Украина в ОБСЕ: каждые 2,5 метра продвижения стоят армии РФ жизни одного солдата

Россия теряет одного военного каждые 2,5 захваченные квадратные метры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила во время очередного заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко.

"Российское военное руководство в значительной степени полагается на тактику "пушечного мяса", демонстрируя, что оно может достигать прогресса только ценой, которую любая другая страна сочла бы неприемлемой. Подсчитано, что каждые 2,5 квадратных метра российского продвижения в Украине стоят российским оккупантам жизни одного солдата", - сказала она.

Дипломат указала на то, что красноречивым примером такой тактики являются попытки России захватить украинский город Угледар.

"Российским войскам удалось установить контроль над этим городом только после сотен ежедневных попыток прорвать украинскую оборону. Хотя российская пропаганда уже объявила это стратегической победой, реальность заключается в том, что даже с преобладающим количеством живой силы, артиллерии и авиации, российским войскам понадобилось два года, чтобы взять под контроль этот город, который они полностью разрушили", - заявила Костенко.

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Она подчеркнула, что несмотря на неустанные попытки России подорвать боевой дух украинского народа, Вооруженные Силы Украины "продолжают вести оборонительные операции с целью защиты суверенной территории нашего государства от российских захватчиков и защиты гражданского населения от ужасов, к которым приводит российская оккупация украинской территории".

"За прошедшую неделю на фронте произошло более 1000 боевых столкновений, ситуация по всей линии фронта остается крайне напряженной и динамичной. Украинские военные продолжают выявлять и уничтожать военные штабы российско-оккупационных войск, пути логистики и связи, склады с боеприпасами. В частности, на прошлой неделе наши войска успешно уничтожили командные пункты 35-й и 27-й мотострелковых бригад, а также командный пункт 2-й общевойсковой армии РФ", - сообщила заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ.

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Она также указала на то, что украинские войска также продолжают уничтожать новейшие образцы российской военной техники. В частности, недавно Силы обороны Украины успешно уничтожили российскую РЛС "Небо-М", "входящую в состав многофункциональной радиолокационной системы, предназначенной для обнаружения самолетов пятого поколения и запусков баллистических ракет дальнего радиуса действия".

Напомним, за сентябрь 2024 года среднесуточные потери оккупационной армии РФ составили 1271 человек (убитыми и ранеными). Это новый рекорд с начала полномасштабного вторжения России. Такие данные приводит британская разведка.