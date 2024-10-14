РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13879 посетителей онлайн
Новости
805 6

Россияне продолжают принудительную паспортизацию на ТОТ Луганщины, - Лысогор

Російський паспорт

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне продолжают принудительно паспортизировать местных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Принудительная паспортизация жителей оккупированной Луганщины продолжается. За полгода, которые прошли после выборов Путина, когда выяснилось, что процент паспортизированных значительно отличается от официально заявленного, ситуация радикально не изменилась. Как и статус документа, выданного в так называемой "ЛНР" - его по-прежнему не признают в России", - рассказал он.

Он добавил, что в случае выезда на территорию РФ на луганчан, несмотря на наличие паспорта, ожидают дополнительные проверки. При возвращении из-за границы - усиленные фильтрации. Такие же, как и для тех, у кого отсутствуют документы российского образца.

Читайте: Оккупанты открыли класс с усиленной военной подготовкой в Хрустальном на Луганщине

Автор: 

оккупация (10188) паспорт (1181) россия (96057) Луганская область (6508)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а наші зелені покидьки любітєлєй рускава міра випускають в Європу з дипломатичними паспортами України, відчувається різниця. потім подоляки та інше лайно з телебрехні розказують про план миру чи перемогу.
показать весь комментарий
14.10.2024 05:16 Ответить
Висловлюєте мастурбованість?
показать весь комментарий
14.10.2024 06:39 Ответить
На тимчасово окупавних територіях

Яких-яких?
показать весь комментарий
14.10.2024 08:04 Ответить
🔥На російському військовому аеродромі "орєнбурґ-2" спалили військово-транспортний літак Ту-134 - ГУР
показать весь комментарий
14.10.2024 08:41 Ответить
пионеры
показать весь комментарий
14.10.2024 08:43 Ответить
https://t.me/voynareal/100684 Видео
показать весь комментарий
14.10.2024 08:44 Ответить
 
 