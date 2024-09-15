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Польща (8262) чоловіки (144) Сибіга (223)

Приблизно 300 тис. громадян України - чоловіків мобілізаційного віку проживають у Польщі, - Сибіга

Андрій Сибіга

Нині в Польщі проживають приблизно 300 тис. громадян України - чоловіків мобілізаційного віку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в межах ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві.

Як зазначається, він повідомив, що Україна і Польща перебувають у тісному діалозі, зокрема, щодо проєкту з підготовки на польській території військового підрозділу, що формуватиметься з українських добровольців (громадян України, які проживають за кордоном).

"І цей проєкт, мені здається, буде дуже важливим із точки зору, зокрема, і посилення нашої обороноздатності. За нашими оцінками, за оцінками української сторони, у Польщі на сьогоднішній день проживає близько трьохсот тисяч громадян - чоловіків мобілізаційного віку. Загалом за кордоном - близько мільйона. І це теж про справедливість", - сказав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що обов'язок захищати свою батьківщину стосується всіх громадян, незалежно від місця перебування.

Також читайте: Я за повернення українських чоловіків, які перебувають за кордоном, але без примусу, - Зеленський

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що настав час для розробки Європейським Союзом програм повернення українців, і міністерство продовжує активну роботу над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав країни ЄС припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації, наголосивши, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.

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Топ коментарі
+54
а більше мільойна навчених поводженню зі зброєю чоловіків в Україні пабо під тупою ніким не виправданою бронею, або у закритих реєстрах: 450 тис., не враховуючи Національну Гвардію, метновського тупорилого біосміття і біонепотребу, ще 300 тис. такогож біосміття в прокуратурах, судах, податкових, митницях, рда/ода і тд.тп., ще 300 тис так званих "ветеранів силових структур" , головно ментів, сбушників, прокурорів - практично ніхто з них не воюює, зате зебіли женуть на фронт найбідніших , роботяг зі сіл і міст !!!!
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15.09.2024 14:53
+35
Он Кулеба уже не міністр. Цілком собі призивного віку, гарний би штурмовик з нього вийшов. Можна тільки лопату дати.
Чи ,,это другое"?
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15.09.2024 14:50
+32
віталій воює в першій кокаїновій дев'яносто п'ятого кварталу
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15.09.2024 15:15
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умови прості. людина буде захищати те, що їй належить, якщо вона вважає це цінним ресурсом, без якого вона не проживе, або проживе але дуже гірше.
Що такого є у більшості простих людей, за що вони хотіли б померти? напиши відповідь
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15.09.2024 17:57 Відповісти
Должно быть ГЛАВНОЕ: ДОБРОВОЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ ЗАЩИЩАТЬ !!!!
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16.09.2024 10:47 Відповісти
Очередной треп ни о чем. Никто никого высылать не будет зачилься уже, министр незламности
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15.09.2024 15:54 Відповісти
А чему здесь удивляться, яке iхало - таке й здибало. Маю на увазi зо штирi рази ухилянта та його гнилий электорат.
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15.09.2024 15:56 Відповісти
Країни західної Європи мають переглянути підходи щодо допомоги українцям, щоб стимулювати чоловіків призовного віку до повернення в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), передають https://patrioty.org.ua/ Патріоти України .

За його словами, нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

В якості прикладу, міністр навів Німеччину. Він зазначив, що українці в цій країні отримують значну допомогу, - "виплати понад 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків". Ці бидлани сидять за кордоном,ні в чому собі не відмовляють ще й сміються над тими хто загинув у боях з руснею,деякі пишуть на Цензорі,що в Україні диктатура ТЦК,а воювати не потрібно....

