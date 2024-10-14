Комітет Європарламенту підтримав надання Україні 35 млрд євро кредиту за рахунок заморожених активів РФ

У понеділок, 14 жовтня, Комітет Європейського парламенту з питань торгівлі схвалив пропозицію ЄС щодо надання Україні кредиту сумою 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ.

За надання Україні кредиту за рахунок росактивів проголосував 31 член профільного комітету Європейського парламенту, четверо проголосували проти, водночас ніхто не утримався від голосування.

Наступним кроком має стати голосування всього Європейського парламенту, яке заплановане на 21-24 жовтня. Потім регламент має ухвалити Рада ЄС, який набуде чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

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У Європарламненті нагадали, що позика у 35 млрд євро для України, надання якої планують за рахунок заморожених активів РФ, є частиною плану в межах ініціативи G7 про загальний кредит на 50 млрд доларів.

"Використання прибутків від заморожених російських активів надсилає чіткий сигнал про те, що тягар відбудови України мають нести ті, хто відповідальний за її знищення, а саме Росія. Новий механізм макрофінансової допомоги та кредитного співробітництва підтримує Україну у збереженні важливих базових функцій у суспільстві. Змусити Росію платити – важливий крок. Україна бореться не лише за своє існування та свободу, а й за нашу. Ця пропозиція підкреслює непохитну відданість ЄС суверенітету та економічній стійкості України", - сказала депутатка Європарламенту Карін Карлсбро.

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