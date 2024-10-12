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Новини
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Росіяни агітують дітей в окупованому Мелітополі вступати до військових вузів, - Центр нацспротиву

ЦНС

У середній школі №24 тимчасово окупованого Мелітополя відбуваються регулярні уроки, на котрих бойовики росгвардії агітують дітей вступати у військові вузи. Таким заходам активно сприяє директор школи колаборант михайло щукін. Крім цього путінський дрібний посіпака зробив обов’язковим під час уроків плетіння маскувальних сіток для армії окупантів, а також змушує дітей та їх батьків до збору продуктових наборів, медикаментів, запчастин та коштів для російських військових.

Про це повідомляє Центр нацспортиву, передає Цензор.НЕТ.

"Представник міністерства нападу рф розповів учням про Новосибірський, Санкт-Петербурзький, Пермський та Саратовський військові інститути, різновиди професій у військовій справі, переваги "кар’єри" російського військового, власний бойовий досвід у війні проти їхньої Батьківщини.

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Окрім цього у кремлі вирішили мілітаризувати вищу освіту на тимчасово окупованих територіях України. Тепер у вузах "молодих республік", які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети по управлінню БПЛА.

Центр національного спротиву нагадує, що кожен колаборант, який співпрацює з окупантами та втягує у війну росії проти України українських дітей, буде виявлений і притягнутий до відповідальності. Ви можете анонімно повідомити про таких осіб через наш чат-бот", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

діти (5127) Мелітополь (772) окупація (6739) Центр національного спротиву (824)


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Топ коментарі
+7
Саме тому і молодь до 25 тих же- не мобілізують- два-три роки ;пєрєваспитанія;- готові штурмовики для війни з НАТО ; За міравоє гасподство;. А от за 50...Майбутній тягар на пенсійний фонд РФ.
А тепер не плютеся, а згадайте що в 2019 році нарід проголосував за найпопулярнішого російського актора-коміка, власника трьох популярних російських телекомпаній, громадянина РФ з 2008 року,протеже ;жидобандерівця; Коломойського, котрий пропонував продати Незалежність України за 150 мільярдів- за ;ЗЕ;.
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12.10.2024 21:45
+4
Що роблять сім'ї українців на окупованих територіях маючи можливість безперешкодно через Прибалтику виїхати на вільну Україну? Це або вороги України або ж законспіровані агенти залишені вітчизняними спецслужбами для подальшого проникнення у вище військове керівництво ворога. Але щоб настільки далекоглядними були керівники українських спецслужб то не допустили б ситуацію до теперішнього жахливого стану. На жаль.
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12.10.2024 22:07
+2
Родители тех детей наивные дураки. А оккупантам упырям все равно чьи дети. Им одинаково приятно пить любую кровь.
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13.10.2024 01:53
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Саме тому і молодь до 25 тих же- не мобілізують- два-три роки ;пєрєваспитанія;- готові штурмовики для війни з НАТО ; За міравоє гасподство;. А от за 50...Майбутній тягар на пенсійний фонд РФ.
А тепер не плютеся, а згадайте що в 2019 році нарід проголосував за найпопулярнішого російського актора-коміка, власника трьох популярних російських телекомпаній, громадянина РФ з 2008 року,протеже ;жидобандерівця; Коломойського, котрий пропонував продати Незалежність України за 150 мільярдів- за ;ЗЕ;.
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12.10.2024 21:45 Відповісти
Судячи з розвитку подій на сході та у світі - скоріш за все так воно і буде.
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12.10.2024 21:54 Відповісти
Що роблять сім'ї українців на окупованих територіях маючи можливість безперешкодно через Прибалтику виїхати на вільну Україну? Це або вороги України або ж законспіровані агенти залишені вітчизняними спецслужбами для подальшого проникнення у вище військове керівництво ворога. Але щоб настільки далекоглядними були керівники українських спецслужб то не допустили б ситуацію до теперішнього жахливого стану. На жаль.
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12.10.2024 22:07 Відповісти
Але щоб настільки далекоглядними були керівники українських спецслужб виборці у 19-му році, то не допустили б ситуацію до теперішнього жахливого стану. На жаль.
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12.10.2024 23:29 Відповісти
Росіяни робоять з окупованих теріторій точну копію північно-корейского строю.
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12.10.2024 22:10 Відповісти
вчителі цієї школи, як і всіх інших школ в окупації, підпадають під статтю колаборант, з реальним строком покарання?
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12.10.2024 22:15 Відповісти
******, уже до этого дошли, опущенные *****
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12.10.2024 22:18 Відповісти
з дітьми беззбройного населення, яке опинилось у окупації, щукіни безкарно можуть тепер робити будь що.
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12.10.2024 23:35 Відповісти
Родители тех детей наивные дураки. А оккупантам упырям все равно чьи дети. Им одинаково приятно пить любую кровь.
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13.10.2024 01:53 Відповісти
 
 