РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11765 посетителей онлайн
Новости
3 782 17

В ВСУ постоянно совершенствуют свои беспилотники, помогающие "выкуривать" оккупантов из лесов, - New York Times

Дрони-дракони спалюють окупантів

Для повышения эффективности беспилотников украинские военные их постоянно совершенствуют. "Дроны-драконы" стали ярким примером такой адаптации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает New York Times.

Солдаты прикрепляют к дронам канистры, извергающие термит - расплавленный металл, смесь алюминия и оксида железа, который горит при температуре 4400 градусов по Фаренгейту (примерно 2400 градусов Цельсия). Во время горения возникает самоподдерживающаяся реакция, что делает его практически невозможным для тушения, говорится в статье.

Командир ударной беспилотной роты 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" Вячеслав рассказал изданию, что это помогает ВСУ "выкуривать" российских солдат из лесов - пламя сжигает растительность, которая служит им укрытием, подвергая их и их снаряжение прямому нападению. Он отметил, что с момента прибытия его подразделения в район Покровска в апреле удалось уничтожить более 3 тысяч российских военных.

"Дроны-драконы" стали еще одним революционным шагом в войне беспилотников, изменившей боевые действия, утверждает NYT.

Российские силы также не замедлили с производством собственных "дронов-драконов". В российских телеграм-каналах появлялись видео, на которых российские войска используют дроны для обстрела украинских солдат.

Как отмечает NYT, "дроны-драконы" - лишь небольшая часть быстро растущего флота беспилотников. Они участвуют в срочной гонке вооружений для внедрения инноваций и массового производства дронов, которые становятся быстрее и все более смертоносными.

Обе стороны планируют наращивать количество беспилотников, и опытные пилоты становятся все более ценными, их труднее заменить.

"Пилоты - это специалисты, которые на вес золота, и их нужно защищать... После обнаружения противник не жалеет ресурсов для уничтожения их позиций", - отметил Вячеслав.

Смотрите также: Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили вражескую технику на сумму свыше $1,23 миллиарда. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6670) дроны (4055)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Их рашики скопируют и на конвеер поставят. Как обычно впрочем
показать весь комментарий
12.10.2024 17:14
+2
те шо вони вдосконалюються то добре погано те шо їх на фронті не вистачає катастрофічно
показать весь комментарий
12.10.2024 16:52
+1
Вперед в укроборон и внедряйте идеи на практике
показать весь комментарий
12.10.2024 17:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
те шо вони вдосконалюються то добре погано те шо їх на фронті не вистачає катастрофічно
показать весь комментарий
12.10.2024 16:52 Ответить
почему нет направления как просто орошение? орошение керосином? есть же агро дроны многоразовые которые опрыскивают поля, или мини дельтапланы многоразовые с баком литров на 20. но ведь это будет работать только по сухостою, здоровое зелёное дерево так сложно зажечь, если только это плотная посадка или хвоя, но т.к. деревья пилят на блиндажи и посадка уже не первой свежести, деревьев там мало, а наплыв сверху обычно засыпают землёй, что знижает вероятность поджига. Также не учтена возможность использования некоторых видов кислот или веществ, которые при испарении создают сложности дыхательным путям.
показать весь комментарий
12.10.2024 16:56 Ответить
Вперед в укроборон и внедряйте идеи на практике
показать весь комментарий
12.10.2024 17:15 Ответить
по-перше нажаль, у нас поки що нема таких коптерів, які зможуть піднімати хоча би кубів десять кєросіну і донести кілометрів десять до лісосмуги, і труднощі з підпалюванням того кєросіну вже на землі, бо кацапи наврячи самі захочуть його підпалювати.
По-друге, дрони скмдують терматну суміш зовсім не для того, щоб спалювати дерева\кущі\хвою.
показать весь комментарий
12.10.2024 17:24 Ответить
Напалмай напалмай таварисч их паливайте.
показать весь комментарий
12.10.2024 19:13 Ответить
10 кубов равнозначны 10 тоннам керосина, для этого нужен самолёт и бомбардировка как в Веьтнаме. Если дерево зажечь оно начнёт коптить. дымить. И после уже создавать неудобства. Если Вы видели видео когда бомбят город фосфорными снарядами, или просто бомбят, то при штиле всё окутывает дым, там не возможно находится даже в противогазе.
показать весь комментарий
14.10.2024 19:41 Ответить
як ви здогадались, що для цього потрібен літак?? Тепер поянить, по перше, хто буде підпалювать той кєросін, поки він буде активно впитуватись в грунт і смішуватись в калюжах і в грязюці окопів підпалювать дерева у лісосмугах? а по друге нахєра запалювати дерево? Щоби що?
І не відволікатесь на те що я бачив. Бо всі вже тут з нетерпінням чекають на ваші експерні відповіді на питання. І про літак, будь ласка, детальніше, бо дуже цікаво.
показать весь комментарий
14.10.2024 21:48 Ответить
Краще тоді мечі джидаїв скидати ...скільки тобі роуів фантазер????
показать весь комментарий
12.10.2024 17:27 Ответить
При температуре 2400 градусов горит и плавится все, кроме 5-6 металлов, вроде вольфрама.
показать весь комментарий
12.10.2024 18:25 Ответить
Вальфрамий таварисч гарит при 600 градусиях цельсиума.
показать весь комментарий
12.10.2024 19:14 Ответить
Дядя, ты не прав! Вольфрам(ий) при 570 градусах не ГОРИТ, а накаляется до температуры СВЕЧЕНИЯ, что используется в лампах накаливания. А плавится он ( горит, выпаривается) при 3419 градусах.
показать весь комментарий
12.10.2024 19:32 Ответить
Шакшота то вальфрамий у вакууми у лампи, а на ваздухе гарит, аш дым идет. Учись стутент, а то дурнем и памрешь.
показать весь комментарий
13.10.2024 19:30 Ответить
Век живи, век учись, а помрешь все равно дураком.
показать весь комментарий
12.10.2024 19:35 Ответить
Не багато- не мало...
Від Украхнських дронів...
Рашистів пало...

Якісні розрбки...
Які відправляють...
Рашистів в топку...
показать весь комментарий
12.10.2024 16:56 Ответить
Их рашики скопируют и на конвеер поставят. Как обычно впрочем
показать весь комментарий
12.10.2024 17:14 Ответить
У них это правительственная программа, а у нас - антиправительственная, антиелдаковская.
показать весь комментарий
12.10.2024 18:27 Ответить
 
 