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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 666 340 человек (+1140 за сутки), 8953 танка, 19 322 артсистемы, 17 800 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 666 340 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 666 340 (+1140) человек,
  • танков - 8953 (+8) единицы,
  • боевых бронированных машин - 17 800 (+35) единиц,
  • артиллерийских систем - 19 322 (+59) единицы,
  • РСЗО - 1229 (+4) единиц,
  • средств ПВО - 976 (+3) единиц,
  • самолетов - 369 (+0) единиц,
  • вертолетов - 329 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 837 (+70) единиц,
  • крылатых ракет - 2619 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 398 (+84) единиц,
  • специальной техники - 3396 (+10) единиц. 

Смотрите также: Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили вражескую технику на сумму свыше $1,23 миллиарда. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) ликвидация (3663) уничтожение (7165)


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Топ комментарии
+10
ППО у цьому місяці теж має тенденцію до збільшення.
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11.10.2024 08:52
+9
666 тисяч - число сатани .
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11.10.2024 08:02
+7
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11.10.2024 08:51
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666 тисяч - число сатани .
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11.10.2024 08:02 Ответить
немцы в ВОВ потеряли 1 000 000
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11.10.2024 08:16 Ответить
Без поворотних втрат.
Каца 666340 разом з раненими
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11.10.2024 08:24 Ответить
Почитай https://www.minusrus.com/ там і про поранених.
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11.10.2024 09:30 Ответить
вов це що ?
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11.10.2024 08:41 Ответить
це доволі міфічна війна, яку придумало червоножопа комуно-нацистька окупаційна пропаганда, після того як Адік напав на червону імперію зла і тюрму народів - срср та звільнив на при роки від червоної чуми Україну та усю східну Європу !!!
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12.10.2024 05:27 Ответить
дякую, знаю..хотілося почути відповідь від зальотного
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13.10.2024 18:35 Ответить
трохи немає красоти - завтра перетнуть 666 666
Шість шісток - мені здється - більш підходить
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11.10.2024 12:53 Ответить
"реактори" несподівано в цьому місяці рвонули.
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11.10.2024 08:09 Ответить
у тебя ?
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11.10.2024 08:12 Ответить
У тебя мокшанини, проснись, ты сереш
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11.10.2024 08:16 Ответить
нерепетуй
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11.10.2024 08:17 Ответить
Да, ты еще тот петуй
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11.10.2024 08:42 Ответить
"Катюші" зі зберігання пішли.
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11.10.2024 09:23 Ответить
скоріше за все через нестачу стволки реактивну підтягають ближче до ЛБЗ, і це дає результат.
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11.10.2024 09:38 Ответить
З цієї причини (нестача по ствольній арті) і гелікоптер прилітав - відлітався.
Все рівняти з землею, а потім давити м'ясом - іншої тактики у 3,14дарів немає. По РСЗВ я б не сказав, що прям рвонули.
Серпень / вересень / жовтень ц.р. 48 / 28 / 25
23 рік 36 / 63 / 48
22 рік 28 / 49 / 47
потенційно (при збереженні таких темпів утилізації) жовтень має вийти на 75 од, побачимо, і віримо в ЗСУ.
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11.10.2024 10:17 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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11.10.2024 08:25 Ответить
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11.10.2024 08:51 Ответить
ППО у цьому місяці теж має тенденцію до збільшення.
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11.10.2024 08:52 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
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11.10.2024 09:43 Ответить
Нарешті вєтрольоти зрушили з місця, сподіваюсь почнуть частіше з'являтися в статистиці, на болотах явна нестача по арті.

50 тис чумардосів з початку осені і 6 тис наземки.
Логістика 15 тис з початку року
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11.10.2024 09:46 Ответить
 
 