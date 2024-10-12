В ВСУ постоянно совершенствуют свои беспилотники, помогающие "выкуривать" оккупантов из лесов, - New York Times

Для повышения эффективности беспилотников украинские военные их постоянно совершенствуют. "Дроны-драконы" стали ярким примером такой адаптации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает New York Times.

Солдаты прикрепляют к дронам канистры, извергающие термит - расплавленный металл, смесь алюминия и оксида железа, который горит при температуре 4400 градусов по Фаренгейту (примерно 2400 градусов Цельсия). Во время горения возникает самоподдерживающаяся реакция, что делает его практически невозможным для тушения, говорится в статье.

Командир ударной беспилотной роты 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" Вячеслав рассказал изданию, что это помогает ВСУ "выкуривать" российских солдат из лесов - пламя сжигает растительность, которая служит им укрытием, подвергая их и их снаряжение прямому нападению. Он отметил, что с момента прибытия его подразделения в район Покровска в апреле удалось уничтожить более 3 тысяч российских военных.

"Дроны-драконы" стали еще одним революционным шагом в войне беспилотников, изменившей боевые действия, утверждает NYT.

Российские силы также не замедлили с производством собственных "дронов-драконов". В российских телеграм-каналах появлялись видео, на которых российские войска используют дроны для обстрела украинских солдат.

Как отмечает NYT, "дроны-драконы" - лишь небольшая часть быстро растущего флота беспилотников. Они участвуют в срочной гонке вооружений для внедрения инноваций и массового производства дронов, которые становятся быстрее и все более смертоносными.

Обе стороны планируют наращивать количество беспилотников, и опытные пилоты становятся все более ценными, их труднее заменить.

"Пилоты - это специалисты, которые на вес золота, и их нужно защищать... После обнаружения противник не жалеет ресурсов для уничтожения их позиций", - отметил Вячеслав.

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