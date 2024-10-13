Окупанти відкрили клас із посиленою військовою підготовкою в Хрустальному на Луганщині

У Хрустальному на окупованій території Луганщини росіяни відкрили клас із посиленою військовою підготовкою, який курируватиме "міністерство внутрішніх справ ЛНР".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"У школі № 11 в Хрустальному (раніше Красний Луч) відкрили клас із посиленою військовою підготовкою. Офіційно його діяльність курируватиме не армія рф, а так зване "міністерство внутрішніх справ лнр", і готуватимуть там ніби не завтрашніх бойовиків, а лише кадетів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, починаючи вже з 5-го класу, для учнів передбачені щоденні двогодинні заняття зі стройової підготовки. До програми також внесено вивчення навичок єдиноборств.

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