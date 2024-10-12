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У ЗСУ постійно вдосконалюють свої безпілотники, які допомагають "викурювати" окупантів з лісів, - New York Times

Дрони-дракони спалюють окупантів

Для підвищення ефективності безпілотників українські військові їх постійно вдосконалюють. "Дрони-дракони" стали яскравим прикладом такої адаптації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times.

Солдати прикріплюють до дронів каністри, що вивергають терміт – розплавлений метал, суміш алюмінію та оксиду заліза, який горить при температурі 4400 градусів за Фаренгейтом (приблизно 2400 градусів Цельсія). Під час горіння виникає самопідтримувана реакція, що робить його практично неможливим для гасіння, йдеться у статті.

Командир ударної безпілотної роти 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" В'ячеслав розповів виданню, що це допомагає ЗСУ "викурювати" російських солдатів з лісів – полум'я спалює рослинність, яка слугує їм укриттям, наражаючи їх і їхнє спорядження на прямий напад. Він зазначив, що з моменту прибуття його підрозділу в район Покровська в квітні вдалося знищити понад 3 тисячі російських військових.

Також читайте: Українські захисники випалюють позиції росіян за допомогою "дрона-дракона"

"Дрони-дракони" стали ще одним революційним кроком у війні безпілотників, що змінила бойові дії, стверджує NYT.

Російські сили також не забарилися з виробництвом власних "дронів-драконів". У російських телеграм-каналах з’являлися відео, на яких російські війська використовують дрони для обстрілу українських солдатів.

Як зазначає NYT, "дрони-дракони" - лише невелика частина флоту безпілотників, що швидко зростає. Вони беруть участь у терміновій гонці озброєнь для впровадження інновацій та масового виробництва дронів, які стають швидшими та все більш смертоносними.

Обидві сторони планують нарощувати кількість безпілотників, і досвідчені пілоти стають дедалі ціннішими, їх важче замінити.

"Пілоти - це фахівці, які на вагу золота, і їх потрібно захищати... Після виявлення противник не шкодує ресурсів для знищення їхніх позицій", - зазначив В'ячеслав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може зняти заборону на експорт зброї, щоб розширити виробництво дронів, – FT

Автор: 

ЗСУ (7638) дрони (4838)


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Топ коментарі
+5
Их рашики скопируют и на конвеер поставят. Как обычно впрочем
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12.10.2024 17:14
+2
те шо вони вдосконалюються то добре погано те шо їх на фронті не вистачає катастрофічно
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12.10.2024 16:52
+1
Вперед в укроборон и внедряйте идеи на практике
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12.10.2024 17:15
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те шо вони вдосконалюються то добре погано те шо їх на фронті не вистачає катастрофічно
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12.10.2024 16:52 Відповісти
почему нет направления как просто орошение? орошение керосином? есть же агро дроны многоразовые которые опрыскивают поля, или мини дельтапланы многоразовые с баком литров на 20. но ведь это будет работать только по сухостою, здоровое зелёное дерево так сложно зажечь, если только это плотная посадка или хвоя, но т.к. деревья пилят на блиндажи и посадка уже не первой свежести, деревьев там мало, а наплыв сверху обычно засыпают землёй, что знижает вероятность поджига. Также не учтена возможность использования некоторых видов кислот или веществ, которые при испарении создают сложности дыхательным путям.
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12.10.2024 16:56 Відповісти
Вперед в укроборон и внедряйте идеи на практике
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12.10.2024 17:15 Відповісти
по-перше нажаль, у нас поки що нема таких коптерів, які зможуть піднімати хоча би кубів десять кєросіну і донести кілометрів десять до лісосмуги, і труднощі з підпалюванням того кєросіну вже на землі, бо кацапи наврячи самі захочуть його підпалювати.
По-друге, дрони скмдують терматну суміш зовсім не для того, щоб спалювати дерева\кущі\хвою.
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12.10.2024 17:24 Відповісти
Напалмай напалмай таварисч их паливайте.
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12.10.2024 19:13 Відповісти
10 кубов равнозначны 10 тоннам керосина, для этого нужен самолёт и бомбардировка как в Веьтнаме. Если дерево зажечь оно начнёт коптить. дымить. И после уже создавать неудобства. Если Вы видели видео когда бомбят город фосфорными снарядами, или просто бомбят, то при штиле всё окутывает дым, там не возможно находится даже в противогазе.
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14.10.2024 19:41 Відповісти
як ви здогадались, що для цього потрібен літак?? Тепер поянить, по перше, хто буде підпалювать той кєросін, поки він буде активно впитуватись в грунт і смішуватись в калюжах і в грязюці окопів підпалювать дерева у лісосмугах? а по друге нахєра запалювати дерево? Щоби що?
І не відволікатесь на те що я бачив. Бо всі вже тут з нетерпінням чекають на ваші експерні відповіді на питання. І про літак, будь ласка, детальніше, бо дуже цікаво.
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14.10.2024 21:48 Відповісти
Краще тоді мечі джидаїв скидати ...скільки тобі роуів фантазер????
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12.10.2024 17:27 Відповісти
При температуре 2400 градусов горит и плавится все, кроме 5-6 металлов, вроде вольфрама.
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12.10.2024 18:25 Відповісти
Вальфрамий таварисч гарит при 600 градусиях цельсиума.
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12.10.2024 19:14 Відповісти
Дядя, ты не прав! Вольфрам(ий) при 570 градусах не ГОРИТ, а накаляется до температуры СВЕЧЕНИЯ, что используется в лампах накаливания. А плавится он ( горит, выпаривается) при 3419 градусах.
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12.10.2024 19:32 Відповісти
Шакшота то вальфрамий у вакууми у лампи, а на ваздухе гарит, аш дым идет. Учись стутент, а то дурнем и памрешь.
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13.10.2024 19:30 Відповісти
Век живи, век учись, а помрешь все равно дураком.
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12.10.2024 19:35 Відповісти
Не багато- не мало...
Від Украхнських дронів...
Рашистів пало...

Якісні розрбки...
Які відправляють...
Рашистів в топку...
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12.10.2024 16:56 Відповісти
Их рашики скопируют и на конвеер поставят. Как обычно впрочем
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12.10.2024 17:14 Відповісти
У них это правительственная программа, а у нас - антиправительственная, антиелдаковская.
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12.10.2024 18:27 Відповісти
 
 