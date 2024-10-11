За добу на фронті майже 170 боєзіткнень. Найбільше ворог тиснув на Лиманському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень. Ворог атакував на 11 напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів, застосувавши 17 ракет, 71 авіаційний удар (114 КАБ), здійснив 4672 обстріли, понад 180 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Голишівське, Річки, Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Козача Лопань, Алісівка, Гоптівка, Ямпіль, Лиман, Торське, Сіверськ, Катеринівка, Костянтинівка, Торецьк, Олександропіль, Гришине, Богоявленка, Максимівка, Розлив, Велика Новосілка та Запоріжжя.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 14 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 30 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили сім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. Загалом ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 атак наших позицій у напрямку Богоявленки.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку ворог двічі без успіху атакував позиції українських підрозділів поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили п’ять атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовує авіацію, здійснює обстріли прикордонних населених пунктів.

Триває операція Сил оборони України в Курській області.

Удари по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, артилерійську систему, вертоліт та базу ПММ противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, чотири РСЗВ, вертоліт, 70 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобіля та десять одиниць спецтехніки.

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