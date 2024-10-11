За сутки на фронте почти 170 боестолкновений. Больше всего враг давил на Лиманском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений. Враг атаковал на 11 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов, применив 17 ракет, 71 авиационный удар (114 КАБ), совершил 4672 обстрела, более 180 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Голышевское, Речки, Купянск-Узловой, Подолы, Казачья Лопань, Алисовка, Гоптовка, Ямполь, Лиман, Торское, Северск, Екатериновка, Константиновка, Торецк, Александрополь, Гришино, Богоявленка, Максимовка, Разлив, Великая Новоселка и Запорожье.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило 14 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении наши войска отбивали 30 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражено четыре атаки вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины остановили семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Орехово-Васильевки, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак. Усилия сосредотачивал в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. В целом враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времевском направлении оккупанты совершили 11 атак наших позиций в направлении Богоявленки.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении враг дважды без успеха атаковал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории рф активно применяет авиацию, осуществляет обстрелы приграничных населенных пунктов.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, вертолет и базу ГСМ противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1140 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 35 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, четыре РСЗО, вертолет, 70 БпЛА оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и десять единиц спецтехники.

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