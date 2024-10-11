Україна в ОБСЄ: кожні 2,5 кв.м. просування коштує армії РФ життя одного солдата

Росія втрачає одного військового кожні 2,5 захоплені квадратні метри.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко.

"Російське військове керівництво значною мірою покладається на тактику "гарматного м'яса", демонструючи, що воно може досягати прогресу лише ціною, яку будь-яка інша країна вважала б неприйнятною. Підраховано, що кожні 2,5 квадратні метри російського просування в Україні коштують російським окупантам життя одного солдата", - сказала вона.

Дипломатка вказала на те, що промовистим прикладом такої тактики є спроби Росії захопити українське місто Вугледар.

"Російським військам вдалося встановити контроль над цим містом лише після сотень щоденних спроб прорвати українську оборону. Хоча російська пропаганда вже оголосила це стратегічною перемогою, реальність полягає в тому, що навіть з переважаючою кількістю живої сили, артилерії та авіації, російським військам знадобилося два роки, щоб взяти під контроль це місто, яке вони повністю зруйнували", - заявила Костенко.

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Вона підкреслила, що попри невпинні спроби Росії підірвати бойовий дух українського народу, Збройні Сили України "продовжують вести оборонні операції з метою захисту суверенної території нашої держави від російських загарбників та захисту цивільного населення від жахіть, до яких призводить російська окупація української території".

"За минулий тиждень на фронті відбулося понад 1000 бойових зіткнень, ситуація по всій лінії фронту залишається вкрай напруженою та динамічною. Українські військові продовжують виявляти та знищувати військові штаби російсько-окупаційних військ, шляхи логістики та зв'язку, склади з боєприпасами. Зокрема, минулого тижня наші війська успішно знищили командні пункти 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад, а також командний пункт 2-ї загальновійськової армії РФ", - повідомила заступниця очільника української місії при ОБСЄ.

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Вона також вказала на те, що українські війська також продовжують знищувати новітні зразки російської військової техніки. Зокрема, нещодавно Сили оборони України успішно знищили російську РЛС "Небо-М", "що входить до складу багатофункціональної радіолокаційної системи, призначеної для виявлення літаків п'ятого покоління та запусків балістичних ракет дальнього радіуса дії".

Нагадаємо, за вересень 2024 року середньодобові втрати окупаційної армії РФ становили 1271 особу (убитими і пораненими). Це новий рекорд з початку повномасштабного вторгення Росії. Такі дані наводить британська розвідка.