Один з таких бидлоїдів на їм"я Дєніс,19 років, недавно знаходячись під дією кокса та алкоголю,заперся у своїй квартирі у Варшаві,з балкону обстрілював перехожих,поліцію,палив ганчірки на балконі,доки спецназ не взяв штурмом квартиру укробидлоти....
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15.09.2024 15:56 Відповісти
з таким денисом ти сам воюй в одному окопі, херой
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15.09.2024 17:59 Відповісти
а, так ти кацап, ти б так зразу й написав би.
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15.09.2024 19:08 Відповісти
Так как не крути, а в Украине ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ и расцвет преступности в том числе в лице опг тцк!
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16.09.2024 10:57 Відповісти
Популізм він такий звичайно а пан міністр не хоче озвучити скільки людей і скільки часу ще до 24го лютого розпочали процедуру виходу з громадянства і вже мають сім'ї і бізнеса за кордоном і десятки років чекають на цю процедуру, ну да це ж не сподобається президенту таке сказати
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15.09.2024 16:04 Відповісти
близько 300тис. мусарів не воюють, близько 300 тис. чиновників призовного віку не воюють. близько 300 тис. дітей чиновників не воюють.
близбко 300 тисяч молодих, здорових, відкупилися і теж не воюють
близько 300 тис. хузнаког, хузначому не воюють.
про них чому не згадуєте???
бо це лохторат???
захист влади???
і чому на твоєму місці не жінка а саме ти, призовного віку? ??
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15.09.2024 16:05 Відповісти
так дуже слушне запитання...3 7 керівників МЗС тільки одна жінка....ось вам гендерна рівність в розумінні зелених покидьків...А можливо щоб в керівництві МЗС були тільки жінки..ну залишити 1 чоловіка для спілкування з Оманом (ми ж люди та розуміемо які там інтереси у зеленого ишака) де з жінкою спілкуватися не будуть...
Більш того министром МЗС треба знайти та призначити темношкіру лесбіянку... тоді в Штатах та на Заході їй ні в чому не відмовлять..бо вона завжди зможе сказати що це із за того що вона чорношкіра та лізбіянка гавнесті та інші подимуть такий хай..)))
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15.09.2024 19:27 Відповісти
от я інвалід. дві операції на хребті, артроз 2 ступінь, гіпертонік,
букет, *****, маю
стою на обліку, тцк дало 6 місяців і знов на поклон.
а мсек дав рік і кажуть що подовжать ще на рік.
я до чого.
мушу часто бути в мерії та в різних держустановаї!!!
я ***** від кількості молодих, здорових бугаїв які не служили та не будуть....
теж саме в депкорпусі, теж в силовиків, теж в спортзалах, тез на трасах.
хороші авто та байки, спортмашини та мотіки без глушників не дають спати....
служити ***** нема кому!!!!!!
бо уїбні з от такими мордами як в нього, ****, на зеленій броні і тому ***** ЗЕ
підтримують начасі 69 **** %
правильно що гандурасом назвали не Україну, чи ні????
думаю що не правильно.
ми і є гандурасія.
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15.09.2024 20:47 Відповісти
На території Польщі треба розгорнути мережу Територіальних центрів комплектування і соціального захисту та розпочати їх активну роботу. Батальйони "Лодзь", "Вроцлав", і "Варшава" мають негайно посилити підрозділи на фронті.
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15.09.2024 16:13 Відповісти
Ага. І крейсера з Альфи Центавра повернути).
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15.09.2024 16:53 Відповісти
Маю слушно пропозицію,дуже корисну для України! Збираємося в Польщі, після йдем на Київ. Захоплюємо аеропорти, вокзали щоб жоден щур не проскочив. Розвішуємо на стовпах всю опу з радою,весь олігархат. Це єдина корисна річ для України яку я залюбки зроблю
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15.09.2024 18:05 Відповісти
Якщо їм дозволити облаштуватися за кордоном, вони потягнуть за собою родичів, знайомих. Як всі мігранти. Замість шести через десять років там буде 20 мільйонів.
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15.09.2024 16:15 Відповісти
Звичайно,ухилянсько-біженські квіточки викликають лише ненависть та огиду. Але треба дивитися правді в очі- коли т.з. иліта України на чолі з суддями,маланцями,мусарнею,депутатами,бізнесюками тощо, навіть,не думає воювати за країну,яка дала їм все....якось дивно суворо вимагати цього від звичайних гречкосіїв і свинопасів. Сталін який був,а обидва його сини були на фронті,і у Хрущова і у Ріббентропа (його син був одним з найкращих танкістів Вермахту),діти англійської аристократії масово гинули в обох війнах. Де внук Кучми,сини Петра,діти Суркісів Бєнь,Ахмєтових тощо?
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15.09.2024 16:17 Відповісти
