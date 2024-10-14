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За інформацією розвідки, взимку-восени КНДР фактично включиться у війну, - Зеленський. ВIДЕО

За даними розвідки, Північна Корея "фактично включиться" у війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні заявив Володмир Зеленський.

"Тривала доповідь Головкома Сирського: фронт, і особливо Покровський напрямок, Курська операція та наше бачення подальших дій на плацдармі.

Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР – щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. Також зовнішньополітичний напрямок: наші відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти нам оборонятись і, попри все, досягати результату. Я дякую розвідці, усім задіяним спеціалістам за повну картину. У відповідь дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду і нашим дипломатам.

Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде", - наголосив президент.

Читайте: Зеленський провів Ставку: РФ 5 добу намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) звернення (621)


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Топ коментарі
+46
Західні куколди досиділись до того, що вісь зла нахабно формує проти них вже відкритий другий фронт.
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14.10.2024 19:02
+32
А как же шашлыки?
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14.10.2024 19:02
+29
Північні корейці настільки *******, що це може виявитись правдою...
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14.10.2024 19:02
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Скро буде
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14.10.2024 20:10 Відповісти
Байден+Камала докерувались....
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14.10.2024 20:20 Відповісти
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14.10.2024 20:23 Відповісти
трішки не так !!! Украї́нська повста́нська а́рмія (УПА́)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-3 [3] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військово -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F політичне формування, яке діяло в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні протягом 1942-1960 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-%D0%A3%D0%9F%D0%901-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-5 [5] (хоча були й випадки бойового спротиву окремих бійців УПА і пізнішеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-6 [6] ), озброєне крило https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 ОУНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-autogenerated9-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-oun-8 [8] .

