В Росії знищено військово-транспортний літак Ту-134, він згорів на аеродромі "Оренбурґ-2" - ГУР. ВIДЕО
У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року в Росії згорів літак Ту-134, що належав 117 військово-транспортному авіаполку збройних сил держави-агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2", де базувався Ту-134.
"Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ. ГУР МО України нагадує - кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо знищення російського літака на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни обстріляли власний літак у Мурманській області: його переплутали з безпілотником.
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смерть кацапам 🙁
"Мало мало мало мало мало огня
Я хочу еще немного больше
Мало мало мало мало мало огня
Разрешаю это значит можно"
У часи СРСР ходив анекдот: працюю в цеху з виробництва швейних машин; натаскав деталей, дома зібрав - вийшов кулемет.
ще разу кажу, прес-служба в ГУР явно працює швидше за інші
Авіаційне летовище ЗС РФ Оренбург-2 було закрито в 2009 році, його функціональні споруди передані в комунальну власність, а сама територія використовується як склад авіаційного мотлоху і місце демонтажу списаної техніки в металобрухт.