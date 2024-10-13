Оккупанты открыли класс с усиленной военной подготовкой в Хрустальном на Луганщине

В Хрустальном на оккупированной территории Луганщины россияне открыли класс с усиленной военной подготовкой, который будет курировать "министерство внутренних дел ЛНР".

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"В школе № 11 в Хрустальном (ранее Красный Луч) открыли класс с усиленной военной подготовкой. Официально его деятельность будет курировать не армия рф, а так называемое "министерство внутренних дел лнр", и готовить там будут как бы не завтрашних боевиков, а лишь кадетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, начиная уже с 5-го класса, для учеников предусмотрены ежедневные двухчасовые занятия по строевой подготовке. В программу также внесено изучение навыков единоборств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне агитируют детей в оккупированном Мелитополе поступать в военные вузы, - Центр национального сопротивления