Перші загони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА Поліська Січ були сформовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Тарасом Бульбою-Боровцем 28 червня 1941 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-:2-9 [9] . Члени ОУН якийсь час не підтримували збройну боротьбу з німцями, називаючи партизан агентами Сталіна і Сікорськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-:2-9 [9] . Вони розпочали активну діяльність лише з весни 1943 року на територіях, які входили до складу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Райхскомісаріату Україна (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Генеральна округа Волинь-Поділля ) - з кінця березня 1943 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Генерал-губернаторства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичина - з кінця 1943 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Холмщина - з осені 1943 року) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F румунської Трансністрії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Північна Буковина ) - з літа 1944 року. Окремі загони також діяли і на території східної України, на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Донбасі та навіть на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані .
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15.10.2024 03:31 Відповісти
А в нас нема таких союзників, нажаль...
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14.10.2024 20:33 Відповісти
Ви ж за кордоном. Залучайте
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14.10.2024 20:53 Відповісти
Так війна ж закінчиться у 2024-тому....
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14.10.2024 20:33 Відповісти
Жорстка відповідь клована- це збільшити відлов пересічних хіба. Партнери скоро й іржавої залізяки не дадуть цьому дебілу.
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14.10.2024 20:38 Відповісти
Когда будуть удари у відповідь по містах нацистської россії ? Хоча би раз ми можемо це зробити ?
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14.10.2024 20:47 Відповісти
Ермак не дозволить
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14.10.2024 22:30 Відповісти
ту тварь треба давно ліквідувати
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15.10.2024 07:17 Відповісти
Хід війни це, на жаль, вже не змінить... У відповідь на 5 саморобних дронів-петард (іншого у нас немає) по Белгороду, буде 10 Іскандерів по Одесі, Харкову чи Запоріжжю
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15.10.2024 09:16 Відповісти
10 іскандерів по Одесі і другим містам все одно будуть в не залежності від наших дій. Невже ви цього досі не зрозуміли. Нацисти россії по нам стріляють не у відповіда а виключно превентивно.
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15.10.2024 11:23 Відповісти
потужно включаться корейці чи не дуже?
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14.10.2024 21:01 Відповісти
Три роки назад ішак не довіряв ні іноземній розвідці, ні численним попередженням, бо воно мало свою розвідку. А тепер дує на холодне про всяк випадок.
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14.10.2024 21:44 Відповісти
Все він знав. Не вірте жодному його слову.
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15.10.2024 00:49 Відповісти
Для підтвердження своїх слів, преЗЕдент і К° почне клацати світлом.
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14.10.2024 21:54 Відповісти
Одно понятно ни куя хорошего, ***** это тварь беспредельная , а мы должны бороться и стрелять по инструкции , так велят нам союзники.
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14.10.2024 22:26 Відповісти
Але пуйло хоча би не прикидається другом українців, як зелена тварь.
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15.10.2024 07:21 Відповісти
За інформацієй Зеленої дупи мільон дронів вже давно літає над міліардом посажених дерев 🤣
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14.10.2024 22:34 Відповісти
Зелена дупа. Дякую, не чув раніше
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15.10.2024 07:25 Відповісти
У заголовку осінь іде після зими. Або то осінь 2025, або редактор на препаратах.
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14.10.2024 22:59 Відповісти
взимку-восени
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15.10.2024 01:24 Відповісти
Почни з абетки, бо мізки собі розплавиш. ))
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15.10.2024 01:56 Відповісти
Ну так будуть знищені разом з кацапами, а правильна Корея введе війська в неправильну і поверне собі давно втрачену свою частину території!
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14.10.2024 23:10 Відповісти
План "перемоги" Зеленського квітне та пахне, чи може то його ще не показали, а він вже смердить. Хоча ще рік назад було зрозуміло що Китай та ПК не дадуть росії не те що програти а і "втратити обличчя" так би мовити, і про щось домовитись можливо було лише з Китаєм, який може вплинути і на росію і на ПК.
А бравіровать десь з Польщі, Америки, та під бронню усі гаразд, як вони тих корейців, ага, чим закінчилась корейська війна українці звісно не знають, а там аж ціле ООН і США своїми військами впряглися, і не трьома обскубаними літаками.
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14.10.2024 23:28 Відповісти
Доречі у путіна корона не впала поїхати і черевики цілувати Сі Цзіньпіну, а у нас і на поляків, і на угорців, швейцарців і т.д., дивляться як на якихось шісток, українці як завжди в своєму репертуарі, усі загинемо, а ті хто виживуть співатимуть сумних пісень.
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14.10.2024 23:51 Відповісти
у нас чи на нас дивляться як на шісток??? то щось заплутався в 3 соснах
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15.10.2024 01:26 Відповісти
Єдине , на зараз що може зробити країни ЕС, по прикладу Данії заказувати техніку і зброю українського виробництва, міеомети, ракети, снаряди, ЗРК, дрони або відкривати підприємства совмєстно з українськими виробниками, бо вам піс....Аа, ви ще не думали скільки уорейців в Китаї живе, а ще є голодна М'янма( 40 млн) і Бангладеш( 180 млн.) Населення)
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14.10.2024 23:29 Відповісти
Це українці мріють що наша війна, то і війна Європи. Хоча вірогідність прямого нападу на країни НАТО нікчемно мала і усі в світі це знають, крім українців. Саме Україна була російською колонією останні кілька століть, а не Франція чи Німеччина, і усі розуміють мотиви цих страшилок, коли самі українці сидять на тонучому човені.
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14.10.2024 23:43 Відповісти
Ну я хоча б не брешу собі та іншим, навідміну від хитров* маніпуляторів
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14.10.2024 23:52 Відповісти
А то ви там ще два роки назад каву в Криму обіцяли, потім мільйон абрамсів, ф16, леопардів, хімарсів, петріотів, і що ось-ось диво-зброя усе вирішить, фантазьори-балаболи
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15.10.2024 00:09 Відповісти
Первый и главный враг Украины нелегитимный Зеленский!!!
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14.10.2024 23:37 Відповісти
Потужною відповідю є потужна мобілізація.
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15.10.2024 00:38 Відповісти
Очі мої тебе не бачили б.
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15.10.2024 00:46 Відповісти
обмін подарками
Путін подарував космічну рукавичку + машинку + табун коней
Кім подарував песікив + десяток тисяч корейців + плиту на могилку
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15.10.2024 02:08 Відповісти
Ага) І навмисне бусифіковані інженери з заводів БПЛА...
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15.10.2024 09:12 Відповісти
Ти накурений?
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15.10.2024 08:50 Відповісти
даже корейці ідуть воювати а наші мєнти прокурори і чинуші мають бронь
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15.10.2024 08:36 Відповісти
І це буде вельми потужно! (с)
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15.10.2024 09:11 Відповісти
#обанарот!! Оце п#здець!! Сказав потужно!
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15.10.2024 09:21 Відповісти
Я все зрозумів!На "Марсі "є життя....там є виявляється "зелені бактеріі"...
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15.10.2024 13:47 Відповісти
Буде смішно, коли майже одразу після підключення Північної Кореї у війну проти України людьми
прилетить якийсь "невідомий дрон" і зробить звільнення з посади Кім Чен Ина внаслідок його смерті.
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16.10.2024 01:43 Відповісти
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