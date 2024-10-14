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Новини
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Комітет Європарламенту підтримав надання Україні 35 млрд євро кредиту за рахунок заморожених активів РФ

Комітет Європарламенту схвалив 35 млрд євро кредиту Україні за рахунок росактивів

У понеділок, 14 жовтня, Комітет Європейського парламенту з питань торгівлі схвалив пропозицію ЄС щодо надання Україні кредиту сумою 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ.

За надання Україні кредиту за рахунок росактивів проголосував 31 член профільного комітету Європейського парламенту, четверо проголосували проти, водночас ніхто не утримався від голосування.

Наступним кроком має стати голосування всього Європейського парламенту, яке заплановане на 21-24 жовтня. Потім регламент має ухвалити Рада ЄС, який набуде чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Читайте також: США працюють над розблокуванням $50 млрд позики Україні коштом активів РФ до кінця року, - Брінк

У Європарламненті нагадали, що позика у 35 млрд євро для України, надання якої планують за рахунок заморожених активів РФ, є частиною плану в межах ініціативи G7 про загальний кредит на 50 млрд доларів.

"Використання прибутків від заморожених російських активів надсилає чіткий сигнал про те, що тягар відбудови України мають нести ті, хто відповідальний за її знищення, а саме Росія. Новий механізм макрофінансової допомоги та кредитного співробітництва підтримує Україну у збереженні важливих базових функцій у суспільстві. Змусити Росію платити – важливий крок. Україна бореться не лише за своє існування та свободу, а й за нашу. Ця пропозиція підкреслює непохитну відданість ЄС суверенітету та економічній стійкості України", - сказала депутатка Європарламенту Карін Карлсбро.

Читайте також: Рада ЄС домовилася про кредит на 35 мільярдів євро для України за рахунок заморожених активів РФ

Автор: 

Європарламент (1054) кредит (3852) росія (65908) заморожені активи (577)


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Топ коментарі
+2
Орбана порве тепер.
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14.10.2024 19:09
+2
Посипаки кремля в акуе
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14.10.2024 19:11
+2
Але дивно - чим ближче ці гроші, тим більші в Україні податки. Цікаво, отримає Зеленський, Єрмак та Стефанчук Нобелівку за економіку?
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14.10.2024 19:19
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Цей кредит нам гасити не потрібно, це буде зроблено фактично з російських грошей.
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14.10.2024 19:05 Відповісти
Орбана порве тепер.
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14.10.2024 19:09 Відповісти
Хай у той час гуля по полю хоть якась користь у вигляді добрива.
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14.10.2024 19:48 Відповісти
Посипаки кремля в акуе
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14.10.2024 19:11 Відповісти
Вот?
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14.10.2024 19:45 Відповісти
Але дивно - чим ближче ці гроші, тим більші в Україні податки. Цікаво, отримає Зеленський, Єрмак та Стефанчук Нобелівку за економіку?
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14.10.2024 19:19 Відповісти
Ото буде розмах в "Великого Крадівництва"!
Цікаво - хоча б міліард попаде на виробництво зброї?
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14.10.2024 19:26 Відповісти
Сумніви беруть, мабуть ніт.
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14.10.2024 19:50 Відповісти
Кацапи мають після війни повинні отримати порожні рахунки на Заході. Все що вони туди стягнули має бути витрачено на боротьбу з ними.
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14.10.2024 20:09 Відповісти
 
 