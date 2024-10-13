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Оккупанты открыли класс с усиленной военной подготовкой в Хрустальном на Луганщине

відкрили клас з посиленою військовою підготовкою

В Хрустальном на оккупированной территории Луганщины россияне открыли класс с усиленной военной подготовкой, который будет курировать "министерство внутренних дел ЛНР".

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"В школе № 11 в Хрустальном (ранее Красный Луч) открыли класс с усиленной военной подготовкой. Официально его деятельность будет курировать не армия рф, а так называемое "министерство внутренних дел лнр", и готовить там будут как бы не завтрашних боевиков, а лишь кадетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, начиная уже с 5-го класса, для учеников предусмотрены ежедневные двухчасовые занятия по строевой подготовке. В программу также внесено изучение навыков единоборств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне агитируют детей в оккупированном Мелитополе поступать в военные вузы, - Центр национального сопротивления

Автор: 

дети (6553) оккупация (10187) Луганская область (6508)


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А з дрона можна скинуть крисиний яд цім Zдєткам в молочко в столовой ?
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13.10.2024 12:37 Ответить
Байдуже,це діти ждунів
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13.10.2024 12:54 Ответить
А у нас детей до 25 лет к службе не готовят и ничему не обучают, бо це генофонд Нації... который ждет открытия границ и уедет в Польшу
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13.10.2024 12:59 Ответить
При союзі в школах хлопці вивчали основи військової справи а дівчата невідкладну меддопомогу. Потім настала ера пацифістів. Тепер москалі вчать дітей військовому ремеслу, а Україна й далі виховує школярів-пацифістів.
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13.10.2024 13:05 Ответить
При мені військову справу вивчали всі. І дівчата, і хлопці. 60-70-ті роки
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13.10.2024 18:08 Ответить
называлось оно нвп - начальная военная подготовка, и изучали это все и хлопцы и дивчата. Когда-то давно уже были с моей половиной в гостях у ее коллеги, там поспорили, что она с закрытыми глазами разберет и соберет калаш. Собрала.
Другое дело, что службе в армии тот класс потом помогал как мертвому припарка...
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13.10.2024 19:21 Ответить
их родители ждали рсукий мир. дождались - детки ускоренно отправятся на бойню.
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13.10.2024 19:23 Ответить
 
 