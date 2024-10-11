Общие боевые потери РФ с начала войны - около 666 340 человек (+1140 за сутки), 8953 танка, 19 322 артсистемы, 17 800 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 666 340 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 666 340 (+1140) человек,
- танков - 8953 (+8) единицы,
- боевых бронированных машин - 17 800 (+35) единиц,
- артиллерийских систем - 19 322 (+59) единицы,
- РСЗО - 1229 (+4) единиц,
- средств ПВО - 976 (+3) единиц,
- самолетов - 369 (+0) единиц,
- вертолетов - 329 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 837 (+70) единиц,
- крылатых ракет - 2619 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 398 (+84) единиц,
- специальной техники - 3396 (+10) единиц.
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Каца 666340 разом з раненими
Шість шісток - мені здється - більш підходить
Все рівняти з землею, а потім давити м'ясом - іншої тактики у 3,14дарів немає. По РСЗВ я б не сказав, що прям рвонули.
Серпень / вересень / жовтень ц.р. 48 / 28 / 25
23 рік 36 / 63 / 48
22 рік 28 / 49 / 47
потенційно (при збереженні таких темпів утилізації) жовтень має вийти на 75 од, побачимо, і віримо в ЗСУ.
50 тис чумардосів з початку осені і 6 тис наземки.
Логістика 15 тис з початку року