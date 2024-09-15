Приблизно 300 тис. громадян України - чоловіків мобілізаційного віку проживають у Польщі, - Сибіга
Нині в Польщі проживають приблизно 300 тис. громадян України - чоловіків мобілізаційного віку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в межах ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві.
Як зазначається, він повідомив, що Україна і Польща перебувають у тісному діалозі, зокрема, щодо проєкту з підготовки на польській території військового підрозділу, що формуватиметься з українських добровольців (громадян України, які проживають за кордоном).
"І цей проєкт, мені здається, буде дуже важливим із точки зору, зокрема, і посилення нашої обороноздатності. За нашими оцінками, за оцінками української сторони, у Польщі на сьогоднішній день проживає близько трьохсот тисяч громадян - чоловіків мобілізаційного віку. Загалом за кордоном - близько мільйона. І це теж про справедливість", - сказав Сибіга.
Глава МЗС наголосив, що обов'язок захищати свою батьківщину стосується всіх громадян, незалежно від місця перебування.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що настав час для розробки Європейським Союзом програм повернення українців, і міністерство продовжує активну роботу над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав країни ЄС припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації, наголосивши, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.
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За його словами, нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.
В якості прикладу, міністр навів Німеччину. Він зазначив, що українці в цій країні отримують значну допомогу, - "виплати понад 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків". Ці бидлани сидять за кордоном,ні в чому собі не відмовляють ще й сміються над тими хто загинув у боях з руснею,деякі пишуть на Цензорі,що в Україні диктатура ТЦК,а воювати не потрібно....
Один з таких бидлоїдів на їм"я Дєніс,19 років, недавно знаходячись під дією кокса та алкоголю,заперся у своїй квартирі у Варшаві,з балкону обстрілював перехожих,поліцію,палив ганчірки на балконі,доки спецназ не взяв штурмом квартиру укробидлоти....
близбко 300 тисяч молодих, здорових, відкупилися і теж не воюють
близько 300 тис. хузнаког, хузначому не воюють.
про них чому не згадуєте???
бо це лохторат???
захист влади???
і чому на твоєму місці не жінка а саме ти, призовного віку? ??
Більш того министром МЗС треба знайти та призначити темношкіру лесбіянку... тоді в Штатах та на Заході їй ні в чому не відмовлять..бо вона завжди зможе сказати що це із за того що вона чорношкіра та лізбіянка гавнесті та інші подимуть такий хай..)))
букет, *****, маю
стою на обліку, тцк дало 6 місяців і знов на поклон.
а мсек дав рік і кажуть що подовжать ще на рік.
я до чого.
мушу часто бути в мерії та в різних держустановаї!!!
я ***** від кількості молодих, здорових бугаїв які не служили та не будуть....
теж саме в депкорпусі, теж в силовиків, теж в спортзалах, тез на трасах.
хороші авто та байки, спортмашини та мотіки без глушників не дають спати....
служити ***** нема кому!!!!!!
бо уїбні з от такими мордами як в нього, ****, на зеленій броні і тому ***** ЗЕ
підтримують начасі 69 **** %
правильно що гандурасом назвали не Україну, чи ні????
думаю що не правильно.
ми і є гандурасія.
Відчепіться вже від них їз своєю Україною.
Здобули)
Раби за тюрму під примусом не будуть воювати, доказано Древнью Грецією та Римом.
Це пенсіонери 45+ років. А от за тих,хто за кордоном - пам'ятають!
Але якщо зелені недоумки бажають покращити мобілізацію ось план (не той що вони курять)
1. При мобілізацію однаразова виплата мобілізованому 150- 250 тис грн (залежить від ВУС)
2. Грошова виплата родині мобілізованого 200-300 тис грн равними випллатами на протязі наступних 3-6 місяців;
3. При бажані мобілізованого скласти контракт додаткова виплата 150-200 тис.
Де гроші взяти?? Меньше красти зеленим падлюкам
Все дуже просто, звертайтеся, охоче підкажу.
Не слышно было, чтобы дети властей были на фронте.
Только, сын Главного равина Украины воевал, который, недавно, погиб...
НЕ обязанностей, НЕ закона и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА!!!!
А за пределами Украины её юрисдикция НЕ ДЕЙСТВУЕТ!!!
Тем более не действуют "обязательства"!!!