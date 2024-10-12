С начала суток на фронте произошло 94 боевых столкновения. Активнее всего оккупанты атакуют на Кураховском направлении, - Генштаб
С начала суток субботы 12 октября, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 94 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Чернацкое, Клюсы, Гремяч и Ободы. Авиационному удару подверглись районы населенных пунктов Речки, Екатериновка, Бунякино, Волфино, Будки, Шалигино на Сумщине, Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка, Первомайское на Харьковщине, Торское, Юрьевка, Торецк, Петровка, Мирноград, Селидово, Ровнополь Донецкой области; областной центр и Малая Токмачка Запорожской области; Львово, Понятовка Херсонской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили десять наступательных действий у Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боестолкновений еще продолжаются.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал возле Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация контролируемая.
На Северском направлении Силы обороны отражали три попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Два боя в этом районе еще продолжаются.
На Краматорском направлении в настоящее время произошло восемь боестолкновений в районах Калиновки, Часова Яра и Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, девять раз пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Торецк и Петровка. Получили жесткий отпор.
На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 13 атак, пока еще идет один бой вблизи Селидово.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 32 раза в сторону Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки и Антоновки. Половина попыток оккупантов продвинуться вперед уже отражена. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Катериновки.
На Времевском направлении противник один раз бесполезно штурмовал позиции ВСУ вблизи Богоявленки.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении отражена одна вражеская атака в районе Работино.
На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.
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Рузьге, там шо: горілкою побризкано?
Пропоную подумати, як можуть розгортатися події та які можуть бути перспективи.
1. Курахове стоїть на р. Вовча, розтягнувшись аж на 9 км.
З півночі Курахове прикривається однойменним водосховищем, яке по ширині ще більше за місто.
У результаті ворожої атаки із застосуванням авіабомб КАБ-1500 та балістичних ракет 9м723, дамба водосховища була зруйнована та рівень води у ньому критично впав, як і у р. Вовчій.
2. Наразі ЛБЗ від міста зі сходу проходить у 1,5 км, від часткового окупованого Острівського.
Між цим селищем та Кураховим є міст через апендикс водосховища. Але і води там майже нема.
Зате є болотиста місцевість, яка є складно прохідною.
Те саме стосується і потенційного проходу окупантів через водосховище з півночі на Курахове.
А там ще й сезон дощів починається, тому пройти майже кілометр водосховища у найвужчій придатній ділянці - з розряду задач з пʼятьма зірками.
3. Виходячи з вищенаведеного, ворог вимушений шукати інші підходи до Курахового.
Там також не все так просто.
Далі йде Максимільянівка, від західної околиці котрої до міста 3,5 км. І прямо там зараз тривають бої.
Але там наше славетне ДШВ завдає дуже відчутних втрат окупантам.
І навіть якщо ворог протисне, там є дорога-дублер до Курахового, яка прикривається балкою. З неї можно довго стримувати окупантів від прямого руху на місто з Максимільянівки.
4. Тому розглянемо ще й інші шляхи.
Ще один варіант - просування до н.п. Успенівка та Дальнє.
Зробити це можна з району Катеринівки або Водяного. Або одночасно з цих двох напрямків.
Від них до Курахового 12 та 15 км відповідно.
Більш сприятливим є маршрут просування від Катеринівки, бо від Водяного там далі йде р. Сухі Яли із заплавами, що також не є особливо прохідним місцем.
Катеринівка стоїть на цій же річці, але там її ширина дуже мала, і все залежатиме від розташованого поруч села Антонівка.
Але ще є додатковий варіант руху від району Парасковіївки-Костянтинівки, де р. Сухі Яли вже була форсована, і звідки до Курахового 15 км.
5. Я думаю, що поки основні сили ворога будуть йти в далеку подорож на 12-15 км до південних підходів Курахового, окупант буде також штурмувати в лобову Курахове зі сходу.
Така тактика принесе їм захмарні втрати, але вони з ними не рахуються.
Бо головною задачею буде виснажити наші сили до підходу основних сил ворога з півдня (Водяне-Катеринівка-Парасковіївка) і подальше охоплення міста з рухом на н.п. Дачне, що закриє бої за місто.
6. Тепер розглянемо саме Курахове.
Зі сходу у місті розташований доволі великий приватний сектор, у центрі та на півдні - багатоповерхівки.
А ось у західній частині - величезна промзона, де в тому числі розташована Курахівська ТЕС.
Вся промка має площу у ~8 кв. км (!) або ж у вісімнадцять (!) Ватиканів чи чотири Монако. Або майже дві площі авдіївського коксохіму.
Співставити територію курахівської промки можна з територією вже колишнього меткомбіната Азовсталь у Маріуполі.
Тут головною задачею буде не дати оточити місто, тобто поосунутися до західних околиць Курахового з флангу.
Якщо нашим силам вдаться навʼязати бої за промку та недопустити охоплення західної частини міста, то ви напевне зрозуміли, що очікує ворога там.
Тільки з одним важливим уточненням - на Азовсталі кільце охоплення було глибиною у 70-80 км. А в Кураховому його може не бути.
Який висновок?
Бої за Курахове за своїми масштабами можуть стати одними з найбільших за всю війну довжиною у 10+ років.
Звичайно, це за умови недопущення охоплення міста, бо тоді доведеться відійти.
Щоб штурмувати Курахове прямо зараз, ворогу потрібне суттєве посилення всього угрупування.
Або ж зміщення всіх акцентів з інших напрямків на одне Курахове.
По чисельності особового складу ворога це може бути 200-250 тисяч. А то й 300.
В Авдіївці та районі на піку боїв було 115 тисяч о/с з боку ворога.
Причому свіжого о/с на новій та відновленій техніці. А не виснаженого боями довжиною у рік о/с з суттєвими втратами у всіх аспектах.
Так, ворог також виснажується. І так, втрати техніки та суттєві втрати о/с на нього дуже впливають."