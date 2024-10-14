За інформацією розвідки, взимку-восени КНДР фактично включиться у війну, - Зеленський. ВIДЕО

За даними розвідки, Північна Корея "фактично включиться" у війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні заявив Володмир Зеленський.

"Тривала доповідь Головкома Сирського: фронт, і особливо Покровський напрямок, Курська операція та наше бачення подальших дій на плацдармі.

Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР – щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. Також зовнішньополітичний напрямок: наші відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти нам оборонятись і, попри все, досягати результату. Я дякую розвідці, усім задіяним спеціалістам за повну картину. У відповідь дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду і нашим дипломатам.

Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде", - наголосив президент.

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