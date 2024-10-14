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Новини
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В Росії знищено військово-транспортний літак Ту-134, він згорів на аеродромі "Оренбурґ-2" - ГУР. ВIДЕО

У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року в Росії згорів літак Ту-134, що належав 117 військово-транспортному авіаполку збройних сил держави-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2", де базувався Ту-134.

"Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ. ГУР МО України нагадує - кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У полюванні за літаками А-50 були задіяні Patriot та радянські ракети С-200, - The Times

Більше інформації щодо знищення російського літака на цю хвилину не відомо. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни обстріляли власний літак у Мурманській області: його переплутали з безпілотником.

Автор: 

пожежа (4351) літак (2938) знищення (7488) ГУР (532)


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Топ коментарі
+19
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
смерть кацапам 🙁
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14.10.2024 08:47
+12
Дуже добра ранкова новина,частіше так.
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14.10.2024 09:14
+12
І квартал з тим номером заодно.
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14.10.2024 09:37
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"Ібо нєгуй!" (с)
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14.10.2024 08:46 Відповісти
Сєня привіз штук 80 армійських джипів для ЗСУ. А що зробили ви?
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14.10.2024 12:21 Відповісти
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
смерть кацапам 🙁
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14.10.2024 08:47 Відповісти
І квартал з тим номером заодно.
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14.10.2024 09:37 Відповісти
Мабуть помогли згоріти
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14.10.2024 08:50 Відповісти
Шикарно! Ще б усі іл-76 на додачу
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14.10.2024 08:58 Відповісти
Кароткає заміканіє.
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14.10.2024 08:59 Відповісти
Я представляю, что было бы если бы случилось длинное замыкание!
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14.10.2024 12:49 Відповісти
Думаєте - теж з безпілотником переплутали?
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14.10.2024 09:04 Відповісти

"Мало мало мало мало мало огня
Я хочу еще немного больше
Мало мало мало мало мало огня
Разрешаю это значит можно"
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14.10.2024 09:07 Відповісти
Дуже добра ранкова новина,частіше так.
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14.10.2024 09:14 Відповісти
згорів то й згорів..., дай боже, не останній...
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14.10.2024 09:15 Відповісти
Оринбор це має бути Казахстан після розпаду моцковії.
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14.10.2024 09:30 Відповісти
Яка файна підсвітка в кабіні літака.
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14.10.2024 09:38 Відповісти
"А в остальном, прєкрасная маркіза..."
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14.10.2024 09:55 Відповісти
ТУ-134 тепер військово-транспортний? У радянські часи кілька разів літав на ТУ-134 та ТУ-154, типові пасажирські літаки. Мабуть, будь-який літак можна зробити військовим.

У часи СРСР ходив анекдот: працюю в цеху з виробництва швейних машин; натаскав деталей, дома зібрав - вийшов кулемет.
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14.10.2024 10:15 Відповісти
В Харкові ті Ту робили. Дофіга. Все літали над містом, типу випробувалися. Потім ще Ту-22 (без М3) з"явилися. Народу казали, що це ті ж Ту-134 тільки модернізовані...
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14.10.2024 10:36 Відповісти
Що таке МЗ?
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14.10.2024 11:07 Відповісти
Ту-22М3 - це ті бомбардувальники, що доси пускають на нас ракети х-22, з змінною геометрією крила. Ту-22- стара модифікація з жорстким крилом, давно знята з озброєння.
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14.10.2024 11:17 Відповісти
там е місце під бомбовий приціл і це летючий штаб був
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14.10.2024 11:41 Відповісти
Те що вони були у цивільній версії ніяким чином не означає що не було військово-транспортних , крім того , його здається і розробляли для потреб армії , а що цивільних стали возити - дрібниці для совка , як і умови для пасажирів (( .
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14.10.2024 15:04 Відповісти
бляха, ну хоч на добу втрималися почекати зі звітом

ще разу кажу, прес-служба в ГУР явно працює швидше за інші
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14.10.2024 11:15 Відповісти
Скільки заплатили,телеграмщикам?
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14.10.2024 11:22 Відповісти
Ничего, свинособаки его подклеят, и будет как новый.
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14.10.2024 11:44 Відповісти
Для інформації
Авіаційне летовище ЗС РФ Оренбург-2 було закрито в 2009 році, його функціональні споруди передані в комунальну власність, а сама територія використовується як склад авіаційного мотлоху і місце демонтажу списаної техніки в металобрухт.
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14.10.2024 12:07 Відповісти
Чесно кажучи, я не побачив пожежі літака. Я побачив відблиски полум'я на носовому ліхтарі літака, та якесь невелике полум'я під ним і те - доволі далеко від шасі та крил. А чи був уражений сам літак - я не побачив. Чи не постановочний фейк це, щоб дурити ГУР?
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14.10.2024 12:50 Відповісти
Якийсь жарт!? Видно, що горить трава перед літаком!
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14.10.2024 14:41 Відповісти
А до чого тут герої з ГУР? Стара техніка, щось там сталося... яким боком тут члени ГУР?
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14.10.2024 17:40 Відповісти
 
 