Ворог концентрує зусилля біля Селидового та Лисівки і намагався просунутися у районах Костянтинівки, Катеринівки та Водяного, - Генштаб
Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загалом, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.
Обстріли території України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинув 110 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 155 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1530 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Яструбине, Осоївка, Безсалівка, Бондарівщина, Рибці, Кисла Дубина, Степне, Ободи, Юр’єве, Рівне, Олешня, Катеринівка, Черкаська Лозова, Іскрисківщина, Волфине, Куп’янськ, Петропавлівка, Новоєгорівка, Ясногорівка, Сіверськ, Закітне, Диліївка, Краматорськ, Валентинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове, Яблунівка, Калинове, Антонівка, Ясна Поляна, Золота Нива, Макарівка, Богоявленка, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Таврійське, Козацьке.
Удари по ворогу
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожих пункти управління, 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему на вогневій позиції, станцію РЕБ та один засіб протиповітряної оборони противника.
Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1290 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, одну РСЗВ, 110 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 115 автомобілів і 38 одиниць спеціальної техніки.
Обстановка на Харківщині
За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу населеного пункту Тихе.
Противник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу відбулось 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новомихайлівки, Тернів, Зарічного, Макіївки, Новосадового, Невського, Білогорівки та Катеринівки.
На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Краматорському напрямку окупанти безуспішно атакували вісім разів у районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок.
"На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки. Більшість з них наші захисники відбивали в районі Торецька", - йдеться у повідомленні.
Також Генштаб інформує, що на Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Крутий Яр, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.
"Найбільша кількість атак була відбита Силами оборони на Курахівському напрямку, всього зупинено 32 атаки ворога. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. Окрім цього, ворог атакував в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Антонівки", - наголошують у Генштабі.
Обстановка на Півдні
На Времівському напрямку ворог посилив тиск та здійснив 15 штурмів наших позицій в районах населених пунктів Богоявленка, Золота Нива, Рівнопіль, Новоукраїнське, Новодарівка, Левадне та Ольгівське. Противник активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські загарбники штурмових дій не проводили.
Обстановка на Півночі
"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по своїх селах та містах. За минулу добу російські літаки завдали 18 авіударів 23-ма КАБами по власній території", - додали в Генштабі.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
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з під Селідово і наступимо на рязань?
і все окей?
я вже не кажу, шо срок ти собі сам наматуєш...
Ще відучора противник за підтримки бронетехніки атакував західну частину Острівського. Ворожий десант, що спішився, зайняв декілька будинків і продовжив штурмові дії в західній частині.
В районі залізничної платформи Гостре зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Покровський напрямок.
Ще відучора на схід від Селідового ЗСУ за підтримки бронетехніки вибили супротивника з території Селідівського заводу ЗБВ. Раніше противник зайняв північну частину дачних ділянок на схід від залізниці, звідки й здійснив атаку у напрямку заводу.
При цьому російські маневрені групи продовжують спроби просунутися на території дачних ділянок на захід від залізниці.
Станом на ранок сьогодні противник просунувся вздовж залізниці на північ від Новогродівки та лісосмуги на захід від Красного Яру на глибину до 800 метрів.
Торецький напрямок.
На північний захід від Нью-Йорка противник просунувся вздовж лісосмуги на глибину до 1.3 км у північному напрямку.
В Торецьку тривають ближні стрілецькі бої за квартал багатоповерхових будинків та у напрямку шахти «Центральна».
Курська область.
Противник продовжує тиснути в районі Любімовки, Новоівановки та Вєсьолого."
тут саміт миру, план перемоги, гарантії безпеки.
концерт сявки вакарчука. ой, це не те....