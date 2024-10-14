Россияне продолжают принудительную паспортизацию на ТОТ Луганщины, - Лысогор

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне продолжают принудительно паспортизировать местных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Принудительная паспортизация жителей оккупированной Луганщины продолжается. За полгода, которые прошли после выборов Путина, когда выяснилось, что процент паспортизированных значительно отличается от официально заявленного, ситуация радикально не изменилась. Как и статус документа, выданного в так называемой "ЛНР" - его по-прежнему не признают в России", - рассказал он.

Он добавил, что в случае выезда на территорию РФ на луганчан, несмотря на наличие паспорта, ожидают дополнительные проверки. При возвращении из-за границы - усиленные фильтрации. Такие же, как и для тех, у кого отсутствуют документы российского образца.

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