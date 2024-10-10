РУС
Россия отвечает за 80% операций влияния в мире, - МИД Чехии

Ян Ліпавський

Россияне ответственны за 80% операций влияния в мире.

Об этом во время Международной конференции "Устойчивая Европа" заявил руководитель Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении чешского МИД говорится, что главной темой однодневной конференции было иностранное вмешательство, операции влияния и иностранная дезинформация, которые представляют все большую угрозу безопасности как Чехии, так и Европы в целом.

"Сейчас Россия отвечает за 80% операций влияния в мире. Это вчетверо больше, чем остальной мир вместе взятый. Нам нужна гораздо большая решимость в борьбе с влиянием Кремля, чем мы демонстрировали до сих пор", - сказал Липавский.

Читайте также: Должны сделать все, чтобы уменьшить способность РФ дестабилизировать Европу и мир, - Зеленский

В то же время директор департамента коммуникаций МИД Карел Смекал заявил, что война против Украины и агрессивная политика Кремля ярко иллюстрируют необходимость более эффективного противодействия гибридным угрозам.

"Информационное пространство является полем битвы российского режима, а государственная коммуникация становится насущной необходимостью", - добавил он.

Читайте также: Террористические российские ЧВК наносят непоправимый ущерб стабильности и безопасности стран Африки, - МИД Украины

Блін.
Баньте все російське.
Висилайте нафіг всіх росіян.
Обрубайте Роісє будь-які комунікації назовні.
Конфіскуйте та арештовуйте будь-який капітал, пов'язаний з РФ.
Полюйте на людей, що мають зв'язки з росіянами, як полювали на комуністів у 50-х.

Але ж ні. І потім дивуються впливу роспропаганди та кацапських ІПСО.
10.10.2024 02:01
+8
Країна що має лише десь 1,5% від світового ВВП "відповідальна за 80% операцій впливу в світі".
Десятиліттями кацапи купляють гуртом та в роздріб у десятках (сотнях) країн чиновників усіх рангів - від дрібного клерка до канцлерів та президентів. Звідси оте русофільство, меншовартісність, боягузтво та імпотенція у ведучих країнах світу яки (поки що) вважають себе демократичними...
10.10.2024 02:16
+2
Сарана
10.10.2024 08:41
10.10.2024 02:01
10.10.2024 11:07
10.10.2024 15:16
10.10.2024 15:36
10.10.2024 02:16
10.10.2024 02:31
10.10.2024 07:48
ну так китайці ж янелохи щоб напряму кудись лізти безпосередньо, а так як на мене то захід як завжди забагато приписує кацапам чим й не пахло
10.10.2024 03:21
китайці діють по іншому
вони або скуповують, або заселяють.
10.10.2024 07:43
Задерли придурки. Де і на що впливає русня, крім балалайки і рузге мафії у фільмах? Це стає схожим на параною диктаторів.
10.10.2024 03:39
Де і на що впливає русня, крім балалайки і рузге мафії у фільмах?-Ватікан, Угорщина,Словачина , Грузія,Турція,КНДР,Німеччина, часів Меркель,Україна , до сьогоднішнього дня, Іран,Палестинські бойовики .ООН.ОБСЄ.Червоний Хрест.МАГАТЕ. і т.д іт.п всюди "балалайки" і "какалінка"
10.10.2024 09:41
У демократів ця психічна хвороба загострюється щоразу під час виборів.
10.10.2024 03:59
Суб'єкт впливу має бути розумніший за об'єкт впливу.
Продовжуйте вірити у тупих ваньок.
10.10.2024 08:46
Угу - а ви , у них , ще більше нафти і газу закуповуйте - тоді і 90% скоро буде ...
10.10.2024 11:03
 
 