Цікаво, а де діти, племінники, хресники Себіги?
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15.09.2024 16:26 Відповісти
про "справедливість" заговорили а все банально просто - платіть справедливу зарплату і не в конвертах, пенсії, відновіть справедливе судочинство і т.ін. Десятки років ви відносились до України суто як до ресурсу збагачення, в засос " сотруднічали" з москалями а тепер апелюєте до громадян, давите на "обов'язки". Почніть з себе, ваших грошей в офшорах вистачить і на оборону теж. А по закордонах не обов'язково виловлювати українців бо за адекватну плату добровольці знайдуться будь якої національності.
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15.09.2024 16:33 Відповісти
Ну живуть собі і живуть. Далі що?
Відчепіться вже від них їз своєю Україною.
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15.09.2024 16:35 Відповісти
Завдяки зеленим мерзотам. Із головним Зеленським змогли виїхати
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15.09.2024 16:51 Відповісти
Один з них олексадр нога з гадяча плтавської області,агент фсб,живе в Вишкуві Польща
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15.09.2024 17:23 Відповісти
не розумію з якого буя одні українці інших парафінять! Це притому що є одне лайно яке обіцяло всі травневі шашлики! Скільки з цих 300тис ще до повномасштабного виїхало? Скільки після 2019? От цікаві для мене питання
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15.09.2024 17:26 Відповісти
Маємо тепер свою "захарову"...
Здобули)
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15.09.2024 17:45 Відповісти
при цьому випустили 5 млн жінок призовного віку.
Раби за тюрму під примусом не будуть воювати, доказано Древнью Грецією та Римом.
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15.09.2024 18:14 Відповісти
Приблизно 150 тисяч чоловіків призовного віку,маючих БЗВП,та досвід служби проживають в Україні,але про них ОПа "забула".
Це пенсіонери 45+ років. А от за тих,хто за кордоном - пам'ятають!
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15.09.2024 18:25 Відповісти
військ.пенсіонепів до 60-200.тис.,середн.вік 45-47р.р.,з них у ЗСУ-5.410.....Війстковослудбовців ТЦК 100тис.,із них,що були на війні-46,2відсотки-із депутатського запиту Г.Третьяковоі на 04.2024р
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15.09.2024 18:34 Відповісти
Почнемо з того що пан министр сам ще доволі призивного віку...Нехай залишить свою посаду на заступницю жінку та 3.14дує на фронт...
Але якщо зелені недоумки бажають покращити мобілізацію ось план (не той що вони курять)
1. При мобілізацію однаразова виплата мобілізованому 150- 250 тис грн (залежить від ВУС)
2. Грошова виплата родині мобілізованого 200-300 тис грн равними випллатами на протязі наступних 3-6 місяців;
3. При бажані мобілізованого скласти контракт додаткова виплата 150-200 тис.
Де гроші взяти?? Меньше красти зеленим падлюкам
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15.09.2024 19:35 Відповісти
Це добре що там живуть, це ближній резерв на післявійни, буде кому порвати кодло мародерів на шмаття.
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15.09.2024 22:02 Відповісти
Нагадую аматорам з урядування в Україні, що держава створює умови для нормального життя, функціонування та розвитку людини, а не бикування рішал та чиновників на всіх рівнях влади, тим більше під час війни.
Все дуже просто, звертайтеся, охоче підкажу.
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15.09.2024 22:40 Відповісти
В Киеве рестораны заполнены молодежью призывного возраста, кто их родители?
Не слышно было, чтобы дети властей были на фронте.
Только, сын Главного равина Украины воевал, который, недавно, погиб...
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16.09.2024 07:10 Відповісти
Ти **** порахував, скільки мажориків за кордоном?
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16.09.2024 09:36 Відповісти
ст.8 Конституции Украины -в Украине действует ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА!!!

НЕ обязанностей, НЕ закона и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!

НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА!!!!

А за пределами Украины её юрисдикция НЕ ДЕЙСТВУЕТ!!!
Тем более не действуют "обязательства"!!!
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16.09.2024 10:07 Відповісти
Треба ще з-за кордону мужиків привезти,щоб і їх повбивали,треба домовлятися,а не шукати де і чим,або ким воювати,нашому потужному не треба займатися економікою ,не треба думати де гроші брати,а тільки мужиків поставляти це йому куди більше подобається і стояти на посту,як кістка в горлі,бо нічого не вміє
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16.09.2024 12:24 Відповісти
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