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Новини
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Окупанти відкрили клас із посиленою військовою підготовкою в Хрустальному на Луганщині

відкрили клас з посиленою військовою підготовкою

У Хрустальному на окупованій території Луганщини росіяни відкрили клас із посиленою військовою підготовкою, який курируватиме "міністерство внутрішніх справ ЛНР".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"У школі № 11 в Хрустальному (раніше Красний Луч) відкрили клас із посиленою військовою підготовкою. Офіційно його діяльність курируватиме не армія рф, а так зване "міністерство внутрішніх справ лнр", і готуватимуть там ніби не завтрашніх бойовиків, а лише кадетів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, починаючи вже з 5-го класу, для учнів передбачені щоденні двогодинні заняття зі стройової підготовки. До програми також внесено вивчення навичок єдиноборств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни агітують дітей в окупованому Мелітополі вступати до військових вузів, - Центр нацспротиву

Автор: 

діти (5127) окупація (6739) Луганська область (4890)


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А з дрона можна скинуть крисиний яд цім Zдєткам в молочко в столовой ?
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13.10.2024 12:37 Відповісти
Байдуже,це діти ждунів
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13.10.2024 12:54 Відповісти
А у нас детей до 25 лет к службе не готовят и ничему не обучают, бо це генофонд Нації... который ждет открытия границ и уедет в Польшу
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13.10.2024 12:59 Відповісти
При союзі в школах хлопці вивчали основи військової справи а дівчата невідкладну меддопомогу. Потім настала ера пацифістів. Тепер москалі вчать дітей військовому ремеслу, а Україна й далі виховує школярів-пацифістів.
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13.10.2024 13:05 Відповісти
При мені військову справу вивчали всі. І дівчата, і хлопці. 60-70-ті роки
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13.10.2024 18:08 Відповісти
называлось оно нвп - начальная военная подготовка, и изучали это все и хлопцы и дивчата. Когда-то давно уже были с моей половиной в гостях у ее коллеги, там поспорили, что она с закрытыми глазами разберет и соберет калаш. Собрала.
Другое дело, что службе в армии тот класс потом помогал как мертвому припарка...
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13.10.2024 19:21 Відповісти
их родители ждали рсукий мир. дождались - детки ускоренно отправятся на бойню.
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13.10.2024 19:23 Відповісти
 
 