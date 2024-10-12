У середній школі №24 тимчасово окупованого Мелітополя відбуваються регулярні уроки, на котрих бойовики росгвардії агітують дітей вступати у військові вузи. Таким заходам активно сприяє директор школи колаборант михайло щукін. Крім цього путінський дрібний посіпака зробив обов’язковим під час уроків плетіння маскувальних сіток для армії окупантів, а також змушує дітей та їх батьків до збору продуктових наборів, медикаментів, запчастин та коштів для російських військових.

Про це повідомляє Центр нацспортиву, передає Цензор.НЕТ.

"Представник міністерства нападу рф розповів учням про Новосибірський, Санкт-Петербурзький, Пермський та Саратовський військові інститути, різновиди професій у військовій справі, переваги "кар’єри" російського військового, власний бойовий досвід у війні проти їхньої Батьківщини.

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Окрім цього у кремлі вирішили мілітаризувати вищу освіту на тимчасово окупованих територіях України. Тепер у вузах "молодих республік", які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети по управлінню БПЛА.

Центр національного спротиву нагадує, що кожен колаборант, який співпрацює з окупантами та втягує у війну росії проти України українських дітей, буде виявлений і притягнутий до відповідальності. Ви можете анонімно повідомити про таких осіб через наш чат-бот", - йдеться у повідомленні.