Окупанти відкрили клас із посиленою військовою підготовкою в Хрустальному на Луганщині
У Хрустальному на окупованій території Луганщини росіяни відкрили клас із посиленою військовою підготовкою, який курируватиме "міністерство внутрішніх справ ЛНР".
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"У школі № 11 в Хрустальному (раніше Красний Луч) відкрили клас із посиленою військовою підготовкою. Офіційно його діяльність курируватиме не армія рф, а так зване "міністерство внутрішніх справ лнр", і готуватимуть там ніби не завтрашніх бойовиків, а лише кадетів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, починаючи вже з 5-го класу, для учнів передбачені щоденні двогодинні заняття зі стройової підготовки. До програми також внесено вивчення навичок єдиноборств.
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Другое дело, что службе в армии тот класс потом помогал как мертвому припарка...