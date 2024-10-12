С начала суток на фронте произошло 94 боевых столкновения. Активнее всего оккупанты атакуют на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток субботы 12 октября, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 94 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Чернацкое, Клюсы, Гремяч и Ободы. Авиационному удару подверглись районы населенных пунктов Речки, Екатериновка, Бунякино, Волфино, Будки, Шалигино на Сумщине, Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка, Первомайское на Харьковщине, Торское, Юрьевка, Торецк, Петровка, Мирноград, Селидово, Ровнополь Донецкой области; областной центр и Малая Токмачка Запорожской области; Львово, Понятовка Херсонской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили десять наступательных действий у Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боестолкновений еще продолжаются.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал возле Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении Силы обороны отражали три попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Два боя в этом районе еще продолжаются.

На Краматорском направлении в настоящее время произошло восемь боестолкновений в районах Калиновки, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, девять раз пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Торецк и Петровка. Получили жесткий отпор.

На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 13 атак, пока еще идет один бой вблизи Селидово.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 32 раза в сторону Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки и Антоновки. Половина попыток оккупантов продвинуться вперед уже отражена. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Катериновки.

На Времевском направлении противник один раз бесполезно штурмовал позиции ВСУ вблизи Богоявленки.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении отражена одна вражеская атака в районе Работино.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.

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