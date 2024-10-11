Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 666 340 осіб (+1140 за добу), 8953 танки, 19 322 артсистеми, 17 800 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 666 340 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 666340 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8953 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17800 (+35) од,
- артилерійських систем – 19322 (+59) од,
- РСЗВ – 1229 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16837 (+70),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3396 (+10)
Топ коментарі
+10 Urs
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+9 Сергій Малецький
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+7 частный сектор
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Каца 666340 разом з раненими
Шість шісток - мені здється - більш підходить
Все рівняти з землею, а потім давити м'ясом - іншої тактики у 3,14дарів немає. По РСЗВ я б не сказав, що прям рвонули.
Серпень / вересень / жовтень ц.р. 48 / 28 / 25
23 рік 36 / 63 / 48
22 рік 28 / 49 / 47
потенційно (при збереженні таких темпів утилізації) жовтень має вийти на 75 од, побачимо, і віримо в ЗСУ.
50 тис чумардосів з початку осені і 6 тис наземки.
Логістика 15 тис з початку року