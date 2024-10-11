Общие боевые потери РФ с начала войны - около 666 340 человек (+1140 за сутки), 8953 танка, 19 322 артсистемы, 17 800 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 666 340 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 666 340 (+1140) человек,

танков - 8953 (+8) единицы,

боевых бронированных машин - 17 800 (+35) единиц,

артиллерийских систем - 19 322 (+59) единицы,

РСЗО - 1229 (+4) единиц,

средств ПВО - 976 (+3) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 837 (+70) единиц,

крылатых ракет - 2619 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 26 398 (+84) единиц,

специальной техники - 3396 (+10) единиц.

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