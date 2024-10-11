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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 666 340 осіб (+1140 за добу), 8953 танки, 19 322 артсистеми, 17 800 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 666 340 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 666340 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8953 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17800 (+35) од,
  • артилерійських систем  – 19322 (+59) од,
  • РСЗВ  – 1229 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16837 (+70),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3396 (+10)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: кожні 2,5 кв.м. просування коштує армії РФ життя одного солдата

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) ліквідація (4046) знищення (7477)


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Топ коментарі
+10
ППО у цьому місяці теж має тенденцію до збільшення.
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11.10.2024 08:52
+9
666 тисяч - число сатани .
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11.10.2024 08:02
+7
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11.10.2024 08:51
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666 тисяч - число сатани .
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11.10.2024 08:02 Відповісти
немцы в ВОВ потеряли 1 000 000
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11.10.2024 08:16 Відповісти
Без поворотних втрат.
Каца 666340 разом з раненими
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11.10.2024 08:24 Відповісти
Почитай https://www.minusrus.com/ там і про поранених.
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11.10.2024 09:30 Відповісти
вов це що ?
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11.10.2024 08:41 Відповісти
це доволі міфічна війна, яку придумало червоножопа комуно-нацистька окупаційна пропаганда, після того як Адік напав на червону імперію зла і тюрму народів - срср та звільнив на при роки від червоної чуми Україну та усю східну Європу !!!
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12.10.2024 05:27 Відповісти
дякую, знаю..хотілося почути відповідь від зальотного
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13.10.2024 18:35 Відповісти
трохи немає красоти - завтра перетнуть 666 666
Шість шісток - мені здється - більш підходить
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11.10.2024 12:53 Відповісти
"реактори" несподівано в цьому місяці рвонули.
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11.10.2024 08:09 Відповісти
у тебя ?
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11.10.2024 08:12 Відповісти
У тебя мокшанини, проснись, ты сереш
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11.10.2024 08:16 Відповісти
нерепетуй
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11.10.2024 08:17 Відповісти
Да, ты еще тот петуй
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11.10.2024 08:42 Відповісти
"Катюші" зі зберігання пішли.
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11.10.2024 09:23 Відповісти
скоріше за все через нестачу стволки реактивну підтягають ближче до ЛБЗ, і це дає результат.
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11.10.2024 09:38 Відповісти
З цієї причини (нестача по ствольній арті) і гелікоптер прилітав - відлітався.
Все рівняти з землею, а потім давити м'ясом - іншої тактики у 3,14дарів немає. По РСЗВ я б не сказав, що прям рвонули.
Серпень / вересень / жовтень ц.р. 48 / 28 / 25
23 рік 36 / 63 / 48
22 рік 28 / 49 / 47
потенційно (при збереженні таких темпів утилізації) жовтень має вийти на 75 од, побачимо, і віримо в ЗСУ.
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11.10.2024 10:17 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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11.10.2024 08:25 Відповісти
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11.10.2024 08:51 Відповісти
ППО у цьому місяці теж має тенденцію до збільшення.
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11.10.2024 08:52 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
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11.10.2024 09:43 Відповісти
Нарешті вєтрольоти зрушили з місця, сподіваюсь почнуть частіше з'являтися в статистиці, на болотах явна нестача по арті.

50 тис чумардосів з початку осені і 6 тис наземки.
Логістика 15 тис з початку року
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11.10.2024 09:46 Відповісти
 
 