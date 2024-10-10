Россия отвечает за 80% операций влияния в мире, - МИД Чехии
Россияне ответственны за 80% операций влияния в мире.
Об этом во время Международной конференции "Устойчивая Европа" заявил руководитель Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении чешского МИД говорится, что главной темой однодневной конференции было иностранное вмешательство, операции влияния и иностранная дезинформация, которые представляют все большую угрозу безопасности как Чехии, так и Европы в целом.
"Сейчас Россия отвечает за 80% операций влияния в мире. Это вчетверо больше, чем остальной мир вместе взятый. Нам нужна гораздо большая решимость в борьбе с влиянием Кремля, чем мы демонстрировали до сих пор", - сказал Липавский.
В то же время директор департамента коммуникаций МИД Карел Смекал заявил, что война против Украины и агрессивная политика Кремля ярко иллюстрируют необходимость более эффективного противодействия гибридным угрозам.
"Информационное пространство является полем битвы российского режима, а государственная коммуникация становится насущной необходимостью", - добавил он.
Баньте все російське.
Висилайте нафіг всіх росіян.
Обрубайте Роісє будь-які комунікації назовні.
Конфіскуйте та арештовуйте будь-який капітал, пов'язаний з РФ.
Полюйте на людей, що мають зв'язки з росіянами, як полювали на комуністів у 50-х.
Але ж ні. І потім дивуються впливу роспропаганди та кацапських ІПСО.
Доречі, на тому етапі сам пан Рейган займався виявленням прокомуністичних діячів на підприємствах США.
Хто скаже, що США не демократична країна...
Десятиліттями кацапи купляють гуртом та в роздріб у десятках (сотнях) країн чиновників усіх рангів - від дрібного клерка до канцлерів та президентів. Звідси оте русофільство, меншовартісність, боягузтво та імпотенція у ведучих країнах світу яки (поки що) вважають себе демократичними...
вони або скуповують, або заселяють.
Продовжуйте вірити у тупих ваньок.