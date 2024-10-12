В средней школе №24 временно оккупированного Мелитополя проходят регулярные уроки, на которых боевики Росгвардии агитируют детей поступать в военные вузы. Таким мероприятиям активно способствует директор школы коллаборационист Михаил Щукин. Кроме этого путинский мелкий прихвостень сделал обязательным во время уроков плетение маскировочных сеток для армии оккупантов, а также принуждает детей и их родителей к сбору продуктовых наборов, медикаментов, запчастей и средств для российских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Представитель министерства нападения РФ рассказал ученикам о Новосибирском, Санкт-Петербургском, Пермском и Саратовском военных институтах, разновидностях профессий в военном деле, преимуществах "карьеры" российского военного, собственном боевом опыте в войне против их Родины.

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Кроме этого, в Кремле решили милитаризировать высшее образование на временно оккупированных территориях Украины. Теперь в вузах "молодых республик", которые оккупировали путинские войска, введут обязательные предметы по управлению БПЛА.

Центр национального сопротивления напоминает, что каждый коллаборационист, который сотрудничает с оккупантами и втягивает в войну России против Украины украинских детей, будет обнаружен и привлечен к ответственности. Вы можете анонимно сообщить о таких лицах через наш чат-бот", - говорится в сообщении.