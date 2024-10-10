Россия отвечает за 80% операций влияния в мире, - МИД Чехии

Россияне ответственны за 80% операций влияния в мире.

Об этом во время Международной конференции "Устойчивая Европа" заявил руководитель Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении чешского МИД говорится, что главной темой однодневной конференции было иностранное вмешательство, операции влияния и иностранная дезинформация, которые представляют все большую угрозу безопасности как Чехии, так и Европы в целом.

"Сейчас Россия отвечает за 80% операций влияния в мире. Это вчетверо больше, чем остальной мир вместе взятый. Нам нужна гораздо большая решимость в борьбе с влиянием Кремля, чем мы демонстрировали до сих пор", - сказал Липавский.

В то же время директор департамента коммуникаций МИД Карел Смекал заявил, что война против Украины и агрессивная политика Кремля ярко иллюстрируют необходимость более эффективного противодействия гибридным угрозам.

"Информационное пространство является полем битвы российского режима, а государственная коммуникация становится насущной необходимостью", - добавил он.

