16:51 Ответить
Один з них олексадр нога з гадяча плтавської області,агент фсб,живе в Вишкуві Польща
показать весь комментарий
15.09.2024 17:23 Ответить
не розумію з якого буя одні українці інших парафінять! Це притому що є одне лайно яке обіцяло всі травневі шашлики! Скільки з цих 300тис ще до повномасштабного виїхало? Скільки після 2019? От цікаві для мене питання
показать весь комментарий
15.09.2024 17:26 Ответить
Маємо тепер свою "захарову"...
Здобули)
показать весь комментарий
15.09.2024 17:45 Ответить
при цьому випустили 5 млн жінок призовного віку.
Раби за тюрму під примусом не будуть воювати, доказано Древнью Грецією та Римом.
показать весь комментарий
15.09.2024 18:14 Ответить
Приблизно 150 тисяч чоловіків призовного віку,маючих БЗВП,та досвід служби проживають в Україні,але про них ОПа "забула".
Це пенсіонери 45+ років. А от за тих,хто за кордоном - пам'ятають!
показать весь комментарий
15.09.2024 18:25 Ответить
військ.пенсіонепів до 60-200.тис.,середн.вік 45-47р.р.,з них у ЗСУ-5.410.....Війстковослудбовців ТЦК 100тис.,із них,що були на війні-46,2відсотки-із депутатського запиту Г.Третьяковоі на 04.2024р
показать весь комментарий
15.09.2024 18:34 Ответить
Почнемо з того що пан министр сам ще доволі призивного віку...Нехай залишить свою посаду на заступницю жінку та 3.14дує на фронт...
Але якщо зелені недоумки бажають покращити мобілізацію ось план (не той що вони курять)
1. При мобілізацію однаразова виплата мобілізованому 150- 250 тис грн (залежить від ВУС)
2. Грошова виплата родині мобілізованого 200-300 тис грн равними випллатами на протязі наступних 3-6 місяців;
3. При бажані мобілізованого скласти контракт додаткова виплата 150-200 тис.
Де гроші взяти?? Меньше красти зеленим падлюкам
показать весь комментарий
15.09.2024 19:35 Ответить
Це добре що там живуть, це ближній резерв на післявійни, буде кому порвати кодло мародерів на шмаття.
показать весь комментарий
15.09.2024 22:02 Ответить
Нагадую аматорам з урядування в Україні, що держава створює умови для нормального життя, функціонування та розвитку людини, а не бикування рішал та чиновників на всіх рівнях влади, тим більше під час війни.
Все дуже просто, звертайтеся, охоче підкажу.
показать весь комментарий
15.09.2024 22:40 Ответить
В Киеве рестораны заполнены молодежью призывного возраста, кто их родители?
Не слышно было, чтобы дети властей были на фронте.
Только, сын Главного равина Украины воевал, который, недавно, погиб...
показать весь комментарий
16.09.2024 07:10 Ответить
Ти **** порахував, скільки мажориків за кордоном?
показать весь комментарий
16.09.2024 09:36 Ответить
ст.8 Конституции Украины -в Украине действует ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА!!!

НЕ обязанностей, НЕ закона и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!

НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА!!!!

А за пределами Украины её юрисдикция НЕ ДЕЙСТВУЕТ!!!
Тем более не действуют "обязательства"!!!
показать весь комментарий
16.09.2024 10:07 Ответить
Треба ще з-за кордону мужиків привезти,щоб і їх повбивали,треба домовлятися,а не шукати де і чим,або ким воювати,нашому потужному не треба займатися економікою ,не треба думати де гроші брати,а тільки мужиків поставляти це йому куди більше подобається і стояти на посту,як кістка в горлі,бо нічого не вміє
показать весь комментарий
16.09.2024 12:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 