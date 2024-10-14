Росіяни продовжують примусову паспортизацію на ТОТ Луганщини, - Лисогор

На тимчасово окупавних територіях Луганської області росіяни продовжують примусово паспортизувати місцевих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Примусова паспортизація жителів окупованої Луганщини триває. За пів року, які минули після виборів Путіна, коли з’ясувалося, що відсоток паспортизованих значно відрізняється від офіційно заявленого, ситуація радикально не змінилася. Як і статус документа, виданого у так званій "ЛНР" – його, як і раніше, не визнають на Росії", - розповів він.

Він додав, що у разі виїзду на територію РФ на луганчан, попри наявність паспорта, очікують додаткові перевірки. При поверненні з-за кордону – посилені фільтрації. Такі ж самі, як і для тих, в кого відсутні документи російського зразка.

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