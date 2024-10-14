В Росії знищено військово-транспортний літак Ту-134, він згорів на аеродромі "Оренбурґ-2" - ГУР. ВIДЕО

У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року в Росії згорів літак Ту-134, що належав 117 військово-транспортному авіаполку збройних сил держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2", де базувався Ту-134.

"Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ. ГУР МО України нагадує - кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", - йдеться у повідомленні.

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Більше інформації щодо знищення російського літака на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни обстріляли власний літак у Мурманській області: його переплутали з безпілотником.