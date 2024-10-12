Від початку доби на фронті відбулося 94 бойові зіткнення. Найактивніше окупанти атакують на Курахівському напрямку, - Генштаб
Від початку доби суботи 12 жовтня, станом на 16:00 на фронті відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Чернацьке, Клюси, Грем’яч та Ободи. Авіаційного удару зазнали райони населених пунктів Річки, Катеринівка, Бунякине, Волфине, Будки, Шалигіне на Сумщині, Куп'янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка, Першотравневе на Харківщині, Торське, Юр’ївка, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Селидове, Рівнопіль Донецької області; обласний центр та Мала Токмачка Запорізької області; Львове, Понятівка Херсонській області.
Бойові дії на Харківщині
На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили десять наступальних дій біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Лозової, Піщаного, Вишневого та М'ясожарівки. Сім боєзіткнень ще тривають.
Бойові дії на Донбасі
На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував біля Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Ситуація контрольована.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали три спроби агресора просунутись поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Два бої в цьому районі ще тривають.
На Краматорському напрямку на даний час відбулося вісім боєзіткнень в районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, дев’ять разів намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій у районах Торецьк та Петрівка. Отримали жорстку відсіч.
На Покровському напрямку противник здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 13 атак, наразі ще точиться один бій поблизу Селидового.
На Курахівському напрямку загарбники атакували 32 рази у бік Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки та Антонівки. Половину спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Катеринівки.
На Времівському напрямку противник один раз марно штурмував позиції ЗСУ поблизу Богоявленки.
Бойові дії на півдні
На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку в районі Роботиного.
На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін.
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Рузьге, там шо: горілкою побризкано?
Пропоную подумати, як можуть розгортатися події та які можуть бути перспективи.
1. Курахове стоїть на р. Вовча, розтягнувшись аж на 9 км.
З півночі Курахове прикривається однойменним водосховищем, яке по ширині ще більше за місто.
У результаті ворожої атаки із застосуванням авіабомб КАБ-1500 та балістичних ракет 9м723, дамба водосховища була зруйнована та рівень води у ньому критично впав, як і у р. Вовчій.
2. Наразі ЛБЗ від міста зі сходу проходить у 1,5 км, від часткового окупованого Острівського.
Між цим селищем та Кураховим є міст через апендикс водосховища. Але і води там майже нема.
Зате є болотиста місцевість, яка є складно прохідною.
Те саме стосується і потенційного проходу окупантів через водосховище з півночі на Курахове.
А там ще й сезон дощів починається, тому пройти майже кілометр водосховища у найвужчій придатній ділянці - з розряду задач з пʼятьма зірками.
3. Виходячи з вищенаведеного, ворог вимушений шукати інші підходи до Курахового.
Там також не все так просто.
Далі йде Максимільянівка, від західної околиці котрої до міста 3,5 км. І прямо там зараз тривають бої.
Але там наше славетне ДШВ завдає дуже відчутних втрат окупантам.
І навіть якщо ворог протисне, там є дорога-дублер до Курахового, яка прикривається балкою. З неї можно довго стримувати окупантів від прямого руху на місто з Максимільянівки.
4. Тому розглянемо ще й інші шляхи.
Ще один варіант - просування до н.п. Успенівка та Дальнє.
Зробити це можна з району Катеринівки або Водяного. Або одночасно з цих двох напрямків.
Від них до Курахового 12 та 15 км відповідно.
Більш сприятливим є маршрут просування від Катеринівки, бо від Водяного там далі йде р. Сухі Яли із заплавами, що також не є особливо прохідним місцем.
Катеринівка стоїть на цій же річці, але там її ширина дуже мала, і все залежатиме від розташованого поруч села Антонівка.
Але ще є додатковий варіант руху від району Парасковіївки-Костянтинівки, де р. Сухі Яли вже була форсована, і звідки до Курахового 15 км.
5. Я думаю, що поки основні сили ворога будуть йти в далеку подорож на 12-15 км до південних підходів Курахового, окупант буде також штурмувати в лобову Курахове зі сходу.
Така тактика принесе їм захмарні втрати, але вони з ними не рахуються.
Бо головною задачею буде виснажити наші сили до підходу основних сил ворога з півдня (Водяне-Катеринівка-Парасковіївка) і подальше охоплення міста з рухом на н.п. Дачне, що закриє бої за місто.
6. Тепер розглянемо саме Курахове.
Зі сходу у місті розташований доволі великий приватний сектор, у центрі та на півдні - багатоповерхівки.
А ось у західній частині - величезна промзона, де в тому числі розташована Курахівська ТЕС.
Вся промка має площу у ~8 кв. км (!) або ж у вісімнадцять (!) Ватиканів чи чотири Монако. Або майже дві площі авдіївського коксохіму.
Співставити територію курахівської промки можна з територією вже колишнього меткомбіната Азовсталь у Маріуполі.
Тут головною задачею буде не дати оточити місто, тобто поосунутися до західних околиць Курахового з флангу.
Якщо нашим силам вдаться навʼязати бої за промку та недопустити охоплення західної частини міста, то ви напевне зрозуміли, що очікує ворога там.
Тільки з одним важливим уточненням - на Азовсталі кільце охоплення було глибиною у 70-80 км. А в Кураховому його може не бути.
Який висновок?
Бої за Курахове за своїми масштабами можуть стати одними з найбільших за всю війну довжиною у 10+ років.
Звичайно, це за умови недопущення охоплення міста, бо тоді доведеться відійти.
Щоб штурмувати Курахове прямо зараз, ворогу потрібне суттєве посилення всього угрупування.
Або ж зміщення всіх акцентів з інших напрямків на одне Курахове.
По чисельності особового складу ворога це може бути 200-250 тисяч. А то й 300.
В Авдіївці та районі на піку боїв було 115 тисяч о/с з боку ворога.
Причому свіжого о/с на новій та відновленій техніці. А не виснаженого боями довжиною у рік о/с з суттєвими втратами у всіх аспектах.
Так, ворог також виснажується. І так, втрати техніки та суттєві втрати о/с на нього дуже впливають."