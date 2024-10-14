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Росіяни продовжують примусову паспортизацію на ТОТ Луганщини, - Лисогор

Російський паспорт

На тимчасово окупавних територіях Луганської області росіяни продовжують примусово паспортизувати місцевих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Примусова паспортизація жителів окупованої Луганщини триває. За пів року, які минули після виборів Путіна, коли з’ясувалося, що відсоток паспортизованих значно відрізняється від офіційно заявленого, ситуація радикально не змінилася. Як і статус документа, виданого у так званій "ЛНР" – його, як і раніше, не визнають на Росії", - розповів він.

Він додав, що у разі виїзду на територію РФ на луганчан, попри наявність паспорта, очікують додаткові перевірки. При поверненні з-за кордону – посилені фільтрації. Такі ж самі, як і для тих, в кого відсутні документи російського зразка.

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Автор: 

окупація (6739) паспорт (1158) росія (65829) Луганська область (4890)


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а наші зелені покидьки любітєлєй рускава міра випускають в Європу з дипломатичними паспортами України, відчувається різниця. потім подоляки та інше лайно з телебрехні розказують про план миру чи перемогу.
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14.10.2024 05:16 Відповісти
Висловлюєте мастурбованість?
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14.10.2024 06:39 Відповісти
На тимчасово окупавних територіях

Яких-яких?
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14.10.2024 08:04 Відповісти
🔥На російському військовому аеродромі "орєнбурґ-2" спалили військово-транспортний літак Ту-134 - ГУР
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14.10.2024 08:41 Відповісти
пионеры
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14.10.2024 08:43 Відповісти
https://t.me/voynareal/100684 Видео
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14.10.2024 08:44 Відповісти
 
 