Оккупанты открыли класс с усиленной военной подготовкой в Хрустальном на Луганщине
В Хрустальном на оккупированной территории Луганщины россияне открыли класс с усиленной военной подготовкой, который будет курировать "министерство внутренних дел ЛНР".
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"В школе № 11 в Хрустальном (ранее Красный Луч) открыли класс с усиленной военной подготовкой. Официально его деятельность будет курировать не армия рф, а так называемое "министерство внутренних дел лнр", и готовить там будут как бы не завтрашних боевиков, а лишь кадетов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, начиная уже с 5-го класса, для учеников предусмотрены ежедневные двухчасовые занятия по строевой подготовке. В программу также внесено изучение навыков единоборств.
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Другое дело, что службе в армии тот класс потом помогал как мертвому припарка...