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Новости
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Россияне агитируют детей в оккупированном Мелитополе поступать в военные вузы, - Центр национального сопротивления

ЦНС

В средней школе №24 временно оккупированного Мелитополя проходят регулярные уроки, на которых боевики Росгвардии агитируют детей поступать в военные вузы. Таким мероприятиям активно способствует директор школы коллаборационист Михаил Щукин. Кроме этого путинский мелкий прихвостень сделал обязательным во время уроков плетение маскировочных сеток для армии оккупантов, а также принуждает детей и их родителей к сбору продуктовых наборов, медикаментов, запчастей и средств для российских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Представитель министерства нападения РФ рассказал ученикам о Новосибирском, Санкт-Петербургском, Пермском и Саратовском военных институтах, разновидностях профессий в военном деле, преимуществах "карьеры" российского военного, собственном боевом опыте в войне против их Родины.

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Кроме этого, в Кремле решили милитаризировать высшее образование на временно оккупированных территориях Украины. Теперь в вузах "молодых республик", которые оккупировали путинские войска, введут обязательные предметы по управлению БПЛА.

Центр национального сопротивления напоминает, что каждый коллаборационист, который сотрудничает с оккупантами и втягивает в войну России против Украины украинских детей, будет обнаружен и привлечен к ответственности. Вы можете анонимно сообщить о таких лицах через наш чат-бот", - говорится в сообщении.

Автор: 

дети (6554) Мелитополь (615) оккупация (10187) Центр национального сопротивления (574)


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Топ комментарии
+7
Саме тому і молодь до 25 тих же- не мобілізують- два-три роки ;пєрєваспитанія;- готові штурмовики для війни з НАТО ; За міравоє гасподство;. А от за 50...Майбутній тягар на пенсійний фонд РФ.
А тепер не плютеся, а згадайте що в 2019 році нарід проголосував за найпопулярнішого російського актора-коміка, власника трьох популярних російських телекомпаній, громадянина РФ з 2008 року,протеже ;жидобандерівця; Коломойського, котрий пропонував продати Незалежність України за 150 мільярдів- за ;ЗЕ;.
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12.10.2024 21:45
+4
Що роблять сім'ї українців на окупованих територіях маючи можливість безперешкодно через Прибалтику виїхати на вільну Україну? Це або вороги України або ж законспіровані агенти залишені вітчизняними спецслужбами для подальшого проникнення у вище військове керівництво ворога. Але щоб настільки далекоглядними були керівники українських спецслужб то не допустили б ситуацію до теперішнього жахливого стану. На жаль.
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12.10.2024 22:07
+2
Родители тех детей наивные дураки. А оккупантам упырям все равно чьи дети. Им одинаково приятно пить любую кровь.
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13.10.2024 01:53
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Правила форума Совет форумчан
Саме тому і молодь до 25 тих же- не мобілізують- два-три роки ;пєрєваспитанія;- готові штурмовики для війни з НАТО ; За міравоє гасподство;. А от за 50...Майбутній тягар на пенсійний фонд РФ.
А тепер не плютеся, а згадайте що в 2019 році нарід проголосував за найпопулярнішого російського актора-коміка, власника трьох популярних російських телекомпаній, громадянина РФ з 2008 року,протеже ;жидобандерівця; Коломойського, котрий пропонував продати Незалежність України за 150 мільярдів- за ;ЗЕ;.
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12.10.2024 21:45 Ответить
Судячи з розвитку подій на сході та у світі - скоріш за все так воно і буде.
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12.10.2024 21:54 Ответить
Що роблять сім'ї українців на окупованих територіях маючи можливість безперешкодно через Прибалтику виїхати на вільну Україну? Це або вороги України або ж законспіровані агенти залишені вітчизняними спецслужбами для подальшого проникнення у вище військове керівництво ворога. Але щоб настільки далекоглядними були керівники українських спецслужб то не допустили б ситуацію до теперішнього жахливого стану. На жаль.
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12.10.2024 22:07 Ответить
Але щоб настільки далекоглядними були керівники українських спецслужб виборці у 19-му році, то не допустили б ситуацію до теперішнього жахливого стану. На жаль.
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12.10.2024 23:29 Ответить
Росіяни робоять з окупованих теріторій точну копію північно-корейского строю.
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12.10.2024 22:10 Ответить
вчителі цієї школи, як і всіх інших школ в окупації, підпадають під статтю колаборант, з реальним строком покарання?
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12.10.2024 22:15 Ответить
******, уже до этого дошли, опущенные *****
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12.10.2024 22:18 Ответить
з дітьми беззбройного населення, яке опинилось у окупації, щукіни безкарно можуть тепер робити будь що.
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12.10.2024 23:35 Ответить
Родители тех детей наивные дураки. А оккупантам упырям все равно чьи дети. Им одинаково приятно пить любую кровь.
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13.10.2024 01:53 Ответить
 
 